Ransomware : l’éphémère des marques et la permanence des liens

Les réseaux criminels les plus menaçants pour l’Union européenne (UE) ne se définissent plus uniquement par une étiquette de marque. Si les enquêtes traditionnelles se sont historiquement concentrées sur le nom de la marque de ransomware, l’enseigne, ce modèle d’identification est insuffisant. Les marques sont souvent éphémères, se renouvelant rapidement, mais elles masquent une structure sous-jacente remarquablement résiliente.

Ainsi, explique Europol, les réseaux criminels les plus menaçants (Most Threatening Criminal Networks ou MCTN) impliqués dans les cyberattaques sont généralement bien structurés, articulés autour d’un noyau de quelques acteurs de haut niveau qui dirigent et supervisent les opérations. Ces groupes recrutent des individus pour des fonctions clés, tels que des développeurs ou des pentesters, tout en externalisant d’autres rôles (comptabilité, marketing) à d’autres acteurs.

Le modèle d’affaires : RaaS et l’écosystème des affiliés Le modèle de ransomware en mode service (RaaS) illustre la transformation de ces réseaux. Il s’agit d’un programme public qui offre un code intégré et d’autres capacités (hébergement de sites de divulgation, services de négociation et de blanchiment d’argent) sur des plateformes du cybercrime. Dans ce cadre, les affidés exécutent les attaques, tandis que le groupe central reçoit une part fixe des bénéfices. Le renseignement suggère que les marques les plus menaçantes sont opérées par un groupe d’affidés de haut niveau, dotés d’une longue histoire de collaboration. Ces affidés sont hautement résilients et collaborent pour fournir des services de cybercriminalité efficaces, développant des programmes de rançongiciel qui sont ensuite franchisés à d’autres cybercriminels. La résilience de ces groupes est manifeste après une perturbation. Une fois qu’une enseigne (ou une marque) est démantelée, elle démontre une capacité élevée à se dissoudre rapidement, à se ripoliner ou à créer des groupes éclairs. Par exemple, l’enseigne Akira, créée par le groupe Howling Scorpius en 2023, présente des liens avec des membres du groupe Conti, une entité proéminente qui a cessé d’exister en 2022. L’après-coup de l’exit-scam d’Alphv et de l’opération Cronos, contre LockBit 3.0, durant le premier semestre 2024, l’a également bien illustré.