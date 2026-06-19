Lakehouse//RT : Databricks se met à l’analytique en quasi-temps réel

Outre son architecture LTAP, basée sur LakeBase, une distribution propriétaire de PostgreSQL, Databricks a présenté la bêta privée de Lakehouse//RT. Avant de présenter cette nouvelle instance, une petite explication s’impose.

Depuis 2020, il est possible d’interroger les données du Lakehouse avec trois moteurs analytiques. Le troisième se nomme Photon. C’est un moteur vectorisé écrit en C++, conçu pour le Warehouse SQL. Il cohabite avec Tungsten, un dérivé d’Apache Spark qui exploite le compilateur JIT de la JVM et avec le moteur traditionnel Spark (qui s’appuie sur la JVM standard). Lakehouse//RT est propulsée par un quatrième moteur, Reyden (pour REYnold’s Dreams ENgine). Comme l’appellation « RT » l’indique, Reyden est au cœur d’une offre de traitement analytique en quasi-temps réel.

Un quatrième moteur analytique propriétaire propulse Lakehouse//RT Là où Photon est, en réalité, un co-moteur vectorisé pour Spark SQL – comme Apache Velox l’est pour Microsoft Fabric, AccelData, IBM et Google Lightning Engine –, Reyden est un moteur asynchrone vectorisé, « Single Threaded-First » et massivement parallèle. Ici, Databricks joue la carte de la performance. Lakehouse//RT supporterait jusqu’à 12 000 requêtes par seconde (jusqu’à 16 000 selon les tests menés par les ingénieurs de Databricks) et un temps de réponse sous les 100 ms sur les grands jeux de données. Les benchmarks de TPC-H et TPC-DS contre les compétiteurs à peine masquées, ClickHouse et Snowflake, plaçaient évidemment Databricks en tête. Les ingénieurs ont également évoqué Vertica comme inspiration. Le moteur vieillissant racheté par Rocket Software demeure une référence en matière d’accélération des requêtes BI. Ici, la latence ne suit pas une loi de mise à l’échelle, mais augmente légèrement avec le volume de données en entrée. LeMagIT a demandé à l’éditeur des précisions techniques concernant les entrailles de Reyden. L’article sera mis à jour en conséquence. En attendant, Databricks ne joue pas à produire des objets techniques uniquement pour le plaisir de ses ingénieurs. Si l’architecture LTAP cible les acteurs comme Oracle ou SingleStore, avec Lakehouse//RT, l’entreprise basée à San Francisco cherche à s’emparer de parts de marché partout où elle le peut. Pour référence, à la fin du mois de mai 2026, ClickHouse a présenté un revenue run rate de 250 millions de dollars porté par 4000 clients. Le triple de l’année passée. La startup a convaincu certaines entreprises de ne pas recourir à Databricks et à Snowflake pour certaines charges de travail analytiques sensibles à la latence. Car au-delà du discours ambiant sur l’IA agentique, l’usage premier de Lakehouse//RT demeure la livraison concurrente de tableaux de bord et de rapports BI.