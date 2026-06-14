Archivage : Wave Domain stocke des informations pour 500 ans

Enregistrer des archives sur un support capable de les conserver 500 ans. C’est le défi que se lance la startup américaine Wave Domain, qui travaille à implémenter l’invention du physicien Clark Johnson. Celle-ci consiste à stocker l’information sous forme de couleurs dans la masse d’une émulsion argentique, laquelle serait bien plus résistante au passage du temps que les supports magnétiques (bandes, disques durs), dont la polarisation n’est garantie que 30 ans.

Rencontré lors d’un événement IT Press Tour consacré aux acteurs qui innovent dans le stockage de données, Clark Johnson (à gauche sur la photo en haut de cet article) explique que le principe est similaire au procédé qu’avait inventé, en 1886, le chercheur français Gabriel Lippmann pour la photographie couleur et qu’il lui vaudra le prix Nobel de physique en 1908 :

« Plutôt que superposer trois couches chimiques qui libèrent chacune un colorant quand des ions d’argent deviennent des atomes d’argent à l’exposition de la lumière, Gabriel Lippmann avait trouvé un moyen de figer la forme des longueurs d’onde de la lumière dans la masse d’un substrat de mercure. »

« Non seulement ce procédé permettait de restituer des couleurs bien plus fidèles que les systèmes trichromatiques, mais il était aussi bien plus pérenne », lance-t-il, en montrant des photographies dont les versions originales ont été prises il y a 135 ans et qui n’ont rien perdu de leur éclat depuis lors.

« Et pour en avoir le cœur net, nous avons eu l’opportunité d’exposer 150 prototypes de nos médias de stockage aux radiations de l’espace, pendant neuf mois, à bord de l’ISS », enchérit Bob Miller, le PDG de la startup Wave Domain (à droite sur la photo en haut de cet article).

« La NASA a confirmé dans son rapport que nous avions passé tous les tests : notre système de stockage a été jugé insensible aux rayonnements ionisants, à l’électricité statique, aux impulsions électromagnétiques, aux surtensions... Évidemment, il a résisté aux 8 G de poussée lors du lancement. Et de retour sur Terre, la NASA a pu confirmer que nos médias envoyés dans l’espace étaient toujours strictement identiques aux échantillons de contrôle restés au sol », ajoute-t-il.

Il précise que ce test en conditions extrêmes a pu se faire à la faveur d’un financement dans le cadre d’HELIOS (Hardened Extremely Long-Life Information and Optical Storage), un projet que mène la NASA pour trouver un support lui permettant de stocker les données durablement durant de longues missions dans l’espace.

Pas de produit final avant trois ans Le système de stockage de Wave Domain est baptisé à ce stade SWS, pour Standing Wave Storage (que l’on pourrait traduire en « stockage par ondes figées »). Il n’existe encore qu’à l’état de prototype, mais promet de se concrétiser dans des systèmes qui ne coûteraient pas plus que quelques centaines de dollars : un film argentique pour stocker les données, des LEDs de couleur pour les écrire et une caméra de smartphone pour les relire constitueraient l’essentiel du dispositif. « Tel que nous l’avons conçu, le média de stockage serait une feuille rectangulaire dont toute la surface pourrait être relue en une seule opération, laquelle durerait moins d’une seconde », explique Bob Miller en décrivant un prototype de lecteur qui mesure environ 20 x 25 x 9 cm3. Wave Domain espère lancer ses premiers lecteurs de série d’ici à trois ans. Mais il compte surtout trouver d’ici là des partenaires industriels qui lui achèteraient des licences de SWS pour fabriquer eux-mêmes les lecteurs et les médias sur lesquels enregistrer.