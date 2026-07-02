FortiBleed : une campagne d'ampleur au service de la triade d'INC Ransom

La campagne FortiBleed est une opération de récolte d'identifiants à grande échelle, ciblant les appliances Fortinet, Sophos et les instances MSSQL. Selon SOCRadar, cette opération, menée par un courtier en accès initial (IAB), a visé plus de 430 000 pare-feu FortiGate à travers le monde.

L'acteur malveillant utilise une méthodologie de reconnaissance étendue, combinant balayage actif et passif. Des outils comme Masscan et Shodan_Recon permettent d'extraire des métadonnées des certificats SSL. Pour affiner le ciblage, l'outil FortiProbe-fast classe les systèmes, réduisant l'univers des cibles avant l'application de tests de force brute.

L'accès initial est obtenu par plusieurs voies : des attaques par force brute SSH utilisant des listes de mots de passe spécifiques, et le credential stuffing sur les portails SSLVPN et les interfaces web. Une fois l'accès SSH établi, l'outil central de la campagne, FortigateSniffer, est déployé. Développé en Golang, cet outil exploite la commande diagnostique intégrée de FortiOS pour capturer passivement le trafic d'authentification sur 24 protocoles différents, incluant RADIUS, NTLM, Kerberos et LDAP.

L'opération post-exploitation : sophistication et infrastructure Les données récoltées par FortigateSniffer sont transformées en renseignements exploitables par un processus sophistiqué. Le travail commence par le cassage distribué des hachages (NTLM, Kerberos) sur un cluster GPU, géré via des plateformes de location à faible coût. Une fois les identifiants convertis en clair, l'acteur procède au déplacement latéral. Des scripts Python sont utilisés pour l'énumération approfondie d'Active Directory, identifiant les membres du groupe Domain Admins et les vecteurs d'escalade de privilèges. L'expansion interne est complétée par des outils de validation SMB et d’énumération de partage. L'infrastructure opérationnelle est segmentée et résiliente. Le cœur de l'opération repose sur un laboratoire offensif isolé, hébergé sur un serveur hôte utilisant QEMU/KVM. L'architecture de commande et de contrôle (C2) est distribuée sur plusieurs blocs de sous-réseaux, conférant à l'opération une capacité d'échelle importante.