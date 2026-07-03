Dans un article publié le 24 juin 2026, LeMagIT affirme notamment qu'Everpure « n'implémentera pas la technologie STX de NVIDIA », qu'il « ne souhaite pas adopter la technologie de stockage de NVIDIA » et laisse entendre que l'entreprise est réticente à adopter l'architecture NVIDIA STX. Everpure souhaite préciser que ces affirmations ne reflètent pas sa position officielle.

Everpure est un partenaire engagé de NVIDIA. Cette collaboration étroite comprend le développement de solutions d'IA de nouvelle génération avec NVIDIA STX. Everpure aligne FlashBlade//EXA et Data Stream sur l'architecture de référence NVIDIA STX afin de soutenir l'avenir des AI factory alimentées par la plateforme Vera Rubin. NVIDIA est un partenaire stratégique essentiel et de long terme pour Everpure dans tous les domaines de l'infrastructure d'IA.

Lors d'un entretien accordé à LeMagIT en juin 2026 à l'occasion de Pure Accelerate, la conférence annuelle des utilisateurs de l'entreprise, Everpure a évoqué sa collaboration avec NVIDIA. Conformément aux annonces publiques officielles d'Everpure, la position de l'entreprise est que l'innovation STX est destinée à être mise sur le marché via FlashBlade//EXA dans le cadre de sa collaboration avec NVIDIA.

Le soutien continu d'Everpure à l'architecture NVIDIA STX a été confirmé dans plusieurs annonces publiques : « Everpure Announces Data Stream to Expand AI-Ready Data Offerings », publiée le 17 juin 2026, et « Everpure Simplifies Enterprise AI with Evergreen//One for AI and Data Stream Beta », publiée le 16 mars 2026, ainsi que dans les articles de blog « Building Trust into Enterprise AI for the Agentic Era », du 31 mai 2026, et « Operationalizing the AI Factory: Benchmarking for Predictable Outcomes », du 16 mars 2026.