Projet Glasswing : la détection des vulnérabilités dépasse les capacités humaines de traitement

Anthropic rapporte avoir identifié « plus de dix mille vulnérabilités de sévérité élevée ou critique » dans des logiciels systèmes critiques via le projet Glasswing, un volume qui dépasse largement la capacité humaine à traiter.

Les modèles avancés augmentent le taux de détection de bugs par un facteur significatif chez certains partenaires, indique l'éditeur. Cependant, ce flux massif est intrinsèquement bruité.

Cloudflare souligne ainsi que les résultats des LLMs sont souvent accompagnés d'une incertitude ; les découvertes marquées « peut-être », « potentiellement » ou « pourrait en théorie » noient les trouvailles solides. Des propos qui rappellent ceux de Linux Torvalds : il a récemment déploré un « flux incessant de rapports » de bogues produits avec l’aide de l’IA ayant « rendu la liste de sécurité pratiquement ingérable ». La faute à « d’énormes redondances dues au fait que différentes personnes identifient les mêmes problèmes avec les mêmes outils »

Les équipes de sécurité doivent donc opérer une transition, passant d'un modèle réactif de chasse aux failles à un modèle proactif de gestion du flux et de validation automatisée.

De la simple alerte à la preuve d'exploitabilité : Le rôle critique de l'architecture encadrante La valeur des LLMs réside dans leur capacité à structurer le raisonnement, dépassant la simple identification de défauts. Les modèles avancés peuvent désormais chaîner plusieurs primitives d'attaque mineures pour former un exploit fonctionnel, une étape cruciale qui distingue la spéculation de la menace réelle, relève Cloudflare. Et d'expliquer que Mythos démontre sa capacité à « prendre plusieurs [...] primitives et raisonner sur comment les combiner en une preuve fonctionnelle ». Néanmoins, les modèles présentent des limites intrinsèques. Cloudflare note que le processus est sujet à l'inconsistance : « la même tâche, formulée différemment ou présentée dans un contexte différent, peut produire des résultats complètement différents ». Par conséquent, l'architecture méthodologique – le « harnais » – devient plus déterminante que la puissance brute du modèle. Cloudflare détaille ce harness (en anglais) en huit étapes séquentielles, transformant l'interaction d'une simple interface de chat à un pipeline contrôlé pour garantir la couverture et réduire le bruit.

Le fossé temporel : la vélocité IA contre la lenteur des processus de remédiation L'accélération de la découverte par IA expose une faille structurelle dans les chaînes de valeur traditionnelles de la sécurité. Les délais entre l'identification d'une vulnérabilité et son traitement restent trop longs face à la vélocité algorithmique. Anthropic constate que, malgré des avancées rapides, « le goulot d'étranglement dans la correction de ces bugs est la capacité humaine à trier, signaler et concevoir les correctifs pour eux ». L'instinct initial peut-être d'accélérer les accords de niveau de service (SLA) et demander des délais fortement raccourcis entre publication d'une vulnérabilité et distribution du correctif fini. Toutefois, Cloudflare met en garde contre cette simplification : « si le test de régression prend une journée, vous ne pouvez pas atteindre un SLA de deux heures sans le sauter ». Les anciens SLA basés sur des délais fixes sont donc obsolètes. La menace est amplifiée par ce décalage temporel entre la découverte rapide et l'application lente du correctif.