Administration : les 7 outils essentiels pour automatiser le réseau

L'automatisation du réseau est une approche logicielle des opérations d’administration du réseau. Elle soulage les administrateurs réseau des tâches répétitives, industrialise la mise en production des nouveaux équipements et accélère l’extension du réseau. Outre la simplification des opérations d’administration, l'automatisation du réseau a des vertus d’optimisation. Elle peut réduire la charge des serveurs, minimiser les erreurs humaines, contrôler les paramètres de qualité de service et appliquer des règles ou des configurations de sécurité cohérentes.

Bref, l’automatisation du réseau a pour but d’abolir les inefficacités inhérentes aux configurations manuelles. Par exemple, la répétition de la modification manuelle des adresses des serveurs NTP sur des centaines de switches conduit souvent à des erreurs humaines. Ici, des logiciels s’occupent tous seuls de l’élasticité, des tests de performance, du dépannage. Ces outils offrent d'autres possibilités :

- Rapports. Le retour d'information en temps réel sous forme de rapports fournit aux administrateurs des données importantes sur les performances. Des tableaux de bord centralisés permettent de comparer les exécutions et d'alerter sur les défaillances.

- Mise à l'échelle automatique. Lorsqu’il faut fournir des ressources supplémentaires aux utilisateurs et aux équipements pour atteindre des performances plus élevées, la mise à l'échelle automatique ajuste dynamiquement la disponibilité de ces ressources, définit des règles, effectue des contrôles de fonctionnement. Cela fonctionne pour l’ajout comme pour la suppression des instances.

- Collecte de données. Les outils de collecte de données réseau recueillent des informations précises en temps réel afin d'accélérer l'analyse des problèmes et la correction du réseau. En outre, les administrateurs réseau peuvent automatiser la création d'un référentiel unique pour garantir une gestion cohérente et valider l'état opérationnel.

- Provisionnement des appareils. Avant l'automatisation, les équipes informatiques provisionnaient manuellement les appareils et installaient les composants du réseau. L'un des principaux avantages de l'automatisation est la création d'inventaires pour tous les équipements sur la base des adresses MAC, ce qui peut simplifier les processus de démarrage et les configurations.

De nombreux types d'outils d'automatisation réseau sont proposés par les fournisseurs et sous la forme de plateformes Open source. Il peut s’agir d’outils liés à une approche SDN (Software-Defined Network), à l’automatisation globale de l’infrastructure, ou à une automatisation spécifique.

Dans l’approche SDN, les équipes réseau personnalisent les processus et provisionnent les appareils par l'intermédiaire d'un contrôleur centralisé. Cette interface unique permet de programmer la conception et le déploiement d’un réseau en datacenter, comme dans les petites et grandes entreprises.

Les outils d'automatisation de l'infrastructure permettent aux ingénieurs réseau d'initier des changements de configuration sur plusieurs dispositifs réseau provenant de différents fournisseurs. Ces outils supervisent un large éventail de composants informatiques, depuis les serveurs et les baies de stockage jusqu'aux appareils externes au datacenter. Une fois qu'un outil d'automatisation de l'infrastructure a identifié les interconnexions, les administrateurs réseau peuvent créer un référentiel à source unique de vérité pour valider et maintenir de multiples configurations dans l'ensemble de l’environnement.

Enfin, il peut être nécessaire pour certaines entreprises de mettre en œuvre des automatisations spécifiques du réseau. Par exemple, de nombreuses entreprises ont des infrastructures de longue date avec des configurations non conventionnelles qui ne sont pas pleinement prises en compte par les outils d'automatisation courants. Les outils d'automatisation réseau personnalisés, bien que plus coûteux, peuvent offrir une génération de scripts cohérente et une gestion efficace des changements, afin de réduire les interventions manuelles.

Il est essentiel que les responsables informatiques choisissent une approche d'automatisation qui corresponde au mieux aux niveaux de compétences de leur équipe et aux objectifs de l'entreprise. Cet article présente une sélection d'outils d'automatisation des réseaux et évalue leurs caractéristiques et leurs principales différences. Cette vue d'ensemble est basée sur des enquêtes, sur des rapports récents de cabinets d’études et sur la documentation des fournisseurs. Les outils sont présentés par ordre alphabétique.

1/ BackBox BackBox est un outil d'automatisation qui fournit une gestion centralisée des environnements réseau. BackBox aide les administrateurs à gérer les équipements, à automatiser la sécurité et à rationaliser la gestion du cycle de vie, principalement. L'outil utilise des contrôles de fonctionnement basés sur des signatures pour prévenir les failles potentielles et garantir la conformité. Il automatise les tâches liées au réseau, telles que les mises à niveau du système d'exploitation, les sauvegardes de configuration et les capacités de remédiation. Parmi les autres fonctionnalités, citons un tableau de bord avec sauvegarde en temps réel, la visualisation du réseau et la gestion de l'inventaire. BackBox propose une bibliothèque d'automatisations prédéfinies et personnalisables pour les tâches de routine ou répondre à des cas d’usage spécifiques. Ces modèles facilitent la configuration et la gestion des changements, ce qui simplifie le signalement des problèmes liés aux fonctions du réseau. La plateforme utilise une approche API-first qui fonctionne aussi bien pour les environnements sur site que pour les environnements en cloud, applications SaaS comprises. Elle s'intègre avec les équipements et services réseau de plus de 180 fournisseurs.

2/ CFEngine CFEngine est un outil de gestion de la configuration réseau basé sur un logiciel disponible en éditions Open source et commerciale. Lancé pour la première fois en 1993, CFEngine a commencé comme un outil d'automatisation de la gestion des postes de travail et s'est depuis développé en une plateforme de gestion de configuration générale. Les administrateurs réseau utilisent la plateforme pour gérer la configuration des appareils et des systèmes sur l'ensemble d'un réseau. CFEngine est écrit en C, ce qui signifie qu’il a une faible empreinte mémoire par rapport aux autres outils d'automatisation. Il s'exécute plus rapidement, avec moins de dépendances que la plupart des autres outils. Les utilisateurs définissent les états souhaités dans CFEngine et la plateforme exécute de manière autonome les tâches nécessaires. CFEngine offre la possibilité d'automatiser les réseaux dans plusieurs types d'environnements. Il dispose d'agents autonomes qui permettent aux administrateurs de gérer les nœuds du réseau à partir d'un serveur centralisé. Les agents surveillent les appareils sur le réseau et font en sorte qu'ils soient conformes aux paramètres configurés. La plateforme aide les administrateurs réseau à établir des communications réseau, à renforcer la sécurité et à améliorer la résilience, entre autres cas d'utilisation. La plateforme CFEngine a perdu en popularité au fil du temps, mais elle reste une alternative minimaliste pour les entreprises à la recherche d’une administration réseau très simple. CFEngine dispose également d'une vaste communauté de membres qui offrent un support et des conseils en matière de performances, de personnalisation et de procédures avancées.

3/ Chef Enterprise Automation Stack Chef est une plateforme d'automatisation d'infrastructure Open source. La plupart des entreprises utilisent Chef Enterprise Automation Stack (EAS), qui est la distribution commerciale de la plateforme. Contrairement à son homologue gratuit, Chef EAS offre une sécurité et une conformité unifiées, ainsi qu’une surveillance des applications. Ces fonctionnalités permettent aux administrateurs de déployer, de gérer et d'automatiser une infrastructure entière, qu'il s'agisse d'un environnement sur site, en cloud ou hybride. Chef est un outil basé sur des agents, ce qui signifie qu'il utilise des agents logiciels qui fonctionnent sur les appareils clients afin de les gérer. Chef appelle ses scripts d'automatisation des recettes, et une collection de recettes est appelée un livre de recettes. Les recettes Chef sont écrites dans le langage de programmation Ruby, qui utilise des variables prédéfinies pour manipuler les ressources de manière prévisible. Les administrateurs réseau peuvent utiliser les recettes Chef pour déployer, gérer et configurer les configurations réseau. Chef transforme l'infrastructure en code, ce qui permet de minimiser l'effort nécessaire à la mise en œuvre de services réseau complexes. Cependant, l'approche basée sur des agents nécessite que les administrateurs réseau configurent chaque client séparément, ce qui peut augmenter la complexité. Néanmoins, les équipes réseau peuvent préférer utiliser Chef en raison de la plus grande flexibilité qu'il offre par rapport aux alternatives. Progress Software a acquis Chef en 2020 et la plateforme s'est depuis étendue pour offrir une combinaison de composants supplémentaires, ainsi que des outils de conformité, des tableaux de bord et une installation simplifiée.

4/ NetBrain NetBrain est une plateforme d'automatisation réseau basée sur l'intention. NetBrain apprend ce que fait le réseau en observant ses flux et utilise ces informations pour identifier et résoudre les problèmes, c’est-à-dire les déviances parmi les flux observés. Il surveille en permanence l'infrastructure pour éviter d'éventuelles pannes de réseau. Le système d'automatisation du diagnostic des problèmes sert d'alternative à un outil d’AIOps, car il automatise les flux de travail de dépannage, de modification et d'évaluation grâce à une approche sans code. La fonction Dynamic Map de NetBrain fournit un aperçu en temps réel de la topologie du réseau, via un seul tableau de bord. Celui-ci fournit un affichage visuel en temps réel du réseau de bout en bout. Il permet aussi de visualiser l'intégration d'API tierces pour consolider son interface unifiée avec des données provenant de diverses sources. La bibliothèque d'automatisation réseau de NetBrain offre un référentiel d'automatisations prédéfinies concernant les tâches réseau les plus courantes. Les administrateurs peuvent également partager leurs propres évaluations réseau dans la bibliothèque, ce qui centralise les connaissances et permet la collaboration en équipe. L'abonnement à NetBrain est facturé par nœud, de sorte que les frais dépendent du nombre d'appareils que l'équipe prévoit de surveiller via la plateforme.

5/ Red Hat Ansible Automation Platform Ansible est une plateforme d'automatisation Open source basée sur Python. Elle a été lancée en 2012 en tant qu'outil en ligne de commande pour automatiser la gestion des configurations dans le datacenter. Red Hat a acquis Ansible en 2015, mais la plateforme reste en grande partie Open source. Les entreprises utilisent généralement la version payante, Red Hat Ansible Automation Platform, qui intègre plusieurs fonctionnalités supplémentaires pour rationaliser l'automatisation. Ansible utilise des Playbooks, écrits au format YAML, pour définir des tâches d'automatisation avancées et intégrer des rôles, variables et modules tiers. Ansible est particulièrement utile pour les entreprises qui souhaitent un outil d'automatisation réseau simple. Son utilisation de YAML pour les Playbooks fournit une syntaxe facile à lire et simple pour les utilisateurs finaux sans connaissances en programmation. Les professionnels du réseau utilisent Ansible pour automatiser les tâches répétitives, telles que l'application des politiques de sécurité, la configuration des appareils, les tests et la validation du réseau. La plateforme propose un référentiel de fonctionnalités d'automatisation et de correction prédéfinies. Les utilisateurs peuvent également combiner plusieurs Playbooks Ansible pour une automatisation plus complète. Les administrateurs réseau peuvent utiliser Ansible sur une multitude de services réseau proposés par des fournisseurs tiers. Malgré les avantages d'Ansible, les coûts par licence peuvent être élevés et les environnements Ansible peuvent être complexes à installer ou à intégrer à d'autres outils.

6/ SolarWinds Network Automation Manager SolarWinds Network Automation Manager (NAM) est un outil logiciel d’administration réseau intégré. L'outil propose plusieurs fonctionnalités de gestion, telles que la surveillance des performances du réseau, l'analyse du trafic et la gestion des modifications. Ces fonctionnalités permettent aux administrateurs de gérer et d'automatiser de manière transparente leurs infrastructures informatiques, qu'il s'agisse d'un environnement sur site, cloud ou hybride. SolarWinds NAM fournit des modèles prédéfinis que les administrateurs réseau peuvent utiliser pour ajouter des configurations aux équipements réseau et aux pare-feu, automatiser les sauvegardes et effectuer des modifications de configuration sur de grands réseaux. L'utilisation de ces modèles aide les professionnels du réseau à gérer rapidement les capacités de gestion. Les administrateurs réseau peuvent également ajouter des cartes dynamiques à leur tableau de bord NAM pour mieux visualiser l'infrastructure. Les équipes réseau peuvent utiliser ces widgets pour surveiller, détecter et résoudre en permanence les problèmes de réseau qui se produisent. SolarWinds NAM peut également rationaliser les processus informatiques grâce à des intégrations de flux de travail avec des services tiers. Malgré les avantages de l'outil, les professionnels du réseau peuvent toutefois rencontrer des difficultés. SolarWinds a conçu NAM pour les grandes entreprises, avec des réseaux complexes, ce qui peut rendre l’outil lui-même difficile à utiliser. Les administrateurs réseau qui ne disposent pas de l’expertise technique nécessaire doivent recevoir une formation sur les nombreuses fonctionnalités incluses dans la plateforme. Cela peut ralentir le temps d’adoption de l’outil. Malgré ces enjeux, SolarWinds est une option adaptée aux entreprises qui ont besoin d’un outil avec plusieurs fonctionnalités intégrées ensemble.

7/ VMware Tanzu Salt VMware Tanzu Salt est un outil de gestion de configuration que les administrateurs utilisent pour gérer les infrastructures. L'outil, anciennement connu sous le nom de SaltStack Enterprise avant son acquisition par VMware, fait partie de la plateforme VMware Tanzu plus large. VMware Tanzu Salt fournit des fonctionnalités d'automatisation et d'orchestration qui prennent en charge divers processus liés au réseau, tels que la capacité de détecter automatiquement les systèmes vulnérables, de contrôler les déploiements SDN et d'activer des tests granulaires. VMware Tanzu Salt combine l'architecture Python héritée de SaltStack avec la suite VMware Tanzu plus large. De plus, VMware Tanzu Salt utilise une approche d'infrastructure en tant que code, qui permet aux utilisateurs finaux d'écrire des invites CLI en Python. Cela fait de la plateforme VMware Tanzu globale une bonne option pour les administrateurs ayant une formation en programmation. Les équipes peuvent soit utiliser des commandes prédéfinies de la bibliothèque, soit écrire leurs propres codes Python personnalisés pour permettre l'automatisation et la configuration au sein de la plateforme. Les administrateurs réseau peuvent également intégrer facilement VMware Tanzu Salt à d'autres services de fournisseurs tiers pour unifier l'automatisation et simplifier le processus. Bien que sa complexité et ses multiples fonctionnalités puissent rendre l’outil intimidant, de nombreux tutoriels et ressources sont disponibles pour le rendre plus convivial.