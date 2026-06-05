Cyberhebdo du 5 juin 2026 : pression sur les équipements médicaux en Suisse

Bienvenue dans votre édition hebdomadaire du Cyberhebdo, votre point de situation sur les menaces numériques qui ont secoué l’actualité ces derniers jours.

Cette semaine, notre veille a permis d’identifier 5 cyberattaques majeures ayant fait l’objet de rapports médiatiques significatifs à travers le monde. L’activité malveillante s’est concentrée sur plusieurs zones géographiques stratégiques, notamment aux États-Unis, en Suisse, et au Canada.

Il est à noter que les États-Unis constituent le pays le plus représenté dans nos analyses cette semaine, avec 2 cas distincts rapportés par la presse spécialisée. Nous vous proposons de décrypter ces incidents pour mieux comprendre les vecteurs d’attaque et les vulnérabilités exploitées par les cybercriminels.

Nous vous rappelons que notre revue de presse se concentre sur les cyberattaques significatives et ne traite pas des attaques DDoS ni des défigurations de sites Web.

29/05/2026 – Belimed (Suisse) Le conglomérat de technologie médicale Belimed a été victime d’une cyberattaque. Un groupe de hackers criminels a réussi à pénétrer des zones spécifiques des systèmes informatiques de Belimed Infection Control et à copier des données d’entreprise. Cependant, l’activité commerciale des clients n’a pas été affectée et aucun cryptage n’a eu lieu. (source)

31/05/2026 – Bowman Parks & Recreation (États-Unis) Les fichiers de Bowman Parks & Recreation (service des parcs et loisirs de Bowman) ont été chiffrés lors d’une cyberattaque. Cette dernière a affecté l’accès du département des parcs aux fichiers internes, y compris les sauvegardes sur clés USB. Bien qu’un message de l’attaquant ait été reçu, les fichiers ont été déchiffrés après l’intervention d’un expert. Il n’a pas été confirmé que des données aient été exfiltrées ni que des services publics aient été perturbés. L’incident a conduit le conseil municipal à examiner des options de cybersécurité. (source)

01/06/2026 – Ville de Thorold (Canada) La ville de Thorold est en cours d’enquête, suite à un incident de cybersécurité survenu lundi. Cet incident a affecté certains systèmes du réseau municipal, et la ville évalue actuellement sa nature et son étendue. Les autorités municipales examinent également si des informations personnelles ou confidentielles ont été compromises. (source)

02/06/2026 – Lumax International (Taïwan) Une cyberattaque a affecté les systèmes d’information de Lumax International (distribution de composants et de matériaux électroniques et de télécommunication). Les évaluations actuelles indiquent qu’il n’y a eu aucun impact matériel sur les opérations de ce distributeur spécialisé et aucune fuite de données personnelles ou confidentielles n’a été découverte. L’entreprise a activé ses mécanismes de défense et procède actuellement à la restauration des systèmes à l’aide de sauvegardes. (source)