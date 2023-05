Calculer la durabilité et les émissions pour le VDI et le DaaS

Le développement durable devient un sujet de plus en plus important pour les entreprises, de nombreux cadres et administrateurs cherchant à réduire leur empreinte carbone et à promouvoir une pratique respectueuse de l’environnement dans tous les processus de l’entreprise, jusqu’à la virtualisation des postes de travail.

Nous constatons également qu’il est de plus en plus courant pour les organisations d’exiger de leurs fournisseurs qu’ils fassent la démonstration de leur plan de développement durable lorsqu’ils répondent à des appels d’offres.

Alors que de plus en plus d’entreprises migrent leurs opérations vers le cloud, les préoccupations se multiplient quant à la consommation d’énergie associée au cloud public et aux centres de calcul privés.

Il est important que les chefs d’entreprise se penchent sur le sujet crucial de la durabilité en ce qui concerne le VDI et le poste de travail en mode service (DaaS). En outre, ils devraient examiner leurs modèles de production tout en tenant compte de leur potentiel de durabilité, tant du point de vue du matériel que du logiciel.

Si l’on tient compte de l’infrastructure, un seul serveur physique dans un centre de calcul peut être responsable de l’émission d’environ 8 000 à 9 500 kg de CO2e sur une période de quatre ans. Selon les calculs, 85 % de ces émissions proviennent de l’utilisation, tandis que le reste est associé à la fabrication et au transport. Cela équivaut à l’empreinte carbone combinée de 15 à 20 ordinateurs portables haut de gamme sur la même période ; bien que cela ne tienne pas compte des émissions provenant d’autres composants du centre de calcul, tels que le réseau, le stockage et l’installation elle-même.

À l’inverse, l’empreinte carbone d’un client léger peut se limiter à 70 kg CO2e sur la même période et peut même s’avérer inférieure en fonction du type de client léger et de son utilisation. En outre, les clients légers ont souvent une durée de vie plus longue et certains fournisseurs proposent des options pour réutiliser du matériel ancien avec un système d’exploitation de client léger, prolongeant ainsi la durée de vie utile de l’équipement existant.

Selon Circular Computing, un seul ordinateur portable peut représenter une empreinte carbone de 430 kg d’équivalent CO2 sur une période de quatre ans. En outre, selon Microsoft, l’empreinte carbone de son modèle d’ordinateur portable Studio 2 est de 601 kg d’équivalent CO2 sur trois ans d’utilisation, et de 749 kg d’équivalent CO2 si l’on tient compte d’une période de cinq ans. Il existe une liste intéressante qui donne un aperçu des différents fournisseurs et de leurs kilogrammes de CO2e pour différents ordinateurs portables.

Bien que les émissions de dioxyde de carbone (CO2) soient le principal gaz à effet de serre émis par la combustion de combustibles fossiles, la production industrielle et l’utilisation des sols, il est important de reconnaître qu’elles ne sont pas les seules à contribuer au changement climatique. D’autres gaz jouent un rôle important dans le réchauffement de la planète et sont combinés en une seule mesure connue sous le nom de CO2e , qui signifie équivalent en dioxyde de carbone.

L’exemple fourni est trop simpliste et ne tient pas compte d’autres éléments nécessaires dans un centre de calcul privé, mais il s’agit de la meilleure estimation possible sans trop s’attarder sur des composants très variables. Ces éléments supplémentaires à prendre en compte recouvrent les composants de support intégrés et les fonctionnalités telles que la sauvegarde, l’équipement de réseau et les exigences supplémentaires en matière de stockage.

En outre, il est essentiel de prendre en compte le coût total de possession, lors de l’évaluation de la durabilité du VDI, même s’il peut s’avérer plus économe en énergie et générer moins de déchets électroniques. Néanmoins, le VDI peut nécessiter des ressources supplémentaires pour la gestion et la maintenance, ce qui se traduit par des coûts initiaux plus élevés.

Les offres VDI et DaaS peuvent contribuer à réduire la quantité de déchets électroniques générés par les organisations. Contrairement aux postes de travail locaux qui doivent être fréquemment remplacés, les postes de travail virtuels peuvent être facilement mis à jour et entretenus à partir d’un emplacement centralisé. Cela minimise le besoin de mises à niveau et de remplacements de matériel qui contribuent à l’accumulation de déchets électroniques.

Principaux enseignements sur la durabilité de la VDI et du DaaS

Bien que le VDI et le DaaS offrent tous deux certains avantages en matière de durabilité matérielle et logicielle, il existe une différence significative entre les deux modèles de production. Le VDI en mode service proposé par les principaux fournisseurs, tels que Citrix et VMware, peut supporter diverses plateformes de cloud public et privé. En revanche, le DaaS ne fonctionne souvent que sur une plateforme de cloud public, comme Microsoft Azure pour Windows 365 et Citrix DaaS, et AWS pour Amazon WorkSpaces.

Le DaaS offre des avantages indéniables du point de vue de la durabilité. Il est hautement évolutif et peut être déployé rapidement, ce qui signifie que les entreprises peuvent s’adapter rapidement à l’évolution de leurs besoins et éviter le gaspillage associé au surprovisionnement. Le DaaS permet également une allocation plus efficace des ressources, car les utilisateurs ne reçoivent que les ressources dont ils ont besoin, ce qui réduit la consommation d’énergie et le gaspillage.

Toutefois, le DaaS pose ses propres défis en matière de développement durable. Les fournisseurs de clouds publics peuvent ne pas être transparents quant à leur consommation d’énergie ou à leur approvisionnement, ce qui empêche les entreprises d’évaluer pleinement leur impact sur l’environnement. En outre, comme le DaaS est fourni via Internet, il est soumis à la consommation d’énergie associée à la transmission des données.

Un autre aspect à prendre en compte est la flexibilité du VDI avec un déploiement basé sur le cloud, qui est généralement plus polyvalent que la plupart des offres DaaS. Avec ce modèle de déploiement, les organisations peuvent opter pour de nouvelles infrastructures au fur et à mesure qu’elles sont disponibles auprès des fournisseurs de cloud. En outre, les nouveaux serveurs sont généralement plus efficaces sur le plan énergétique que les anciens, ce qui permet de réduire la consommation d’énergie et même le nombre de kilogrammes de CO2e.

Comme on peut le supposer, il n’y a pas de réponse absolue et définitive à la question de savoir quelle option est la plus durable. Le VDI et le DaaS offrent tous deux des avantages et des défis uniques lorsqu’il s’agit de promouvoir des pratiques respectueuses de l’environnement. Cependant – qu’une organisation utilise le DaaS ou le VDI –, le fait que les fournisseurs de clouds publics s’engagent à faire fonctionner leurs centres de calcul entièrement à partir d’énergies renouvelables les rend encore plus attrayants pour les organisations axées sur le développement durable.