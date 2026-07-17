Storage No 42 : L’innovation redevient le moteur du stockage de données

Le nouveau numéro de Storage est consacré aux innovations, aux idées nouvelles qui doivent permettre de surmonter les difficultés d'un secteur du stockage de données qui traverse actuellement une phase de mutation profonde. D'un côté, il y a l'explosion des projets d’IA, qui ajoutent encore de nouvelles copies des données, ce qui pose des contraintes économiques croissantes. De l'autre, le marché est en ce moment impacté par une pénurie de mémoires NAND qui augmente chaque mois le prix des nouveaux équipements à base de SSD. Et puis, il y a toujours à résoudre la fragilité des solutions de stockage, face au temps, face aux cyberattaques.

Il devient donc de plus en plus critique de faire durer les matériels existants. Ce numéro de storage fait ainsi part des solutions qui optimisent la densité de ces matériels, en simplifiant les couches logicielles pour réduire les coûts opérationnels, et que ce soit sur site comme en cloud. Il évoque aussi la recherche de supports immuables et pérennes, qui se cristallise à présent dans les enjeux des fournisseurs.

Parmi ces idées nouvelles, DataCore fait évoluer sa solution de stockage objet Swarm vers un format container. Cette transformation permet l'installation rapide du système sur du matériel hétérogène et recyclé, contournant ainsi la pénurie et le coût élevé des SSD. Swarm rend possible le regroupement de différentes marques de matériels en s'affranchissant des contraintes RAID habituelles grâce à l'Erasure Coding, une technique propre au stockage objet qui présente ici un avantage inédit.

Dans le même ordre d’idées, la startup Enakta Labs commercialise Enakta Data Platform, une version clé en main du système Open source DAOS. Ce système transforme des baies de SSD en stockage hautement performant pour répondre aux besoins de l’IA, mais il est par nature extrêmement complexe à utiliser. L'innovation d’ Enakta Labs réside dans l'ajout de protocoles standards (SMB, S3, PyTorch) par-dessus la bibliothèque LibDAOS.

La startup néo-zélandaise Novodisq propose quant à elle un châssis de seulement 2U capable d’héberger 11,5 Po de stockage réels via 20 lames serveurs. L'architecture repose sur un SoC AMD Versal AI Edge 2 intégrant des cœurs ARM et un FPGA, permettant d'exécuter des traitements de données (IA, analyse vidéo) directement au niveau du stockage.

Côté cloud, ZettaLane propose MayaNAS (mode fichier) et MayaScale (mode bloc) pour optimiser le ratio performance/prix sur AWS, GCP et Azure. En s'appuyant sur des services de stockage à bas coût pilotés par des VM contrôleurs utilisant ZFS et un pilote propriétaire (objbacker.io), la startup élimine les goulets d'étranglement liés aux pilotes FUSE. MayaScale transforme ainsi des clusters de VM en baies de stockage virtuelles hautement performantes.

Concernant la préservation des données, la solution Open source Plakar propose une approche simplifiée de la sauvegarde via une commande unique et un format propriétaire, le Kloset. L'outil intègre la déduplication, la compression (LZ4) et le chiffrement directement à la source, garantissant l'indépendance vis-à-vis du prestataire de stockage et une réduction significative des volumes transférés. Plakar cible particulièrement les équipes de développement en permettant une gestion autonome des sauvegardes en mode "zéro confiance".

Enfin, la startup allemande Ewigbyte développe une technologie de stockage sur verre visant à remplacer les supports magnétiques et polymères, instables sur le long terme. Contrairement aux projets concurrents axés sur la densité, Ewigbyte privilégie la vitesse d'accès en utilisant une technique de gravure laser multibits (similaire aux codes QR), visant des débits de 500 Mo/s par lecteur. Ce support offre une immuabilité physique native et une recyclabilité totale.

Le quarante-deuxième numéro de Storage Magazine est téléchargeable ici : https://www.lemagit.fr/ezine/STORAGE/Storage-42-Linnovation-redevient-le-moteur-du-stockage-de-donnees