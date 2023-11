Comment automatiser les déploiements VMware avec Ansible

L’automatisation des tâches dans votre environnement VMware vSphere peut stimuler la productivité. Avec seulement quelques commandes, Ansible peut être associé à vSphere pour aider les équipes à automatiser les tâches informatiques en toute simplicité.

Par le passé, les administrateurs utilisaient uniquement des langages de script tels que PowerShell pour gérer les environnements. Bien qu’il s’agisse toujours d’une méthode viable, vous devez définir toutes les étapes pour créer ou gérer les composants dans l’ordre correct dans un script. Avec Ansible, vous pouvez définir ce dont vous avez besoin dans un fichier structuré qu’un moteur traite ensuite. Cela rend le code réutilisable et Ansible est une option polyvalente pour automatiser la création et la gestion des tâches dans un environnement VMware vSphere.

La facilité d’utilisation d’Ansible

Il existe différentes façons d’utiliser Ansible pour l’automatisation. Ansible dispose d’une option open source, utilisée pour les exemples de cet article. Il existe également la plateforme d’automatisation Ansible de Red Hat. Ce produit est disponible à l’achat et offre une évolutivité d’entreprise, un support et un composant pour la gestion centralisée afin de rendre les administrateurs moins dépendants de la ligne de commande.

Les exemples de cet article se concentrent sur l’utilisation d’Ansible dans un environnement VMware, mais le logiciel peut également aider à gérer de nombreux autres environnements. Il est donc optimal si vous souhaitez gérer non seulement votre infrastructure de virtualisation, mais aussi les systèmes d’exploitation invités et les applications. Ansible fonctionne dans un environnement Microsoft Azure ou Amazon Web Services, ainsi qu’avec des conteneurs Docker et des composants réseau.