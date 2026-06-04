Réseau : AWS adopte le routage par graphes aléatoires

L’hyperscaler AWS annonce avoir adopté une nouvelle architecture réseau pour ses datacenters : le RNG, ou Resilient Network Graphs. Réservée aux clusters de serveurs dépourvus de GPU, cette architecture remplace la topologie classique en arborescence par un maillage de switches qui se trouvent tous au même niveau et font circuler les données de proche en proche. Cette architecture est régie par un algorithme de graphes qui génère des parcours aléatoires pour les flux de données.

Selon AWS, cette topologie offre un débit supérieur d’environ 33 % à celui d’une structure en arborescence, une consommation d’énergie inférieure d’environ 40 % et une diminution de 69 % du nombre de switches.

En effet, dans un réseau traditionnel où une colonne vertébrale dessert des switches par rangée de baies rack – d’où d’autres switches desservent les baies, et d’autres encore desservent cette fois-ci les serveurs – les engorgements sont fréquents et on les résout autant que possible avec des connexions redondantes, donc des switches supplémentaires. En revanche, lorsqu’il n’y a pas d’engorgements, les switches redondants consomment de l’énergie pour rien.

Un principe qui a attendu 14 ans pour être mis en pratique Le concept à la base de la structure RNG – faire prendre à tout le monde des chemins sinueux au hasard plutôt qu’envoyer tout le monde sur les mêmes embranchements qui forment le chemin le plus court – n’est pas nouveau. Les chercheurs soutiennent depuis longtemps que les interconnexions de graphes aléatoires permettent d’utiliser la bande passante plus efficacement que les architectures hiérarchiques. L’article scientifique Jellyfish en a démontré les avantages théoriques dès 2012. Cependant, des obstacles opérationnels, comme la complexité des décisions de routage et un câblage potentiellement chaotique, avaient toujours empêché ces topologies de sortir des laboratoires. AWS affirme être parvenu à des résultats probants avec de nombreuses modélisations et plusieurs prototypes déployés en production. Et trouver la meilleure implémentation lui a pris du temps : « la complexité du câblage a été un vrai défi, nous créions à chaque fois un véritable fouillis de câbles », raconte Matt Rehder, le patron du réseau chez AWS. Selon l’article technique qui décrit la structure RNG, l’efficacité de cette implémentation ne repose pas sur des logiciels qui routent au hasard les paquets dans les switches, mais sur des petits boîtiers, les Shuffleboxes, qui changent aléatoirement les aiguillages physiques entre les fibres au niveau des switches.