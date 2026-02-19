7 avantages clés de la mise en place d'une politique BYOD

L'utilisation du BYOD par les employés des entreprises continue de se développer, que les politiques officielles de l'entreprise soutiennent ou non ce type d'utilisation des appareils. Les équipes informatiques et les dirigeants d'entreprise doivent donc s'adapter au BYOD afin de tirer parti de ses avantages.

Bien que le respect strict des politiques de protection des données puissent aider à garantir la sécurité des données en établissant une séparation claire entre les appareils professionnels et personnels, les utilisateurs peuvent ignorer ces politiques et trouver des solutions de contournement à leur avantage, voire par accident.

Une manière plus simple de garantir que l'utilisation non approuvée du BYOD ne se généralise pas consiste à l'intégrer dans la politique d'utilisation acceptable d'une organisation. Mais l'adoption d'une politique BYOD présente de nombreux avantages, au-delà du fait d'offrir aux utilisateurs un moyen conforme de faire leur travail.

7 avantages de la mise en œuvre d'une politique BYOD

Il n'y a pas une seule raison pour laquelle la mise en œuvre d'une politique BYOD peut aider les organisations, mais plusieurs. Les points communs entre la plupart des avantages sont l'expérience des employés et les économies réalisées.

1. Coût initial réduit pour le matériel

Les économies réalisées en n'achetant pas de flotte de terminaux constituent sans doute l'avantage le plus évident et le plus facile à quantifier d'un programme BYOD. Avec le BYOD, la charge financière est transférée aux utilisateurs finaux, mais pas d'une manière qui affecte considérablement leur budget. Après tout, les utilisateurs BYOD ne font qu'ajouter des fonctionnalités aux appareils qu'ils posséderaient de toute façon.

Ces économies ne sont pas seulement immédiates, elles s'étendent également sur toute la durée du cycle de renouvellement. Prenons l'exemple d'une entreprise dont le cycle de renouvellement des terminaux est de trois ans. L'entreprise économisera des centaines de dollars en n'achetant pas de nouvel appareil pour chaque utilisateur utilisant un terminal BYOD. De plus, les utilisateurs apporteraient probablement les appareils appartenant à l'entreprise pour les faire réparer s'ils étaient endommagés, mais ils s'occuperaient généralement eux-mêmes d'un appareil personnel endommagé.

Certaines organisations pourraient même envisager de répercuter une partie des économies réalisées sur les utilisateurs finaux en leur offrant une allocation BYOD couvrant une partie du coût du nouvel appareil si celui-ci est vraiment indispensable à leur travail quotidien.

2. Augmentation de la satisfaction des employés

Cet avantage est plus difficile à quantifier avec précision, mais il va de soi que les utilisateurs bénéficieront d'une meilleure expérience de travail globale s'ils n'ont pas besoin de transporter deux smartphones, voire deux ordinateurs portables, tous les jours.

Bien sûr, chaque utilisateur peut avoir des préférences différentes en matière de programme de propriété d'appareils, mais les études de marché indiquent que, dans l'ensemble, les employés sont plus satisfaits lorsqu'ils travaillent en utilisant leur propre appareil.

3. Améliorer la productivité des utilisateurs

Les organisations qui formalisent le BYOD constatent une augmentation de leur productivité, ne serait-ce que parce que leurs employés sont plus efficaces lorsqu'ils maîtrisent leurs ouils.

L'augmentation de la productivité est sans doute la raison la plus importante pour déployer un programme BYOD. De nombreuses organisations ne mettraient pas en œuvre un programme qui augmente la satisfaction des employés et permet de réaliser des économies sur les coûts matériels si cela entraînait une baisse de la productivité globale.

Les raisons pour lesquelles le BYOD conduit généralement à une plus grande productivité sont multiples. L'une des principales considérations est la familiarité des utilisateurs avec la plateforme. Si un utilisateur est habitué aux appareils Apple, il peut lui être difficile de s'adapter à un smartphone Android ou à un ordinateur de bureau Windows. Il en va de même pour quelqu'un qui est habitué à Windows et à Google Android : les appareils Apple appartenant à l'entreprise peuvent nécessiter un certain temps d'adaptation.

Même si un utilisateur est habitué aux appareils Android, passer d'un appareil Samsung à un appareil Google peut s'avérer difficile.

4. Une main-d'œuvre plus connectée

Les utilisateurs qui utilisent leurs appareils personnels pour leurs tâches professionnelles sont plus susceptibles d'avoir accès à tout moment à leurs documents de travail que ceux qui disposent d'un appareil dédié à leur travail. Si les utilisateurs disposent d'un appareil dédié à leur travail, ils sont plus susceptibles de l'éteindre et de le ranger complètement que s'ils utilisent un terminal qui sert également d'appareil personnel.

L'objectif d'un programme BYOD n'est pas d'inciter les utilisateurs à consulter leurs e-mails et à retourner distraitement au travail pendant leur temps libre. Cependant, en cas de tâches urgentes nécessitant une approbation immédiate ou d'urgence professionnelle, il est essentiel de pouvoir joindre immédiatement les employés clés.

Prenons l'exemple d'un cadre supérieur qui doit approuver un budget à la dernière minute ou d'une violation de données qui menace des systèmes critiques : il serait utile de disposer d'un canal permettant de communiquer directement avec ce cadre sans qu'il ait à transporter plusieurs smartphones et à vérifier régulièrement son travail.

Ces avantages sont également présents avec les terminaux COPE (Corporate-Owned Personally Enabled), mais uniquement si les utilisateurs adoptent ces appareils comme leurs principaux appareils personnels, ce qui n'est pas toujours possible.

5. Plus facile pour les employés de suivre un seul appareil

L'idée qu'il est plus facile de garder la trace d'un seul appareil plutôt que de deux est presque trop évidente, mais il est intéressant d'examiner pourquoi cela est essentiel pour les organisations.

L'un des dangers liés au fait d'autoriser n'importe quel smartphone, qu'il soit personnel ou appartenant à l'entreprise, à accéder aux données métiers et aux services internes d'une organisation est le risque que cet appareil tombe entre de mauvaises mains.

Le vol d'un appareil peut avoir des conséquences catastrophiques pour une organisation. Les cybercriminels peuvent accéder aux données internes, modifier les mots de passe des comptes clés, consulter les communications privées et, à terme, étendre leurs privilèges pour accéder à des informations au-delà des autorisations accordées à l'utilisateur.

6. Limitez les raisons d'utiliser les appareils personnels de manière inappropriée

Dans un monde idéal, les organisations pourraient empêcher l'utilisation du BYOD jusqu'à ce qu'elles mettent en place une politique officielle, mais malheureusement, ce n'est pas le cas dans la réalité. Que ce soit par commodité ou par nécessité dans une situation urgente, les utilisateurs trouveront toujours des solutions pour utiliser leurs appareils personnels s'ils le souhaitent vraiment.

Même les utilisateurs qui souhaitent respecter les politiques de leur entreprise en matière de terminaux BYOD peuvent constater que la direction n'a pas encore défini ou appliqué de politique.

Une politique BYOD bien communiquée peut atténuer ces problèmes en fournissant une feuille de route pour la gestion sécurisée des documents professionnels sur un appareil personnel.

7. Améliorer la durabilité en limitant les émissions liées au matériel informatique

Comme c'est souvent le cas lorsqu'il s'agit de calculer la durabilité des politiques relatives aux terminaux d'une organisation, toute pratique qui conduit à une réduction des achats d'appareils, voire à un allongement du cycle de vie avant l'achat d'un nouvel appareil, conduira à des pratiques plus durables. Par conséquent, un programme BYOD qui conduit une organisation à renoncer à certains achats d'appareils peut réduire son empreinte carbone globale.

Naturellement, les utilisateurs qui travaillent sur leur smartphone ou leur ordinateur portable BYOD génèrent certaines émissions dues à l'électricité utilisée pour recharger les appareils et aux réseaux qui les font fonctionner. Cependant, 95 % des émissions de carbone associées à un smartphone sont générées au cours de sa première année d'utilisation, la majorité d'entre elles provenant de la fabrication et du transport de l'appareil et de ses composants.

Fournir aux utilisateurs des smartphones dotés d'un terminal similaire à celui qu'ils utilisent dans leur vie privée est une pratique qui augmente considérablement les émissions globales de carbone d'une organisation. Alors que les organisations cherchent des moyens de réduire rapidement leurs émissions sans bouleverser l'ensemble de leurs opérations quotidiennes, la mise en œuvre de programmes BYOD peut apporter cette valeur ajoutée si les utilisateurs y adhèrent.