Stockage : EverPure améliore ses baies... par logiciel

Lors de sa conférence annuelle Pure Accelerate 2026, le fabricant de baies de stockage 100% Flash n’a pas annoncé de nouveaux matériels, faute de NAND disponibles pour les vendre à des prix compétitifs. En revanche, il a revu la manière de commercialiser ses gammes existantes, en les présentant comme de simples composants intégrés à des offres commerciales qui se distinguent surtout par des fonctions logicielles. Fonctions logicielles qui, en revanche, améliorent les caractéristiques des matériels.

Il y a désormais deux catalogues de produits aux noms romanesques : Unified Data Plane et Intelligent Control Plane.

Augmenter les caractéristiques techniques sans changer de baie Unified Data Plane comprend tous les matériels, les NAS FlashBlade, comme les SAN FlashArray, comme leurs déclinaisons en service cloud chez certains hébergeurs, avec leur système d’exploitation Purity OS de base et la console SaaS Pure1 qui agglomère leurs métriques dans une interface en cloud. La nouveauté est une option Purity Turbo qui fait fonctionner en même temps les deux contrôleurs des baies, ce qui les rend deux fois plus rapides. « D’ordinaire, ces contrôleurs sont redondants ; ils fonctionnent à tour de rôle pour parer à tout embouteillage sur les cartes réseau, ou à une défaillance de barrette mémoire. Lorsqu’ils activent la fonction Purity Turbo, nos clients peuvent accélérer les performances de leur base de données, sans avoir besoin de changer de matériel », explique Fred Lherault, le directeur technique d’EverPure pour la région EMEA (en photo en haut de cet article). Cela dit, Purity Turbo n’est pour le moment disponible que sur la baie SAN FlashArray//XL190, un modèle haut de gamme annoncé l’année dernière et commercialisé depuis janvier. Celle-ci étant nativement capable d’offrir une vitesse d’accès de 4 millions d’IOPS, Purity Turbo la fait théoriquement passer à 8 millions d’IOPS. Mais même avec cette option, la FlashArray//XL190 reste moins rapide que la FlashArray//ST, également annoncée l’année dernière et qui, elle, grimpe à 18 millions d’IOPS. « Ces baies servent des besoins différents. Les FlashArray//XL sont conçues pour des bases de données classiques, qui fonctionnent sur disques (Oracle...). Dans la FlashArray//ST, nous avons enlevé toutes les fonctions de haut niveau (compression, déduplication...) pour réduire la latence au maximum et nous utilisons des SSD peu capacitifs, mais plus rapides, dans le seul but de servir d’extension aux bases de données in-memory comme SAP Hana », dit Fred Lherault. Précisons à ce titre qu’une baie FlashArray//ST n’offre que 400 To de capacité brute et utilisable, alors qu’une FlashArray//XL190 grimpe à 2 Po de capacité brute, qui peuvent devenir 13 Po de capacité utile après compression. Autre nouveauté qui concerne ce catalogue, il existe désormais une formule commerciale EverGreen//One « Overdrive ». EverPure facturant ses baies à la capacité utilisable, cette formule permet de bénéficier temporairement de 25% d’espace en plus pour des besoins d’appoints. Citons par exemple la conversion de données, une opération durant laquelle cohabitent la version d’origine et la version convertie. Les baies SAN étant aussi utilisées en virtualisation, on se doute que cette offre à avoir avec les actuels besoins de migration de VMware vers un autre hyperviseur. Pour mémoire, les baies EverPure sont livrées avec une capacité supérieure à celle achetée par le client, ceci afin de pouvoir augmenter l’espace de stockage d’un simple coup de fil, sans devoir attendre la livraison et l’installation de nouveaux disques.