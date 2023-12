Comment faire évoluer ses mainframes pour répondre aux nouveaux besoins en agilité

Les applications critiques des entreprises de grande envergure – notamment des services bancaires et du commerce – s’exécutent toujours largement sur mainframe. La puissance de calcul et les robustes fonctions de sécurité de ces grands systèmes en font une technologie de confiance qui prend, encore et toujours, en charge des millions de workloads.

La transformation numérique exige cependant une transformation des DSI qui doivent renforcer leur rôle à la fois d’agrégateur de services et d’innovateur.

L’amélioration des relations avec les métiers, l’optimisation des cycles de développements logiciels tout en introduisant des méthodes agiles dans leurs pratiques de développement globales sont, avec le renforcement de la sécurité, les principaux leviers d’action et de productivité pour accompagner cette transformation.

Des projets de modernisation impactants et complexes au niveau technologique et humain Les projets de gestion d’obsolescence des anciens programmes de développement (PowerBuilder, Natural encore Pacbase) sont une réalité très impactante pour les grandes organisations au niveau fonctionnel et technique, mais aussi en termes de coûts. Pacbase par exemple, atelier de génie logiciel mainframe qui intègre un générateur de Cobol, est largement répandu dans les grands comptes. Il est souvent plébiscité pour l’efficacité importante qu’il apporte aux équipes de développement. Cependant, sa problématique est que le Cobol généré est très peu lisible, donc peu maintenable. Autre enjeu : les applications héritées sont constituées de milliers voire de millions de lignes de code. Elles sont complexes, car elles résultent d’années de développement et de maintenance pour se conformer aux nouvelles règles métier ou à des mises à niveau techniques. Et elles sont aussi composites impliquant à la fois un patrimoine mainframe et distribué. À l’obsolescence des outils – couplée à la nécessité de pouvoir explorer, comprendre et transformer ces millions de lignes de code – s’ajoute la question de la fédération des équipes de développement tous départements confondus. Les développeurs cobol expérimentés ont besoin d’un fort accompagnement au changement. Quant aux « jeunes », ils souhaitent utiliser des outils modernes pilotés par des outils de pipeline familiers. Le passage d’un langage distribué – avec des fonctionnalités déjà données et des mots clés – à un langage low level comme Cobol peut s’avérer complexe. Face à la désinfection des collaborateurs, aux manques d’expertises internes ou aux départs à la retraite, les entreprises ont pour volonté de former ou de reconvertir leurs collaborateurs à l’open ou au mainframe, et de sortir de leurs anciens programmes en se tournant par exemple vers Eclipse ou IBM Developer for z/OS (IDz), basé sur DevOps.

Évoluer vers l’open legacy et le rehosting Héberger ou basculer les structures des anciennes applications mainframe vers le monde open – plus précisément moderniser les anciennes versions de Cobol vers Cobol V6 et les technologies ZCX, le monde des ZLINUX (Open SHIFT, REDHAT, GH) et les APIs (Open LEGACY) – nécessite de faire du rehosting. Cette étape de basculement des applications permet de conserver les habitudes de travail tout en évoluant vers des plateformes plus modernes. Il est possible également de faire évoluer son SI partiellement, en ne migrant uniquement qu’une ou quelques applications. Les solutions de modernisation préservent l’investissement et le patrimoine applicatif tout en offrant le bénéfice d’utiliser des plateformes distribuées qui offrent des facilités transparentes d’intégration avec les nouvelles technologies.

Quatre points à considérer dans la démarche de transformation mainframe L’agile doit s’aligner avec les enjeux de Time To Market. Cela suggère de faire évoluer la gestion des livraisons logicielles habituellement de type « composant par composant » en une gestion des livraisons par configuration applicative, avec utilisation d’outils comme GIT.

IBM Watson : impact sur le mainframe et sur l'analyse du patrimoine applicatif. Avec IBM Watson Machine Learning for z/OS, il est possible de déployer des modèles au sein de z/OS pour analyser le code source des applications existantes et ainsi aider à comprendre et à évaluer le patrimoine applicatif. Watsonx Code Assistant for Z permettra en plus de suggérer et de convertir du code des applications COBOL vers du Java s'exécutant sur z/OS.