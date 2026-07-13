Cyberattaques : l’Europe, le Royaume-Uni et les États-Unis accusent Moscou

Ce lundi 13 juillet au matin, Jean-Noël Barrot, ministre des Affaires étrangères, a annoncé la convocation de l’ambassadeur de Russie en France, après avoir dénoncé, sur BFMTV-RMC « une vaste campagne cyber aux buts de sabotage et d’espionnage » pilotée depuis Moscou, et ayant visé « une dizaine de pays européens ». Ce n’est pas une action isolée : son homologue allemand, Johann Wadephul, vient d’en faire autant.

En fait, c’est l’Union européenne tout entière qui « dénonce les activités cybermalveillantes de la Russie et l’exploitation d’un cyberécosystème englobant des acteurs étatiques et non étatiques, allant des services de renseignement aux groupes de cybercriminels, aux hacktivistes et aux entreprises privées ». Dans un communiqué de presse, c’est en particulier le 16e centre du service fédéral de sécurité (FSB) russe qui est visé : « pendant des années, le FSB a mené un large éventail de cyberactivités malveillantes avec une gravité croissante affectant l’UE, ses États membres, ainsi que des partenaires internationaux, notamment l’Ukraine. Ces activités ont inclus l’infiltration des réseaux gouvernementaux et le sabotage des infrastructures critiques. Entre autres, la France, l’Allemagne, la Pologne, Chypre, les Pays-Bas, l’Autriche, la Slovaquie, la Roumanie et la Finlande ont été ciblés ».

À Paris, un nom est posé sur ces activités : le mode opératoire d’attaque (MOA) du Turla. Avec lui, « le FSB a notamment visé des comptes de messagerie Internet du ministère des Armées depuis 2017, ainsi que le réseau du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères à l’Ambassade de France à Moscou en 2018 ».

Plus tard, « en 2019, une compromission d’un serveur appartenant à une entité du secteur de la justice a été détectée. En février 2025, un institut de recherche sur les technologies sensibles travaillant pour l’industrie de défense française a également été visé par des cyberattaques conduites par le 16e Centre du FSB, conduisant à l’exfiltration d’un volume significatif de données ».

« Les cybercriminels, les hacktivistes autoproclamés et les entreprises privées liées à la Russie, [...] ont également mené, lancé et facilité un large éventail d’activités malveillantes. » Conseil de l'EuropeCommuniqué de presse

L’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (Anssi) détaille de son côté l’arsenal et l’infrastructure associés à Turla. À cela s’ajoute une alerte à laquelle s’associe une vingtaine d’agences de sécurité d’une dizaine de pays, sur la manière dont le 16e centre du FSB compromet les équipements de bordure de réseau mal configurés ou vulnérables.