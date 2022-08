Phishing de PyPI : les experts appellent à rendre obligatoire la double authentification

Le compte Twitter officiel du Python Package Index (PyPI) a indiqué mercredi que les responsables des paquets ont reçu un message d’hameçonnage prétendant que le dépôt mettait en œuvre un processus de validation. Le message invitait à cliquer sur un lien vers un faux site soi-disant nécessaire à la validation des paquets.

« Le lien conduit l’utilisateur vers un site de phishing imitant la page de connexion de PyPI, qui vole toutes les informations d’identification saisies », selon le fil Twitter de PyPI. « Nous avons en outre déterminé que certains mainteneurs de projets légitimes ont été compromis, et que des logiciels malveillants ont été publiés comme étant la dernière version de ces projets. »

PyPI a également supprimé du repo plusieurs centaines de typosquats. Plus précisément, des URL subtilement mal orthographiées ont été mises en place pour tromper les utilisateurs et les inciter à cliquer, selon le fil Twitter.

Today we received reports of a phishing campaign targeting PyPI users. This is the first known phishing attack against PyPI.



We’re publishing the details here to raise awareness of what is likely an ongoing threat.