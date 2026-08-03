Gemini arrive dans les agents IA d’Oracle
L’outil d’Oracle pour créer des agents IA permet à présent d’utiliser les modèles Gemini de Google. Un nouveau partenariat gagnant-gagnant pour les deux géants de l’IT B2B.
Oracle et Google Cloud renforcent leur partenariat dans l’IA conclu en 2024. Les modèles Gemini seront désormais disponibles dans les applications du géant des logiciels professionnels.
Les modèles Gemini seront accessibles dans l’AI Agent Studio d’Oracle, l’environnement d’Oracle qui permet de créer des agents IA pour sa suite Fusion.
L’intégration concerne aussi bien la version Flash-Lite de Gemini que la version Flash. La première est moins coûteuse et plu simple. La seconde cible les tâches qui nécessitent des capacités de raisonnements.
Dans les deux cas, les modèles de Google renforcent les capacités multimodales du studio d’Oracle.
Plus de modèle chez Oracle, plus d’entreprises chez Google
D’un point de vue stratégique, l’intégration de ces modèles montre la volonté d’Oracle d’élargir le plus possible son offre d’IAs.
« Avec Gemini, nous proposons à nos clients et à nos partenaires un plus grand choix pour créer des agents et des applications qui sont capables de résoudre des problèmes complexes dans les entreprises », confirme Chris Leone, EVP Oracle applications & AI.
Pour Google, l’enjeu est de continuer à faire de son cloud une offre « Enterprise » face à ces deux grands rivaux, Microsoft et AWS, particulièrement bien implantés dans les grands groupes, qui utilisent quasiment tous Oracle et/ou SAP. Le mouvement a été initié par Thomas Kurian e 2019, CEO de Google Cloud arrivé chez Google en provenance, justement, d’Oracle.