Ransomware : encore un mois d’une rare violence

En février 2025, ransomware.live a compté plus de 950 revendications sur des sites vitrine d’enseignes de ransomware. Au total, après l’intégration des cas constatés dans la presse internationale et les corrections des dates de survenue d’attaque, nous comptons 547 cyberattaques et revendications à travers le monde.

Ce décalage s’explique notamment par le délai de revendication observation chez plusieurs enseignes – de quelques semaines à plusieurs mois. On pense bien sûr à Akira, mais cela vaut aussi pour INC Ransom ou RansomHub, pour ne prendre qu’eux en exemple.

Ainsi, à ce jour, nous avons pu estimer et/ou confirmer la date de survenue de près 20 % des attaques revendiquées en février 2025, et plus de 28 % en janvier, mais nous atteignons déjà, avec le recul, 45 % pour octobre 2024.

En outre, nous n’avons compté la série de victimes de Cl0p avec l’exploitation en masse de la vulnérabilité CVE-2024-50623 que comme un cas ; une vaste campagne qui a conduit à la revendication de plus de 300 victimes le mois dernier.

Il faut également compter avec les revendications de FunkSec et de KillSec, connues pour être particulièrement fantaisistes, ou celles du vrai-faux nouveau Babuk2, qui apparaît recycler essentiellement des données volées antérieurement et proposées à la vente sur des forums bien connus. La filiale roumaine d’Orange en est passée par là.

On relèvera également HellCat qui semble s’être spécialisé dans le vol de données sur des instances Jira en exploitant des identifiants compromis par infostealer, ou encore Fog, engagé dans une campagne de compromission d’instances GitLab suivant, en toute vraisemblance, un mode opératoire comparable.

Il n’en reste pas moins que le volume observé pour février 2025 est particulièrement élevé et renvoie à des mois tels que celui de novembre 2024, un cran seulement en retrait du pic d’octobre de l’an dernier. Et c’est encore beaucoup pour un mois de février, même s’il est habituellement signe de reprise des hostilités après les fêtes religieuses orthodoxes.

Ce mois de février 2025 s’inscrit toutefois dans la continuité de l’explosion constatée au même mois, l’an dernier, d’une année sur l’autre.

Mais cela moins vrai pour la France. Tant nos observations que les chiffres de Cybermalveillance.gouv.frsuggèrent un léger repli de la menace, localement, par rapport à décembre et janvier, malgré une progression par rapport à février 2024. Le mois dernier, un peu plus de 150 demandes d’assistance pour cyberattaque avec ransomware (hors particulier) ont ainsi été enregistrées.

Du côté des enseignes, Akira confirme l’explosion de son niveau d’activité, portée par l’arrivée d’ancien de Black Basta, dont l’implosion semble, pour l’heure, se confirmer. Ses liens avec Rhysida et Cactus ont éte établis mais leur confirmation dans les chiffres dans les chiffres n’est pas encore établie. L’enseigne Play pourrait également en profiter, même cela reste, là encore, à confirmer.

L’Amérique du Nord s’inscrit toujours en tête des cas connus, listés à 315, au-delà des records d’octobre et novembre 2024. Mais l’activité malveillante semble avoir tout particulièrement repris dans la région Allemagne-Autriche-Suisse, alors qu’elle apparaît stable ailleurs.