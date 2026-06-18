Faute de NAND, EverPure mise sur l’édition de logiciels pour l’IA

Comment faire quand vous revendiquez être le plus important vendeur de baies de stockage 100% Flash, que l’heure de la conférence annuelle où vous annoncez les nouveaux modèles est arrivée, mais que la pénurie de NAND qui paralyse le marché vous obligerait à les facturer trois fois plus cher que d’habitude ? C’est la situation dans laquelle se trouve cette semaine EverPure, anciennement Pure Storage. Réponse de l’intéressé : il lance des logiciels. Principalement.

Il y a d’abord EverPure Data Intelligence, racheté en mai dernier à 1Touch. Ce logiciel dopé à l’IA est censé faire l’inventaire de toutes les données éparpillées entre toutes les directions métier, sur site ou en cloud, avec un talent certain pour identifier les mêmes informations qui existent à différents endroits, sous des références ou des définitions qui n’ont rien à voir. Il stocke le résultat de sa recherche dans une base sémantique, de type graphe, particulièrement adaptée pour faire le lien entre des documents jusqu’ici cloisonnés.

Le but premier de Data Intelligence est de faire le ménage, pour récupérer de la capacité de stockage, mais aussi pour avoir un jeu de données propre à présenter ensuite à une IA métier et ses agents spécialisés.

Vient ensuite EverPure Data Stream, qui est capable de convertir à la volée les documents produits au quotidien au format vectoriel afin de pouvoir les soumettre aux projets d’IA. Évidemment, Data Stream se conjugue idéalement avec la base sémantique produite par EverPure Data Intelligence, pour produire une base de connaissance plus cohérente qu’une simple association de noms.

« Je vous présente mes excuses au nom du secteur entier des fournisseurs de stockage », a lancé Charles Giancarlo, le PDG d’EverPure (en photo en haut de cet article), en ouverture de son discours d’ouverture de la conférence Pure Accelerate 2026, qui se tient cette semaine à Las Vegas.

« Durant les six derniers mois, nos fournisseurs de NAND ont multiplié leurs tarifs par six, parfois par huit, ce qui a multiplié par trois le coût de fabrication de nos baies, nous obligeant à augmenter en conséquence leur prix de vente. Et je peux vous assurer que nous fonctionnons à l’heure actuelle avec un niveau de marge le plus bas possible, le plus faible de toute notre histoire », s’est-il justifié avant que le public découvre l’absence inhabituelle de nouveautés matérielles.

Un numéro 1 du stockage Flash en manque de stockage Flash Une absence d’autant plus regrettable qu’EverPure serait, selon les chiffres exposés par Charles GianCarlo, le premier vendeur de baies de stockage Flash du marché, en nombre d’unités vendues, ex æquo avec NetApp (25,3% de parts de marché). Dell se placerait immédiatement derrière avec 22% de parts de marché, devant IBM (8,6%) et HPE (5,9%). Les ventes de baies de stockage EverPure auraient augmenté de 35% en un an. Elles représenteraient à l’heure actuelle 14% des ventes de toutes les baies de stockage confondues, c’est-à-dire y compris celles qui embarquent des disques durs. EverPure se distingue de ses concurrents sur le marché des produits de stockage 100% Flash en proposant des baies qui n’intègrent pas de SSD traditionnels. Les modules DFM qu’il installe dans ses matériels ont deux fois plus de capacité pour un prix similaire. Car ils sont dépourvus des habituels firmwares et DRAM de travail, au profit d’une quantité deux fois plus importante de circuits NAND. Chez EverPure, c’est le contrôleur de la baie, richement pourvu en mémoire, qui pilote l’emplacement de chaque bit d’information dans chaque cellule NAND. Cette conception originale a permis à EverPure d’être le seul fabricant de baies de stockage pour entreprises qui fournisse aussi les hyperscalers. Ces derniers représentent, selon Gartner, plus de la moitié des acheteurs de produits informatiques pour datacenter dans le monde. Ils sont si importants qu’ils n’achètent généralement pas d’équipements de série, mais s’en font fabriquer sur mesure par des marques blanches, principalement Foxconn. Problème, depuis la fin de l’année dernière et la volonté de dominer le marché des infrastructures d’IA, les hyperscalers se sont mis à acheter l’essentiel de la production des mémoires DRAM et NAND pour en équiper leurs serveurs. Depuis lors, tous les autres fabricants de matériels informatiques, marques professionnelles comme grand public, jouent des coudes au pied des usines de Samsung, SK Hynix et Micron pour arracher le peu de circuits mémoire qu’il reste en stock. À coup d’enchères qui font flamber les prix. Dans le public de la conférence Pure Accelerate 2026, certains se sont demandé si le fournisseur n’avait pas changé sa raison sociale de Pure Storage à EverPure dès février 2026, car il anticipait déjà qu’il lui serait compliqué de persister à vendre exclusivement des équipements de stockage. « Nous sortirons tôt ou tard de cette crise. Mais je pense que cela va malheureusement prendre un peu de temps », s’est désolé Charles Giancarlo. En l’occurrence, des analystes estiment désormais que la pénurie de composants mémoire pourrait perdurer au-delà de 2028, voire jusqu’en 2030.

Recouper les données, un enjeu titanesque « La surprise de cet événement est donc que je ne vais pas vous parler de stockage. Nous allons vous parler de vos données », a enchaîné Charles Giancarlo avant de révéler que les principales annonces de cette conférence reposeraient sur des logiciels. Selon son argumentaire, des logiciels comme Ever Pure Data Intelligence et Data Stream s’imposaient de toute façon pour remettre de l’ordre dans les données avant que les entreprises puissent sérieusement envisager de passer leurs projets d’IA en production. « Vos données sont fragmentées. Vos équipes perdent un temps incroyable à recouper les informations qui sont présentées d’une certaine façon dans votre ERP et d’une autre façon dans votre CRM, dans votre ServiceNow. Et vous savez que ce recoupement est essentiel pour que les analyses de vos IA et les actions de vos agents d’IA puissent reposer sur une source d’information unique, épurée », a poursuivi le PDG d’EverPure à l’adresse de ses clients. Selon lui, il faut compter d’ordinaire au moins deux ans et demi à l’équipe dédiée d’une grande entreprise pour recouper les données issues de 750 applications. Outre les habituels risques posés par des informations sensibles qui, non filtrées en amont, pourraient se retrouver divulguées par des IA en toute infraction, les entreprises présentent témoignent en effet qu’elles ont fort à faire pour trier les données en double qui consomment des ressources gigantesques pour rien, et les données obsolètes qui menacent de réduire à néant l’intérêt de leur IA. En amont de ce déplacement pour couvrir la conférence Pure Accelerate, LeMagIT a pu lui-même expérimenter que Louis, le chatbot de la compagnie aérienne Air France, partageait des consignes qui n’étaient plus valables depuis deux ans, mais auxquelles il avait encore accès. « Justement. Data Intelligence va automatiser tout ce travail. Il découvre toutes les données, les classifie et les contextualise. Et, in fine, il détecte les relations entre les différents jeux de données. SI nous avons choisi de racheter ce logiciel plus particulièrement, c’est parce que, dans sa catégorie, il est celui qui dispose du plus grand nombre de connecteurs vers des applications qui stockent ces données : sur site, en SaaS, même dans un mainframe », explique Fred Lherault, le directeur technique d’EverPure pour la région EMEA. « Data Intelligence permet de savoir quelles données on possède, à quel endroit et avec quel degré d’importance. Et cela n’est pas seulement utile pour l’IA. Cette connaissance est également primordiale pour la cybersécurité, le respect des réglementations, la souveraineté, etc. », ajoute-t-il.