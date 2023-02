Ce que l’on sait des rançongiciels pour VMware ESXi

La vague de cyberattaques contre les serveurs ESXi survenue le 3 février 2023, avec un rançongiciel baptisé ESXiArgs, a rappelé douloureusement la réalité de la menace pesant sur les infrastructures de virtualisation. Mais elle est loin d’être nouvelle.

Il y a une très bonne raison à cela : frapper un serveur de virtualisation, ça veut dire affecter toutes les machines virtuelles qui s’y exécutent, d’un seul coup. C’est donc le gage d’un fort impact, d’une perturbation significative de l’activité de sa victime. À la clé, pour le cybercriminel, une potentialité renforcée d’obtenir le paiement de la rançon qu’il demande.

Ce que souligne ESXiArgs, c’est que n’importe quel ransomware Linux peut faire l’affaire, à compter que le chiffrement soit lancé après avoir arrêté toutes les machines virtuelles de l’hôte – faute de quoi, la promesse de fourniture d’un outil de restauration après paiement d’une rançon est vaine.

En fait, il faut essentiellement compter avec trois types de rançongiciels susceptibles d’être utilisés contre les serveurs ESXi :

ESXiArgs appartient à la seconde catégorie : un script Shell assure le lancement du maliciel de chiffrement après arrêt des machines virtuelles fonctionnant sur l’hyperviseur ESXi, via son interface en ligne de commande, esxcli.

Quels ransomwares s’attaquent à ESXi ?

Le ransomware pour Linux de RansomExx a été découvert à l’automne 2020, dans la douleur. Sur Reddit, un administrateur système exprimait alors son étonnement : « l’environnement d’un client est entièrement tombé et toutes les machines virtuelles ont été éteintes ». Et cela pour un total de 200 VM, dont tous les fichiers s’y rapportant, jusqu’aux images disques, avaient été chiffrés. Kaspersky avait rapidement documenté le ransomware en question, un maliciel de chiffrement conçu pour les systèmes Linux x86.

DarkSide s’y mettra durant l’été 2020. Mais les choses s’accélèrent en 2021. En mars de cette année-là, Babuk s’est mis spécifiquement à viser les serveurs ESXi, en plus bien sûr, des machines Windows, mais également des NAS – à processeur x86 comme ARM. Cette approche n’est probablement pas passée inaperçue et plusieurs franchises de rançongiciel ont suivi cet exemple dans les mois suivants avec, par ordre chronologique : Pysa, Ragnar, REvil (Sodinokibi), HelloKitty, Hive, et encore Conti. Pour ce dernier, le développement avait commencé à l’été 2021 et la variante ESXi du ransomware a commencé à être utilisée à l’automne 2021.

En 2022, d’autres franchises se sont jointes au mouvement : LockBit, AvosLocker, Alphv/BlackCat, mais aussi CheersCrypt (basé sur le code de Babuk), Black Basta, GwisinLocker, RedAlert, ou encore Luna. Cl0p s’est quant à lui doté d’un maliciel de chiffrement pour systèmes Linux. Tout récemment, la franchise Nevada a été découverte, avec un ransomware écrit en Rust et disponible à la fois pour Windows et Linux/ESXi.