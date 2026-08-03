Gemini arrive dans les agents IA d’Oracle

Oracle et Google Cloud renforcent leur partenariat dans l’IA conclu en 2024. Les modèles Gemini seront désormais disponibles dans les applications du géant des logiciels professionnels.

Les modèles Gemini seront accessibles dans l’AI Agent Studio d’Oracle, l’environnement d’Oracle qui permet de créer des agents IA pour sa suite Fusion.

L’intégration concerne aussi bien la version Flash-Lite de Gemini que la version Flash. La première est moins coûteuse et plu simple. La seconde cible les tâches qui nécessitent des capacités de raisonnements.

Dans les deux cas, les modèles de Google renforcent les capacités multimodales du studio d’Oracle.