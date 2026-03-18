Réseaux optiques : Nvidia s’associe avec ses concurrents pour standardiser l’OCI-MSA

Les fabricants de puces Nvidia, Broadcom, AMD, ainsi que les acteurs de l’IA en cloud Microsoft, Meta et OpenAI annoncent se regrouper au sein d’un consortium, l’OCI-MSA (Optical Compute Interconnect - Multi-Source Agreement). Celui-ci travaillera à standardiser une technologie de switch optique taillée pour router les informations dans les clusters de calcul.

« En s’alignant sur une spécification ouverte, les membres de l’OCI MSA favorisent la mise en place d’un écosystème optique solide qui garantira que l’avenir des interconnexions pour l’IA repose sur une base flexible et multifournisseuse, capable de répondre aux besoins en matière d’interconnexions optiques des infrastructures d’IA modernes », dit le communiqué.

Selon différents observateurs, la surprise de cette annonce est moins dans son projet que dans la collaboration inédite de Nvidia avec ses concurrents, alors qu’il a toujours revendiqué le fait de faire cavalier seul. Et ce d’autant plus, que le No 1 des GPU est aussi, à date, celui qui a développé la technologie la plus en avance dans le domaine des réseaux par fibre optique. Il y a un an, il dévoilait ainsi des switches Quantum-X (InfiniBand) et Spectrum-X (Ethernet), dans lesquels les puces de contrôle étaient entourées d’une couronne de convertisseurs photoniques appelée CPO (co-packaged optics).

Le génie de ce dispositif est qu’il évite de mettre de tels convertisseurs dans chacun des connecteurs réseau SFP (électriques), ce qui coûte d’ordinaire très cher et consomme beaucoup d’énergie, juste pour utiliser des fibres optiques à la place des câbles en cuivre.

Convertir l’électricité en lumière depuis l’intérieur des switches La problématique abordée ici est que les switches sont des appareils électroniques communiquant par défaut leurs données sur des connecteurs électriques dans lesquels s’enfichent des câbles en cuivre. Du fait de la résistance électrique du cuivre, les données voyagent avec ces câbles sur une distance d’autant plus courte que le débit est élevé. Pour atteindre des bandes passantes de 400 Gbit/s et plus entre des machines installées dans des étagères rack différentes, il devient ainsi nécessaire de les faire circuler sur des fibres optiques. Transiter entre des signaux électriques générés par le composant ASIC, qui route le trafic au sein d’un switch, et des signaux lumineux capables de voyager sur des fibres optiques, implique l’installation entre les deux d’un composant photonique. La solution jusqu’ici retenue est de mettre ce composant dans un capuchon aux deux extrémités de chaque fibre optique. Mais cela fait passer le prix de chacune d’elles de quelques euros à plus d’un millier d’euros. Pour éviter des coûts rédhibitoires, la solution proposée par Nvidia est d’atteindre une certaine économie d’échelle en regroupant ces composants photoniques au sein des switches installés dans chacune des baies rack. Mais encore faut-il savoir comment encoder les signaux optiques à cet endroit-là. C’est le but de l’OCI-MSA.

Inciter Nvidia à collaborer pour obtenir une technologie standardisée L’initiative de faire travailler ensemble Nvidia, Broadcom et AMD, qui fabriquent chacun des puces réseau, serait du fait de Microsoft, Meta et OpenAI. Ils auraient souhaité imposer à leurs équipementiers de se mettre d’accord sur un standard afin de pouvoir multiplier les fournisseurs en cas de stock indisponible chez l’un ou l’autre. À cette fin, un standard serait gage d’interopérabilité entre les marques. « Une feuille de route normalisée réduit considérablement les risques liés à l’intégration, raccourcit les cycles de développement et offrira à l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement des racks d’IA une voie claire et sans risque pour le déploiement d’interconnexions optiques multigénérationnelles et multifournisseurs », écrit à ce sujet le communiqué. Dans les faits, la version 1.0 de la spécification du standard, écrite par AMD, Broadcom et Meta, correspond bel et bien au dispositif en couronne photonique autour de l’ASIC contrôleur qu’avait inventé Nvidia. Ainsi, chaque convertisseur photonique de la couronne serait capable de véhiculer, dans les deux sens, quatre ondes lumineuses superposées portant chacune un débit de 50 ou 100 Gbit/s par direction, soit 400 Gbit/s en entrée et 400 Gbit/s en sortie par connecteur optique présenté comme [véhiculant un total de] « 800 Gbit/s ». Dans les versions futures du standard, chaque connecteur (et donc chaque fibre) devra supporter une bande passante bidirectionnelle de 1,6 Tbit/s, puis de 3,2 Tbit/s. Notons que le but du standard OCI-MSA est tout autant de normaliser le principe d’une couronne interne de convertisseurs photonique que de définir le format des paquets de données afin qu’ils soient efficacement encodés en ondes lumineuses.