HN Services : quand modernisation et COBOL font bon ménage

L’hypercroissance de HN Services n’est peut-être pas représentative du marché des ESN. Mais ses résultats (répartitions par grands types de projets, technologies), qui ont été décortiqués récemment lors d’un échange avec la presse, traduisent eux parfaitement des tendances clefs du paysage IT B2B français.

Le COBOL encore et toujours

L’ESN familiale affiche une croissance insolente de +20 % en 2022. Sur l’année, elle a réalisé un chiffre d’affaires de 123 millions d’euros (contre 102 en 2021) et vise la barre symbolique des 200 millions à l’horizon 2026, confie Antoine Hennache, son Directeur général.

Elle emploie aujourd’hui plus de 1 700 personnes, dont 700 à l’étranger. Sur 2023, elle prévoit 600 embauches.

Spécialisée dans les services financiers (elle y réalise 75 % de son CA contre 25 % dans l’industrie et les services), l’entreprise fait « de la transformation numérique depuis 1983, et l’époque des mainframes », plaisante Antoine Hennache.

La boutade est cependant une demi-plaisanterie. Car côté résultats, HN Services fait encore – et toujours – 30 % de ses revenus grâce à Cobol. Signe que ce langage et les mainframes sont indémodables et indétrônables dans de très nombreux SI.

L’existant historique reste et les changements se font petit bout par petit bout, résume le DG.