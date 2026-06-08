Ransomware : Ruag reconnaît avoir cédé au chantage d’Akira

La filiale américaine Ruag LLC, située en Virginie, du groupe d’armement helvète a subi une cyberattaque orchestrée par le groupe Akira à l’automne 2025. Les attaquants ont déployé une stratégie de double extorsion, comme à leur habitude : exfiltration de données sensibles et chiffrement des systèmes. Le périmètre de la compromission inclut des données relatives au personnel, des contrats militaires et des protocoles de manipulation d’explosifs.

La segmentation des systèmes informatiques de la filiale américaine a limité l’impact technique. Cette architecture a permis d’isoler la compromission sur un périmètre restreint.

Face à la menace de publication des données volées, sur le dark web, Ruag a versé une rançon au groupe Akira pour garantir la récupération des informations. Cette décision repose sur des analyses internes et l’appui d’experts juridiques américains. L’entreprise invoque son autonomie de gestion pour justifier cette action. Jürg Rötheli, président du conseil d’administration de Ruag, a déclaré : « nous avons payé un petit montant et nous avons heureusement récupéré toutes les données ».

Bien que le montant exact n’ait pas été communiqué, il a été qualifié de « faible ». Cette stratégie privilégie la continuité opérationnelle immédiate sur les principes de non-coopération avec les acteurs criminels. Silvan Gruber, chef de la communication chez Ruag, précise : « un tel choix appartient à notre compétence en tant qu’entreprise. Nous sommes convaincus qu’il s’agissait de la bonne décision dans ce cas. »