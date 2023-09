Comment migrer vers Azure Virtual Desktop (AVD) ?

Azure Virtual Desktop – anciennement Windows Virtual Desktop – est l'offre de Microsoft Azure pour les postes de travail en mode service (DaaS).

Utiliser Azure Virtual Desktop (AVD) évite l’achat du matériel et des logiciels de gestion coûteux pour les postes de travail virtuels (VDI). Il suffit de se connecter Azure, et en quelques clics suivi la saisie des détails d’une carte de crédit, des postes de travail virtuels prêts à être utilisés sont à disposition.

Mais la migration à partir d'un environnement VDI existant peut entraîner certaines complications. Avant de décider comment adopter AVD, il faut déterminer ce que c'est et les avantages effectivement offerts.

AVD fournit des postes d'entreprise ou des applications, virtuels, aux utilisateurs. Les traitements sont hébergés sur Microsoft Azure. En fait, AVD ne prend pas en charge les déploiements sur site, à moins qu'une organisation ne dispose d'une pile Azure, qui lui permet d'exécuter Azure en interne.

AVD fournit l'ensemble des services de back-end pour les postes et applications virtuels, et permet aux utilisateurs de se connecter aux ressources de leur entreprise via Internet. Les VM hôtes pour AVD font partie d'un pool d'hébergement et fonctionnent sur Microsoft Azure.

AVD est facile à mettre en place avec de nombreux centres de calcul à choisir. Les organisations peuvent rapidement créer un pool AVD à proximité de leur site ou sur plusieurs sites dans le monde. C'est un avantage considérable par rapport à l'achat et à la gestion de matériel en direct. AVD est inclus avec les licences RDS ou Microsoft 365 adéquates. Il peut s'avérer moins coûteux d'opter pour cette solution que de renouveler des abonnements à des applications virtuelles sur site et à des offres de postes de travail comme celles de Citrix ou de VMware.

L'évolutivité est une autre raison majeure d’adopter l'AVD au lieu des applications traditionnelles sur site. De nombreuses entreprises adoptent un espace de travail moderne et préfèrent les applications SaaS aux applications Windows.

L'un des principaux obstacles à la transition vers le SaaS est l'existence d'une application métier ou d'un système backend critique qui n'est pas encore passé au SaaS et qui nécessite un poste ou une application publié(e) pour fonctionner correctement. Il peut être judicieux de migrer cette application vers AVD, car cela permet au service informatique de réduire le nombre de machines nécessaires à l'hébergement de l'application pendant que l'organisation s'occupe de la suppression de l'application. Lorsque l'application est migrée vers SaaS, le service informatique peut rapidement supprimer l'environnement AVD en quelques clics.

La dernière raison de déployer l'AVD est le cycle de vie technologique d'un produit. Lorsqu'un produit est nouveau, il y a beaucoup d'innovations et de concurrence, et il peut être difficile de choisir un fournisseur. Ce n'est pas le cas de la technologie des applications et des postes de travail publiés, où la qualité des produits s'est normalisée et où la livraison aux utilisateurs n'est pas aussi différente que celle d'AVD, Citrix ou VMware.

Pourquoi ne pas migrer vers AVD Il y a de nombreuses raisons de migrer vers AVD, mais aussi de nombreuses raisons de ne pas le faire. La plus importante d'entre elles est une question : l'organisation est-elle prête à passer au Cloud public ? Les applications qu'une organisation héberge sur AVD doivent accéder à des données, et ces données sont-elles disponibles dans le Cloud public ? Cela peut obliger les équipes informatiques à migrer les applications, les bases de données et les serveurs de fichiers vers le Cloud ou à mettre en place une route express ou un VPN vers le centre de calcul. Ces deux options entraînent des coûts Azure supplémentaires. De plus, AVD ne prend pas en charge les implémentations hybrides, contrairement à Citrix et VMware. Une autre raison de ne pas adopter AVD par migration est que le plan d’administration d'AVD n'est pas aussi riche en fonctionnalités que celui de Citrix ou VMware. Les utilisateurs auront pratiquement la même expérience sur toutes les plateformes, mais ce sera différent du point de vue de l'administration du système. AVD ne dispose pas d'un système de gestion des images digne de Citrix Machine Creation Service (MCS). Cela peut constituer un problème majeur lorsqu'il s'agit d'un environnement de grande envergure. C'est l'une des raisons pour lesquelles Citrix et VMware sont plus populaires sur site que RDS. Toutefois, des fournisseurs tels que Nerdio, NetApp, Citrix et VMware proposent des produits que les services informatiques peuvent combiner avec AVD pour résoudre ces problèmes. Il en va de même pour la résolution des problèmes des utilisateurs : AVD n'est pas accompagné d'un outil de résolution des problèmes comme Citrix Director pour un service d'assistance.

L’existant compte-t-il ? La migration vers AVD n'est pas une tâche facile. En fait, il n'existe pas de méthode claire et simple pour migrer à partir d'un environnement Citrix ou VMware sur site. Microsoft propose toutefois un guide complet sur la migration de RDS vers AVD. Las, le processus décrit ne fonctionne qu’avec des prérequis bien spécifiques. La meilleure façon de migrer vers AVD est d'éviter toute migration et de créer un nouvel environnement AVD. Le défi de la migration dépend de la complexité de l'image actuelle de l'utilisateur et de l'utilisation par le personnel informatique d'outils d'automatisation des images tels que Terraform, Ivanti Automation ou Azure DevOps. Si une image est automatisée, la migration n'est pas si difficile. Les administrateurs informatiques peuvent simplement exécuter l'automatisation sur une VM Azure, supprimer les tâches qui installent le logiciel Citrix ou VMware et ajouter l'agent AVD aux tâches d'installation. Si le personnel informatique a créé et mis à jour son image manuellement, il peut être plus difficile de la recréer dans Azure. Les données des utilisateurs sont un autre élément à prendre en compte lors de la migration vers AVD. AVD prend en charge l'utilisation des profils FSLogix et en fait la publicité. Si une organisation utilise des profils FSLogix avec Citrix, VMware ou RDS, le service informatique peut facilement connecter les mêmes profils à l'environnement AVD. De là, les utilisateurs disposeront automatiquement de leurs profils complets dans le nouvel environnement. Les organisations qui utilisent une technologie différente, telle que Citrix Profile Management (anciennement Citrix UPM) ou Ivanti Zero Profile, doivent d'abord migrer vers FSLogix. Cela signifie que les utilisateurs commenceront avec un nouveau profil vide dans le Cloud. Les équipes informatiques devraient rédiger un guide pour les utilisateurs sur la façon dont ils peuvent sauvegarder les données de profil, telles que les paramètres de Microsoft Edge ou Chrome, sur leur disque personnel, puis les réimporter dans le nouvel environnement. L'équipe informatique peut même programmer ce processus pour les utilisateurs. Mais parfois, il est préférable de se lancer avec des profils nouveaux (et propres).