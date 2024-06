Stockage : 4 NAS d’appoint pour petites entreprises

Quatre NAS pour petites entreprises, proposés par les principaux fournisseurs, possèdent des fonctionnalités permettant de répondre aux différents besoins de stockage des professionnels. Ces appareils sont les suivants :

Buffalo TeraStation Series.

QNAP TVS-h874T.

Synology DiskStation DS2422+.

Western Digital My Cloud Expert Series EX4100.

Cette sélection s’appuie sur une étude de marché : ces quatre NAS sont considérés leaders pour les petites entreprises. Cette liste alphabétique n’est pas un classement.

L’essentiel

La série Buffalo TeraStation 5210 est une famille de NAS pour petites entreprises basés sur un processeur Alpine quadricœur (ARM) de 1,7 GHz. La capacité de ces unités varie en fonction du nombre de baies de lecteur et de la taille des disques durs pris en charge. En entrée de gamme, la TeraStation 5210F n’offre que deux SSD et est vendue avec seulement 512 Go ou 2 To de stockage. À l’inverse, la TeraStation 51210RH dispose de 12 baies pour disques durs et peut offrir jusqu’à 144 To de capacité.

Le QNAP TVS-h874T est disponible dans différentes configurations. Le modèle phare de la société est le TVS-h874T-i9-64G, qui est équipé d’un processeur Intel Core i9, d’un processeur à 16 cœurs et de 64 Go de RAM. L’unité comprend huit baies de disque et peut accueillir en mode natif jusqu’à 154 To de stockage. Un boîtier JBOD supplémentaire porte la capacité totale à 396 To. En plus des baies de disques principales, deux emplacements M.2 internes sont destinés à la mise en cache.

Le Synology DiskStation DS2422+ est un NAS à 12 baies qui peut être étendu à 24 baies grâce à un châssis d’extension. Le NAS est équipé d’un processeur AMD Ryzen Quad-Core cadencé à 2,2 GHz. L’appareil comprend 4 Go de RAM, mais peut aller jusqu’à 32 Go.

Le Western Digital My Cloud Expert Series EX4100 est un NAS à quatre baies d’une capacité de 56 To. L’appareil est équipé d’un processeur ARM à double cœur cadencé à 1,6 GHz et de 2 Go de RAM.