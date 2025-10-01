Sauvegarde : le Français Oxibox a une solution cyber-sécurisée

Dans le domaine de la sauvegarde, le Français Oxibox se situe quelque part entre Rubrik, pour le fait de tout sauvegarder au niveau du système de fichiers, et ExaGrid, pour la principale faculté de sa solution à protéger des cyberattaques le stockage qui héberge les sauvegardes. La différence est que lui s’adresse aux PME, alors que ses concurrents américains ont des tarifs taillés pour les grandes entreprises.

« Rubrik dit publiquement que le panier moyen de ses clients est de 100 000 dollars par an. Nos clients paient entre 10 000 et 15 000 euros par an. Nous avons plus de 6 000 clients, dont les deux tiers sont des services publics et le reste des entreprises privées. Et plusieurs milliers de nos clients sont des entités de moins de 50 salariés », défend François Esnol-Feugas, le PDG d’Oxibox (en photo en haut de cet article), que LeMagIT a rencontré, à l’occasion d’un événement IT Press Tour consacré aux acteurs du stockage qui innovent en Europe.

Oxibox est l’une de ces startups qui ont le soutien financier de la banque publique Bpifrance dans le cadre du plan France 2030 lancé par le Président de la République en 2021. Sa solution de sauvegarde dite sécurisée a été jugée comme particulièrement efficace contre les malwares et a été incluse en 2024 dans l’offre standard de cybersécurité de Docaposte, la filiale de La Poste qui fait office de prestataire numérique pour les administrations et services de santé en France. D’où le poids important des entreprises publiques parmi les clients d’Oxibox.

Utiliser un leurre intermédiaire pour isoler les sauvegardes du réseau Oxibox a deux produits à son catalogue. Plug-and-Protect est la solution globale qui installe des agents sur les machines sources et sauvegarde leurs contenus, de manière chiffrée dès la source, vers une baie de disques ou un service de stockage en ligne, les deux étant facturés à la location. UDP (Universal Data Protection) est quant à lui le moteur qui reçoit les sauvegardes et les valide avant qu’elles écrivent quoi que ce soit sur la baie de destination. « UDP est en quelque sorte un proxy qui vous permet d’installer notre moteur de sécurité dans votre solution de sauvegarde habituelle, sans que vous ayez besoin de migrer vers la nôtre », explique François Esnol-Feugas, en précisant que la plupart de ses clients utilisent UDP pour protéger les sauvegardes qu’ils font avec le logiciel Veeam. « En fait, UDP est théoriquement compatible avec toutes les solutions de sauvegarde. Cela dit, nous entraînons son moteur avec chacun des logiciels de sauvegarde pour qu’il sache exactement tout ce qu’ils font de manière légitime et qu’il exclue tout ce qui sort de ce cadre », ajoute-t-il. « Pour définir un moteur de règles, nous testons environ 10 000 sauvegardes différentes par solution, pour déterminer comment les écritures sont faites, dans quel ordre les commandes sont envoyées, etc. » François Esnol-FeugasPDG, Oxibo UDP est un moteur d’analyse comportementale. Il vérifie toutes les commandes Posix envoyées par la solution de sauvegarde à un NAS et détermine si elles sont légitimes avant d’écrire quoi que ce soit sur le stockage de destination. Certaines opérations sont interdites, quelle que soit la solution utilisée ; typiquement écrire vers des fichiers qui existent déjà, ce que fait un malware lorsqu’il cherche à rendre illisibles les données d’une victime. D’autres sont spécifiques à la solution de sauvegarde. « Pour définir un moteur de règles, nous testons environ 10 000 sauvegardes différentes par solution, pour déterminer comment les écritures sont faites, dans quel ordre les commandes sont envoyées, etc. », dit le PDG d’Oxibox. À date UDP est aussi adapté à Commvault et quelques autres. Oxibox assure passer son temps à étendre le nombre de solutions supportées. Dans le détail, la solution de sauvegarde – ou le malware – croit écrire vers un NAS, mais celui-ci est un leurre. « UDP partage sur le réseau un système de fichiers intermédiaire qui ne contient rien. La seule fonction de la machine qui exécute UDP est de vérifier les accès aux fichiers et de reformuler elle-même des ordres d’écriture sains vers le vrai NAS qui doit héberger les sauvegardes. De cette façon, même si un ransomware parvient à passer outre l’analyse Posix d’UDP, il ne pourra jamais atteindre les sauvegardes. » Selon Oxibox, ce dispositif de proxy serait autrement plus efficace que les solutions habituelles (dites d’Air-Gap) qui ont vocation à protéger les sauvegardes contre les malwares qui circulent sur le réseau. « Pour empêcher les ransomwares de corrompre les sauvegardes, il est usuel de soit rendre celles-ci immuables (protégées en écriture jusqu’à une date donnée), soit les stocker sur des bandes. Mais dans le premier cas, la conservation d’une succession de sauvegardes immuables finit par coûter très cher en stockage. Quant aux bandes, elles posent la contrainte d’être manipulées pour être sorties de leur bibliothèque et rangées ailleurs, ce qui n’est jamais fait suffisamment tôt », argumente notre interlocuteur.