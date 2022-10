Red Hat veut faire d’Ansible le moteur d’automatisation du cloud hybride

Red Hat a présenté la disponibilité de Red Hat Ansible Automation platform sur la marketplace d’AWS et celles de Microsoft Azure.

Il s'agit de simplifier le déploiement et la commercialisation de la plateforme sur deux clouds très utilisés par les clients de Red Hat.

La plateforme se connecte aux services cloud des fournisseurs pour automatiser l'approvisionnement de VM, d'instances de stockage objet, de bases de données, permet d’établir des groupes de sécurité, etc.

Pour cela, Red Hat propose des « certified content collections », c’est-à-dire des plugins permettant d’intégrer Ansible avec les différents services cloud, mais également les applications et les solutions tierces.

Les deux éditions de Red Hat Ansible Automation Platform (RHAAP) se distinguent par leur modèle de déploiement. Sur AWS, la plateforme est self-managed, tandis que Red Hat propose une version managée sur Azure. Dans les deux cas, les clients peuvent payer leur souscription via le service intégré de facturation des deux fournisseurs.

« Nous sommes en train de travailler pour proposer une version entièrement gérée sur AWS », signale Belkacem Moussouni, responsable du développement commercial EMEA automatisation et gestion chez Red Hat.

Red Hat proposait déjà une version managée de son outil de gestion de configurations via « une offre privée » sur la marketplace de Microsoft Azure. Désormais, RHAAP est disponible via une offre publique. « Cela permet aux partenaires de bénéficier de remises afin de revendre la solution à leurs clients », précise le responsable.

Sur certains aspects, Red Hat pose Ansible en alternative aux solutions d'automatisation proposées par ces fournisseurs. Il y a non seulement les services propriétaires d'infrastructure as code établis sur Terraform, mais également d'autres produits comme Azure Automation et AWS System Manager Automation.

Concernant Terraform, Belkacem Moussouni insiste sur le fait qu’Ansible ne s’arrêterait pas à l’Infrastructure as Code. « Ansible permet aussi de manipuler les applications et d’autres éléments au-dessus de l’infrastructure ». Les deux solutions seraient complémentaires. « Cela n’est pas rare que les clients combinent Terraform et Ansible, suivant leurs besoins », explique-t-il.

En revanche, le fait que la plateforme RHAAP soit indépendante des technologies des fournisseurs cloud plairait aux clients, Selon Belkacem Moussouni. D’ailleurs, l’éditeur positionne son offre comme une solution de gestion de l’automatisation dans des environnements de cloud hybride.

« Nos clients ont une stratégie multicloud et plus souvent hybride. Ils souhaitent adopter des solutions agnostiques qui puissent gérer leur legacy, leurs environnements modernisés, mais aussi leurs instances dans le cloud public », déclare-t-il.

Le tout passerait par une plateforme d’automatisation centralisée comme RHAAP.

« Cela permet aux entreprises de limiter les frais de maintenance, la complexité induites par le cloud hybride », vante Belkacem Moussouni. « Elles ont besoin de beaucoup plus d’automatisation pour suivre le rythme et la plateforme Ansible évolue rapidement », ajoute-t-il.

Les organisations IT souffriraient notamment du manque de compétences disponibles. « Qu’est-ce que veulent faire les entreprises avec l’automatisation ? Elles veulent généralement faire plus avec le même nombre de ressources humaines », signale le responsable.