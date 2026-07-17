Cyberhebdo du 17 juillet 2026 : crise majeure au Japon pour l’alimentation surgelée

Bienvenue dans le Cyberhebdo, votre revue de presse hebdomadaire dédiée aux menaces numériques. La semaine écoulée a été marquée par une activité cybernétique intense, confirmant la complexité et la persistance des menaces mondiales.

Notre veille a permis de compiler un total de 13 cyberattaques rapportées dans les médias internationaux. Ces incidents ont été observés dans plusieurs juridictions, notamment la Roumanie (ROU), le Japon (JPN), le Canada (CAN) et les États-Unis (USA).

Une analyse approfondie des données révèle une concentration significative des attaques. Nous notons en particulier que les États-Unis (USA) représentent le pays le plus touché, avec cinq cas rapportés sur la période. Ce bilan souligne l’importance de renforcer les défenses numériques à l’échelle globale.

Nous vous rappelons que notre revue de presse se concentre sur les cyberattaques significatives et ne traite pas des attaques DDoS ni des défigurations de sites Web.

09/07/2026 – Greene County (USA) Le comté de Greene, en Géorgie, a dû mettre hors ligne son système d’information après avoir découvert un incident de cybersécurité le 9 juillet. Cet incident a perturbé le traitement des paiements et les services des bureaux fiscaux, judiciaires et administratifs. Les spécialistes en cybersécurité sont en train de reconstruire les systèmes. Les autorités ont indiqué qu’aucune preuve de consultation ou de suppression d’informations n’avait été trouvée, et que le système de communication 911 n’était pas affecté. (source)

09/07/2026 – Loyalist College (CAN) Le Loyalist College fait face à des problèmes techniques majeurs à l’échelle de l’établissement, ayant mis hors service ses systèmes, services, Internet et courriels. Un membre du personnel a indiqué à la presse que la perturbation était due à une menace cybernétique provenant d’une source externe, et que tous les systèmes étaient hors service. Les cours en ligne ont été suspendus, tandis que les cours en présence se poursuivent normalement. L’incident a débuté la semaine dernière. (source)

09/07/2026 – Comté de Covasna (ROU) Les sites Web des municipalités de Baraolt et de Ghidfalău sont hors service depuis plusieurs jours après avoir été la cible d’une cyberattaque. Les autorités locales travaillent avec des entreprises de maintenance pour rétablir les plateformes. Le maire de Baraolt a annoncé qu’il demanderait le soutien du « Directionat Național de Securitate Cibernetică », l’homologue local de l’Anssi. Le maire de Ghidfalău a précisé qu’aucune donnée sensible n’est stockée sur la plateforme. Les autorités espèrent que les services en ligne seront rétablis rapidement. (source) Cyberattaque majeure au Japon : l’intrusion chez Nichirei paralyse la chaîne logistique froide Une grave cyberattaque a frappé Nichirei, un fournisseur majeur de produits alimentaires congelés et de logistique de chaîne du froid au Japon. Détectée le 13 juillet 2026, cette intrusion réseau a entraîné une panne critique des systèmes opérationnels de l’entreprise, paralysant ainsi une partie essentielle de l’infrastructure logistique japonaise. Nichirei, qui gère une logistique de froid à grande échelle, a été victime d’un accès non autorisé qui a mis à l’arrêt ses opérations de stockage et d’expédition. L’impact est colossal, car l’entreprise sert de pivot à environ 5 000 entreprises clientes. La panne a rapidement engendré une onde de choc sur l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement, affectant des dizaines de points de vente à travers le pays. Les conséquences en matière de disruption commerciale sont immédiates et visibles. Des géants de la restauration et de la distribution, tels que Kentucky Fried Chicken (KFC), ont dû annoncer des fermetures temporaires ou des restrictions de vente. De même, de grands détaillants comme AEON ont signalé des ruptures de stock, tandis que des chaînes de sushi comme Kura Sushi ont subi des retards de livraison et des pénuries de produits. L’ampleur de la crise souligne la dépendance critique du secteur alimentaire moderne à ces infrastructures logistiques numériques. Alors que l’enquête est toujours en cours et que le calendrier de rétablissement n’est pas connu, l’attaque de Nichirei sert de rappel brutal à l’importance de sécuriser les systèmes de logistique, qui sont aujourd’hui des cibles stratégiques pour les acteurs malveillants. Cet incident a été récemment rapporté dans au moins 277 articles. Voici l’un des articles les plus récents couvrant cet incident.

11/07/2026 – Solid Advance Co., Ltd. (JPN) Solid Advance Co., Ltd. a détecté une infection par un logiciel malveillant sur certains de ses systèmes internes, suite à un accès non autorisé depuis l’extérieur. En réponse, l’entreprise a mis en place des mesures d’urgence, notamment la coupure du réseau, ce qui a entraîné la suspension de certains services de systèmes d’entreprise hébergés sur le cloud externe. Bien qu’aucune victime n’ait été identifiée parmi les clients utilisant le package AllGather CRM, l’entreprise enquête sur la possibilité d’une fuite de données. Une cyberattaque a été revendiquée par Ailock le 15 juillet. (source)

11/07/2026 – Nihon Kotsu (JPN) La société japonaise Nihon Kotsu, l’un des plus grands opérateurs de taxis du Japon, a confirmé avoir subi un accès non autorisé à ses systèmes internes et une infection par un logiciel malveillant. L’incident, découvert le 11 juillet, a conduit à l’isolement immédiat des systèmes affectés (tels que la réservation de taxis par téléphone, la gestion des réservations de location de voitures et certains systèmes internes). Bien que les services de réservation via l’application mobile et les prises en charge traditionnelles restent opérationnels pour le public, l’entreprise enquête avec des experts en cybersécurité. Une cyberattaque a été revendiquée par Ailock le 15 juillet. (source)

12/07/2026 – Greenfield Communications (USA) Une cyberattaque a touché Greenfield Communications (fournisseur de services de télécommunications par fibre optique), dimanche, laissant les clients de Rancho Murieta et certaines parties du comté de Sacramento sans accès à Internet jusqu’à mardi après-midi. (source)

13/07/2026 – Hachioji Gakuen (JPN) L’établissement scolaire Hachioji Gakuen, au Japon, a annoncé le 13 juillet 2026 avoir subi une cyberattaque par accès non autorisé et par rançongiciel sur certains de ses serveurs. L’établissement a mis en place une cellule de crise et travaille avec la police de Hachioji, des experts externes et des avocats pour déterminer la cause, évaluer les dommages et procéder à la restauration. En raison de ces mesures, l’adresse e-mail de contact principale de l’établissement est actuellement hors service. Les autorités n’ont pas encore confirmé si des données ont été exfiltrées. (source)

14/07/2026 – TruStage (USA) TruStage, une société basée à Madison (Wisconsin) a dû mettre hors ligne son réseau, suite à un incident de cybersécurité. Cette interruption a affecté certains services d’assurance offerts par des coopératives de crédit partenaires, notamment les réclamations d’assurance pour la protection des actifs garantis et la réparation mécanique. L’entreprise a engagé des experts externes pour enquêter et contenir l’incident, mais elle n’a pas encore précisé la cause de la compromission et l’étendue de l’impact ni si des données ont été compromises. (source)

14/07/2026 – ANCPI (ROU) L’Agence Nationale du Cadastre et de la Publicité Immobilière (ANCPI) a annoncé avoir été victime d’une cyberattaque, entraînant la plus grande interruption technique de l’histoire de l’institution. Depuis le 14 juillet, tous les systèmes informatiques, y compris l’application e-Terra, sont hors service. L’ANCPI a assuré que les données administrées sont sécurisées et n’ont pas été compromises. Les enquêtes sont en cours pour déterminer la nature et les auteurs de l’attaque. (source)

16/07/2026 – Abbott (USA) Abbott, une entreprise pharmaceutique américaine, enquête sur un incident de cybersécurité impliquant un accès non autorisé à un nombre limité de systèmes internes de sa division Cancer Diagnostics. L’incident n’affecte pas les opérations commerciales, la disponibilité des produits, la fabrication ou les laboratoires, et n’a pas d’impact sur les autres activités ou sites d’Abbott. (source)

16/07/2026 – Fairlife (USA) La filiale Fairlife de Coca-Cola a suspendu sa production aux États-Unis suite à une cyberattaque qui a affecté plusieurs lignes de production et la chaîne d’approvisionnement. L’incident a entraîné un arrêt partiel des opérations, mais les équipes techniques ont rapidement isolé l’infrastructure affectée et mis en place des processus de production de secours. Bien que l’attaque n’ait pas touché toute la capacité, elle a perturbé l’approvisionnement en produits laitiers dans certaines régions. L’enquête est en cours, et l’entreprise s’engage à renforcer ses mesures de cybersécurité pour rétablir la production complète dans les jours ou semaines à venir. (source)