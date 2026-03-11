Claude Code Review : Anthropic commercialise son système de revue de code interne

Le 9 mars, Anthropic a présenté un système de revue de code basé sur des agents intégrés IA à Claude Code. Disponible en préversion de recherche dans les abonnements Teams et Enterprise de Claude, le fournisseur de LLM assure qu’il utilise ce même système pour ses propres besoins. Avant son usage, seulement 16 % des pull requests étaient commentés en détail. Désormais, 54 % le sont.

Contrairement au projet Claude Code GitHub Action, ce système est propriétaire et, sans surprise, coûte plus cher.

Une flotte d’agents IA pour inspecter le code Mais il y a une bonne raison d’utiliser ce système Code Review, selon la startup. Le code généré par les ingénieurs d’Anthropic a augmenté de 200 % en un an. De manière générale, parce qu’ils utilisent Claude Code et d’autres outils d’IA, les développeurs doivent gérer plus de code. En ce sens, Code Review s’appuie sur plusieurs agents IA, chacun spécialisé dans la gestion d’une classe de problèmes. Ils inspectent le code automatiquement, chaque fois qu’un pull request est poussé par un développeur. Ils analysent les différences ainsi que les impacts sur le reste de la base de code. Une étape de vérification doit signaler les faux positifs avant de fournir la liste de bugs classés suivant leur sévérité (s’il faut être corrigé avant la publication, s’il s’agit d’un bug mineur ou s’il est préexistant). Un commentaire est tout de même publié lorsqu’aucun problème n’a été trouvé. La solution utilise la fonctionnalité de mémoire automatique de la startup. Elle permet de sauvegarder le contexte et les échanges précédents. De plus, la révision peut être suivie sur smartphone, à travers la fonction Remote Control. À noter toutefois que la fonction Zero Data Retention n’est pas encore disponible : Anthropic conserve pour l’instant des traces du code analysé. Anthropic explique qu’en interne 84 % des grands pull requests (plus de 1000 lignes de code) contenaient en moyenne 7,5 problèmes, contre 31 % des « petites » pull requests qui présentaient seulement 0,5 problème pour moins de 50 lignes de code. Le taux de faux positif serait de 1 %, assurent les ingénieurs d’Anthropic. TrueNAS, qui a pu tester la solution pour la refactorisation du chiffrement de ZFS, aurait constaté la capacité de Claude Code Review à trouver le problème dans le code adjacent. Ce qu’un humain n’aurait pas fait de manière instinctive (quoiqu’un ingénieur pourrait être habitué à ce type de raisonnement). À l’heure actuelle, Code Review est uniquement compatible avec GitHub. Pour les clients de GitLab, il faut encore passer par un déploiement manuel du système proposé par le fournisseur. Toutefois, les fichiers Markdown « Claude.md » et « Review.md » permettent d’intégrer des instructions spécifiques aux projets et aux exigences de l’entreprise en matière de revues.