Agent DLC : Harness veut combler les trous dans la raquette du développement d’agents IA

Les outils de développement permettant de créer des agents ne manquent pas. Tout comme les outils d’orchestration destinés à les gérer en production. En revanche, la transition entre ces deux étapes est moins bien définie.

Harness, l’éditeur d’une plateforme DevSecOps, a lancé cette semaine Agent DLC. Cette solution au nom inspiré des contenus téléchargeables des jeux vidéo (downlable content ou DLC) cible justement cette portion du cycle de développement agentique.

Elle intègre des outils afin d’évaluer et de tester les agents probabilistes, absents des pipelines CI/CD traditionnels.

Les équipes de développement doivent pouvoir observer et noter le comportement et les réponses des agents IA avec davantage de nuances que les tests traditionnels.

« Avec les logiciels traditionnels, en cas de crash, l’on peut consulter les logs, examiner les traces et corriger le problème », déclare Trevor Stuart, vice-président senior et directeur général chez Harness, lors d’un entretien avec Informa TechTarget [propriétaire du MagIT]. « Le mode de défaillance d’un agent, c’est l’hallucination. Il vous indique ce qui se passe, mais ce n’est peut-être pas tout à fait exact. Comment évaluer quelque chose de non déterministe ? ».

Pour Torsten Volk, analyste chez Omdia, une division d’Informa TechTarget, Harness Agent DLC a le potentiel de répondre à des questions importantes auxquelles sont confrontés les développeurs d’agents IA.

« Les équipes de développement tentent de comprendre comment intégrer à la fois du code déterministe traditionnel et de nouvelles fonctionnalités sophistiquées d’IA probabiliste dans le pipeline CI/CD », souligne l’analyste. « Je me souviens de conversations sur ce sujet précis, où les gens me demandaient : “Est-ce réaliste ? Cela arrivera-t-il un jour ?” ».

Une extension pour contrôler les agents IA en parallèle des pipelines CI/CD Agent DLC ajoute cinq nouvelles fonctionnalités à la plateforme Harness DevSecOps existante : Harness AI Evals, pour effectuer des tests de qualité qui évaluent les performances des agents en fonction de modes de défaillance non déterministes, tels que les hallucinations.

pour effectuer des tests de qualité qui évaluent les performances des agents en fonction de modes de défaillance non déterministes, tels que les hallucinations. Agent deployments, pour déployer des agents dans des environnements cloud tels qu’Amazon Bedrock AgentCore et Google Agent Runtime, avec la prise en charge des déploiements canari, des validations et de la gouvernance policy as code géré par un agent (Open Policy Agent).

pour déployer des agents dans des environnements cloud tels qu’Amazon Bedrock AgentCore et Google Agent Runtime, avec la prise en charge des déploiements canari, des validations et de la gouvernance policy as code géré par un agent (Open Policy Agent). AI Configs pour prendre en charge la gestion des prompts et des changements de LLM parallèlement aux agents, avec prise en charge du feature flagging.

pour prendre en charge la gestion des prompts et des changements de LLM parallèlement aux agents, avec prise en charge du feature flagging. AI Asset Catalog pour associer les agents et leurs artefacts aux dépôts de code et aux propriétaires au sein d’une organisation.

pour associer les agents et leurs artefacts aux dépôts de code et aux propriétaires au sein d’une organisation. Harness AgentTrace, qui utilise la collecte de données OpenTelemetry pour observer l’exécution d’un agent individuel et résoudre les ralentissements de performances. Selon Andrew Cornwall, analyste chez Forrester Research, cette capacité à gérer les agents parallèlement au code et de rendre les modèles « explicitement configurables », facilite le changement de LLM « en fonction des besoins et des budgets ». « Les évaluations d’IA permettent d’évaluer les modèles de la même manière que d’autres actifs », constate-t-il. « Cela signifie que vous pouvez revenir à un état connu et fiable si vous découvrez qu’un modèle en production se met à insulter les utilisateurs ou à offrir des voitures gratuitement ». Le catalogue d’actifs IA de Harness pourrait également contribuer à résoudre un problème de plus en plus pressant en entreprise : la gouvernance des actifs IA. Les API, les serveurs MCP, les outils déployés par les développeurs se multiplient. « Nombreuses sont les entreprises qui ont encouragé l’expérimentation de l’IA, mais lorsque ces expériences commencent à intégrer la production, les entreprises ont besoin d’en connaître les fondements », explique-t-il. « Ce catalogue s’intègre à l’IDP (Internal Developer Portal) de Harness. Nous espérons donc que les développeurs pourront également découvrir ce qui existe déjà et réduire ainsi les doublons ».