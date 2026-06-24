Opération Endgame : après SocGholish, au tour d'Amadey et StealC

Saison 3, épisode 4. L'Opération Endgame continue de battre son plein. Cette intervention internationale majeure contre les infrastructures cybercriminelles, ciblant le modèle économique de « cybercrime-as-a-service » (MaaS), vient de conduire au démantèlement de 326 serveurs et 142 domaines, tout en saisissant plus de 41 millions d'euros d'actifs cryptographiques criminels.

L'objectif stratégique reste le même : perturber les « chaînes d'assemblage » utilisées par les cybercriminels pour lancer des attaques avec rançongiciel, des fraudes financières et des assauts sur des infrastructures critiques. Cette collaboration entre les forces de l'ordre et le secteur privé, dont Eset, Microsoft, Proofpoint, a marqué un changement de paradigme : l'effort a visé à désorganiser l'ensemble de la chaîne logisitique des cyberattaques, plutôt que de se concentrer uniquement sur des menaces individuelles.

SocGholish, Amadey et StealC : Anatomie des menaces Les trois familles de logiciels malveillants ciblées — SocGholish, Amadey et StealC — illustrent la diversité des vecteurs d'infection et des fonctions au sein de l'écosystème MaaS. SocGholish, un dropper/loader, permettait aux parties non autorisées d'accéder aux systèmes en distribuant de fausses mises à jour de navigateur via des sites web compromis. Ce mécanisme, souvent exploité sur des sites construits avec WordPress, a nécessité la remédiation de 14 971 sites infectés. Selon Europol, ce maliciel servait de point de départ à des activités criminelles plus larges, telles que l'installation de rançongiciels. Amadey, quant à lui, est un dropper/loader principalement diffusé par des campagnes de phishing. Il agit lui aussi comme le premier maillon d'une chaîne d'attaque plus vaste, capable d'introduire d'autres logiciels malveillants dans les systèmes compromis. Comme le relève Eset, ce maliciel a donc pour objectif principal de distribuer des logiciels malveillants supplémentaires aux systèmes informatiques compromis. StealC est un cleptogiciel - ou infostealer - prédominant, conçu pour extraire des informations sensibles telles que mots de passe, données d'accès stockées et identités numériques, comme le rappelle Proofpoint. Les données volées incluent les informations de navigateur, les données d'e-mail et les clés de portefeuilles cryptographiques.