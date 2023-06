Ces petits pas pour diminuer réellement la redondance des tests

La redondance des tests logiciels se produit lorsque plusieurs d'entre eux se chevauchent partiellement ou complètement pour servir des objectifs similaires. Cela signifie que les mêmes segments de code, fonctionnalités et caractéristiques sont inutilement testés plus d'une fois. Sans moyen de configurer les suites de tests de manière à réduire ces redondances, les équipes s'exposent à des inefficacités qui peuvent finalement perturber la vélocité du développement.

Dans ce conseil, nous examinons comment les équipes peuvent prendre des décisions intelligentes concernant les éléments de vérifications logicielles à conserver, à mettre à jour, à archiver ou à supprimer dans le but de cultiver un inventaire gérable de scripts de test, tout en assurant une couverture efficace.

Il n’y a pas de secret. La clé pour atténuer la redondance des tests est l'optimisation continue. Elle commence par la conception de tests atomiques (un test par cas) et autonomes (aucun test n'est dépendant d'un autre). L'objectif de cette méthodologie est de tirer le maximum de valeur du minimum de cas de test. Cela implique d'évaluer à la fois individuellement chaque cas et de considérer la suite dans son ensemble.

Les meilleures pratiques pour réduire la redondance des tests

L'optimisation des tests est un processus dynamique. Les équipes doivent continuellement auditer leurs suites afin de maintenir la redondance des tests à un niveau minimum. Par exemple, les procédures d’essai de régression doivent être optimisées après chaque version. Malheureusement, elles changent au fur et à mesure que le logiciel évolue. Effectuer une revue de l'ensemble d'une suite de tests après la sortie d'une version - en particulier un harnais consacré à la régression - peut prendre beaucoup de temps que les équipes n'ont pas.

Cependant, les développeurs peuvent réduire ces temps de revue au minimum en traitant activement les tests défaillants et les segments de code obsolètes au fur et à mesure qu'ils les rencontrent. Des outils tels que Hexawise et Ranorex DesignWise peuvent y contribuer - en particulier si les applications nécessitent des routines de test complexes - en permettant aux équipes de saisir des scénarios de test et d'exécuter des algorithmes qui identifient les cas de test redondants. En outre, ces outils fournissent généralement des rapports sur la couverture qui s'avèrent utiles lors de l'audit de l'ensemble de la suite de tests.

Les outils de revue et d'analyse de code, la mise en place de pratique d'annotations, une documentation fournie et des processus établis permettent d'obtenir cette maîtrise.