Les réseaux sociaux polluent autant que des pays européens, selon le Français Greenly

Digital Marketing – Les émissions de gaz à effet de serre (GES) générées par les plateformes comme TikTok, Meta ou YouTube seraient équivalentes à celles de pays européens. TikTok, par exemple, générerait environ 53,7 millions de tonnes de CO2e (équivalent dioxyde de carbone) par an, soit l’empreinte carbone de la Grèce (51,5 millions de tonnes) ou du Portugal (55 millions de tonnes).

L’explosion du nombre de vidéos en streaming expliquerait en grande partie ce mouvement.

C’est la conclusion d’estimations alarmantes de la startup française spécialiste de la comptabilité carbone Greenly.

À l’inverse, TikTok, malgré quelques efforts affichés pour limiter son impact, reste l’une des plateformes les plus énergivores avec une base d’utilisateurs de 1,1 milliard, et une moyenne quotidienne d’utilisation de 45,8 minutes par utilisateur. Bien qu’elle ait ouvert un data center 100 % renouvelable en Norvège, le réseau chinois est aussi très critiqué par une ONG comme Greenpeace pour son manque de transparence sur ses objectifs climatiques.

Vers une responsabilisation des utilisateurs

Et si la solution était la sobriété ? C’est la première des pistes évoquées par Greenly qui propose aux utilisateurs des réseaux sociaux de réduire le temps passé sur les plateformes vidéo comme TikTok et YouTube.

Une recommandation qui ne ravira peut-être pas les spécialistes du marketing digital, mais qui gagne à être intégrée dans une réflexion plus globale sur ces canaux et sur les potentiels retours de bâton en termes de réputation qu’ils pourraient générer de la part d’utilisateurs de plus en plus responsables et sensibilisés.

Autres recommandations : utiliser des smartphones plutôt que des ordinateurs pour visionner des vidéos, et choisir des plateformes qui ne font pas (ou moins) de vidéos et qui sont de ce fait moins énergivores.

L’étude souligne également que l’empreinte carbone varie considérablement en fonction du pays et du mix énergétique. Les utilisateurs américains génèrent ainsi des émissions bien plus élevées que les Français, par exemple.