Ransomware : un premier trimestre dans la continuité de celui de 2025

Au premier trimestre 2026, nous avons compté 2085 tentatives de cyberextorsion à travers le monde, entre les revendications indexées par ransomware.live, les incidents rapportés publiquement et ceux portés à notre connaissance par des tiers, le tout redressé après estimation des dates de survenue effective des attaques. Pour le premier trimestre 2025, nous en avions compté 2022.

L’Amérique du Nord continue d’être la région du monde la plus représentée devant l’Europe. Là, c’est l’Allemagne qui caracole en tête, devant le Royaume-Uni, l’Italie, puis la France.

Le recul du nombre des paiements de rançon observé l’an dernier contribue à expliquer la multiplication des incidents et des revendications. C’est le principe de la double extorsion : la victime est revendiquée par les cybercriminels plus ou moins vite, suivant la résistance au chantage qu’elle manifeste, avant que les données lui ayant été volées ne soient éventuellement divulguées.

En outre, les grandes entreprises ayant sensiblement amélioré leurs défenses au cours des dernières, les assaillants se tournent vers des organisations plus modestes, moins matures, aux poches moins profondes. Et la rentabilité des activités cybercriminelles n’en sort pas grandie.

Dans la continuité de l’explosion de leurs activités observables, Qilin, Akira et TheGentlemen s’imposent comme les quatre enseignes les plus agressives au premier trimestre, la première dominant largement le paysage de la menace.

En France, Cybermalveillance.gouv.fr a reçu un nombre important de demandes d’assistance pour cyberattaque avec rançongiciel au premier trimestre, et tout particulièrement au mois de mars. Mais ce chiffre est toutefois bien moins élevé qu’un an plus tôt : le début 2025 avait été particulièrement intense, avec 535 demandes d’assistance, hors particuliers.