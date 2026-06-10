La campagne de compromission de la chaîne d'approvisionnement liée à Mini Shai-Hulud, Miasma et Hades démontre une itération rapide des mécanismes de livraison. Initialement, les attaquants utilisaient des fichiers de démarrage `.pth` contenant une charge utile JavaScript intégrée. Les nouvelles variantes diversifient ces méthodes pour contourner les détections établies, expliquent les équipes de Socket.

Leur analyse identifie trois branches de livraison distinctes sur PyPI. La première repose sur le hook de démarrage `.pth` qui télécharge le runtime Bun si nécessaire. La seconde utilise des extensions natives compilées, tandis que la troisième, observée dans le package `langchain-core-mcp`, sépare le loader de la charge utile. Ce dernier parcours le chemin de recherche des modules pour localiser le fichier `_index.js`, rendant l'artefact moins autonome mais plus flexible dans son déploiement.

L'exploitation des extensions natives et du runtime Bun Une stratégie notable consiste à utiliser des extensions natives `.abi3.so` pour déclencher l'exécution du code malveillant. Dans ce scénario, le code source Python peut paraître légitime lors d'une analyse statique, car le chemin d'exécution malveillant est encapsulé dans l'extension compilée. L'exécution de la charge utile survient lors de l'initialisation du module. Le runtime Bun est systématiquement utilisé pour exécuter la charge utile JavaScript. Le processus suit un schéma précis : le hook de démarrage identifie ou télécharge Bun dans un répertoire temporaire, puis exécute le script malveillant. Cette combinaison permet d'exploiter la flexibilité de JavaScript tout en utilisant les mécanismes d'initialisation de Python.

Stratégies d'évasion et déconnexion des composants Les attaquants emploient des techniques sophistiquées pour neutraliser les outils de triage automatisés. La charge utile `_index.js` commence par un bloc de commentaires JavaScript volumineux contenant de fausses instructions système. Selon les recherches de Socket, ce bloc est conçu pour « dérailler les scanners ou les copilotes d'analyse qui transmettent le début d'un fichier à un modèle de langage sans isoler clairement le contenu comme étant non fiable ». Cette technique vise spécifiquement les pipelines de sécurité basés sur l'IA, provoquant des refus de traitement, des confusions de prompt ou des classifications prématurées. Parallèlement, la déconnexion du chargeur et de la charge utile (comme dans le cas de `langchain-core-mcp`) complique la détection par les scanners qui s'attendent à trouver les deux composants au sein du même fichier `wheel`.