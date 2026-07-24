Cyberhebdo du 24 juillet 2026 : le plus gros pétrolier de Colombie dans la tourmente

Bienvenue dans la Cyberhebdo. Cette semaine, le niveau d’activité des menaces numériques est resté particulièrement élevé.

Notre revue de presse a compilé un total de 16 cyberattaques, rapportées dans les médias internationaux, couvrant une large palette de pays et incluant le Royaume-Uni (GBR), les États-Unis (USA), l’Allemagne (DEU), l’Afrique du Sud (ZAF), la Suisse (LUX), Taïwan (TWN), le Portugal (PRT), Hong Kong (HKG), les Pays-Bas (NLD), la Colombie (COL), la Roumanie (ROU), la Croatie (CRI) et la Finlande (FIN).

Il est frappant de constater la concentration des incidents dans certaines régions. Les États-Unis (USA) se distinguent encore une fois comme le pays le plus représenté dans ces rapports, avec 3 cas signalés. Nous allons maintenant décortiquer ces événements pour comprendre les vecteurs d’attaque et les secteurs les plus vulnérables.

Nous vous rappelons que notre revue de presse se concentre sur les cyberattaques significatives et ne traite pas des attaques DDoS ni des défigurations de sites Web.

16/07/2026 – Mülheim (DEU) La municipalité de Mülheim a été victime d’une cyberattaque. L’incident a affecté le système d’information du conseil municipal Allris, le rendant indisponible pendant environ une demi-heure. L’attaque a exploité une vulnérabilité dans un logiciel d’accès à distance largement utilisé, notamment pour la maintenance à distance. Les experts informatiques de la ville ont réagi rapidement, bloquant l’accès et sécurisant le système. La municipalité a affirmé qu’aucune donnée n’a été exfiltrée, car le système affecté ne stocke ni les données de citoyens ni celle de personnel. (source)

16/07/2026 – Rectron (ZAF) Rectron, l’un des quatre plus grands distributeurs IT d’Afrique du Sud, a subi une panne de réseau majeure ayant entraîné la fermeture de tous ses bureaux (notamment à Johannesburg, Le Cap et Durban). Bien que l’entreprise ait officiellement évoqué une « perturbation technique inattendue » sans confirmer ni infirmer explicitement la nature de l’incident, des sources proches du dossier affirment qu’il s’agit d’une cyberattaque. Rectron a fait appel à des experts en cybersécurité pour enquêter sur l’incident. (source) Ecopetrol : Une attaque de ransomware et d’extorsion met en lumière la vulnérabilité des infrastructures stratégiques colombiennes La géante énergétique colombienne, Ecopetrol, a été victime d’une cyberattaque majeure le 17 juillet 2026. L’incident, qui a impliqué un accès non autorisé à son infrastructure numérique, a conduit au vol de données et à une tentative d’extorsion de type ransomware. Bien que les contrôles de cybersécurité du groupe aient réussi à bloquer le chiffrement des systèmes, l’attaquant a réussi à extraire des informations sensibles, déclenchant une crise de sécurité majeure. L’ampleur de la compromission est significative. L’attaque a affecté les environnements de stockage en mode cloud de près de 15 filiales du groupe, permettant le téléchargement illégal de données associées à environ 3 300 comptes utilisateurs. Après avoir obtenu ces informations, l’acteur malveillant a exigé une rançon en menaçant de divulguer publiquement les données volées, configurant ainsi un cas classique d’extorsion numérique. L’attaque a été revendiquée deux jours plus tard par « The Gentlemen ». Face à cette menace, Ecopetrol a immédiatement activé ses protocoles de réponse aux incidents. La compagnie a lancé une enquête approfondie, a déposé une plainte pénale auprès des autorités nationales et a pris des mesures drastiques, incluant la révocation des accès non autorisés et le blocage des mécanismes de téléchargement massif. Elle a assuré que, malgré l’incident, ses opérations critiques n’ont pas été interrompues à ce jour. Cet incident a été récemment rapporté dans au moins 67 articles. Voici l’un des articles les plus récents couvrant cet incident.

16/07/2026 – Ville de Wriezen (DEU) La municipalité de Wriezen a été victime d’une cyberattaque par ransomware, comme l’a confirmé le maire Karsten Ilm. L’incident, survenu quelques jours plus tôt, a conduit à la mise hors ligne préventive des systèmes informatiques pour limiter les dégâts. L’activité administrative est actuellement limitée, et la date de résolution du problème n’est pas encore connue. (source)

17/07/2026 – Song Shang Electronics Co., Ltd (TWN) La société Song Shang Electronics, fabricant de circuits imprimés (PCB) et de composants électroniques, a annoncé avoir subi une cyberattaque sur une partie de ses systèmes d’information. L’incident a été détecté le 17 juillet et les équipes informatiques ont immédiatement activé les mécanismes de défense et de récupération. L’entreprise a confirmé que les systèmes affectés ont été rétablis et que, selon leur évaluation préliminaire, l’impact sur les opérations de l’entreprise n’est pas majeur. (source)

17/07/2026 – Arcus (LUX) L’organisation sociale de soins (crèches et Maisons relais) Arcus a été victime d’une cyberattaque. Suite à la découverte de l’incident, les serveurs ont été immédiatement coupés et l’infrastructure informatique isolée pour contenir les dégâts. Les autorités compétentes ont été informées. Arcus travaille à la restauration progressive des systèmes, mais la nature exacte de l’attaque et l’étendue des données potentiellement compromises ne sont pas encore connues. (source)

19/07/2026 – IJsstadion Thialf (NLD) L’IJsstadion Thialf, un important stade de patinage et lieu d’événements situé à Heerenveen, a récemment été la cible d’une cyberattaque par ransomware. L’attaque a été attribuée au groupe malveillant « The Gentlemen ». Les attaquants ont exigé le paiement d’une rançon en échange de la non-publication sur le dark web de documents internes, d’informations sur les employés et de contrats financiers volés. Malgré cette attaque, l’IJsstadion Thialf a indiqué que son impact avait été minime, les enquêtes informatiques ayant confirmé que les processus opérationnels et les données n’avaient pas été affectés ni mis en danger. (source)

19/07/2026 – Get Nice Holdings (HKG) Get Nice Holdings, une société de services financiers cotée à Hong Kong, a été victime d’une cyberattaque le 19 juillet. L’incident a temporairement affecté ses systèmes de trading électronique et d’autres services, y compris les retraits d’actions. Bien que l’unité de titres ait repris ses opérations le même jour, l’unité de contrats à terme n’a pas pu reprendre ses services. La société a engagé une firme de cybersécurité pour enquêter et a indiqué qu’il n’y avait pas de preuve d’utilisation abusive d’informations. Elle a également informé les autorités compétentes de Hong Kong. (source)

19/07/2026 – CCDR Algarve (PRT) La CCDR Algarve, l’agence locale de développement et de coordination régionale, a été victime d’une cyberattaque durant le week-end (nuit de samedi à dimanche). Suite à la détection d’un accès externe non autorisé, l’organisation a activé ses protocoles internes. Certains services, notamment les communications et l’accès au courrier électronique institutionnel, sont temporairement indisponibles. Les autorités compétentes et des équipes techniques travaillent à la restauration des services. (source)

19/07/2026 – Craneware (GBR) L’éditeur britannique Craneware, a confirmé avoir été victime d’une cyberattaque ayant entraîné le vol de données de clients et d’employés. Basée à Édimbourg, l’entreprise fournit des logiciels au secteur de la santé. Bien qu’un volume important de noms de fichiers ait été exfiltré, l’entreprise estime que la majeure partie des données est non sensible. L’incident a été contenu sans perturber les services clients, et Craneware a notifié les autorités compétentes au Royaume-Uni et aux États-Unis. (source)

20/07/2026 – Sumner County Schools (USA) Les écoles du comté de Sumner, dans le Tennessee, ont retardé le début des cours de six jours après avoir découvert un accès non autorisé à leur réseau. Le district, qui dessert environ 31 000 élèves, a informé les autorités locales et fédérales ainsi que le Département de l’Éducation du Tennessee et a engagé des spécialistes forensiques. L’incident a été découvert le 20 juillet, et les autorités enquêtent toujours sur la nature exacte de la compromission. (source)

20/07/2026 – Shun On Electronic Co., Ltd. (TWN) Shun On Electronic (fabricant spécialisé dans les systèmes de vision pour automobiles, les films conducteurs et les claviers à membrane) a confirmé avoir subi une attaque par chiffrement après avoir reçu un rapport d’anomalie. L’unité de sécurité de l’information a immédiatement activé ses mécanismes de réponse et mené des tests et des mesures de protection. Les systèmes d’information internes et le site web officiel fonctionnent normalement et n’ont pas été substantiellement affectés. L’entreprise s’engage à renforcer les contrôles de sécurité de son réseau et de son infrastructure. (source)

20/07/2026 – Primăria Municipiului Brașov (ROU) Le site de la direction fiscale de la mairie de Brașov est indisponible suite à une cyberattaque par malware de type cheval de Troie. Les autorités ont déconnecté temporairement le serveur pour limiter les dégâts et protéger l’infrastructure informatique. Les équipes techniques travaillent à identifier les causes de l’attaque et à rétablir les services en toute sécurité. Aucune information n’a été fournie à ce jour concernant une éventuelle compromission des données. (source)

21/07/2026 – Zoner (FIN) Le fournisseur de services web finlandais Zoner a été victime d’une violation de sécurité sur ses serveurs. L’incident, découvert mardi, a entraîné des problèmes de fonctionnement pour environ 1800 de ses 58 000 clients, affectant des sites web et des boîtes e-mail. Des pirates informatiques ont accédé aux serveurs, modifiant les mots de passe des comptes d’hébergement et ajoutant des comptes de messagerie non autorisés. Les serveurs concernés ont été mis hors ligne et la restauration des sauvegardes est en cours. Zoner n’a pas trouvé de signes de copie massive ou de perte de données chez ses clients. (source)

21/07/2026 – Asamblea Legislativa (CRI) La présidente de l’Assemblée législative a confirmé que le Congrès avait été victime d’une cyberattaque qui avait compromis ses systèmes informatiques. Cette annonce a été faite lors d’une séance plénière, après qu’une députée eut fait part de son inquiétude concernant la panne du site web institutionnel. (source)