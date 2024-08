Comparaison entre VMware Horizon et Azure Virtual Desktop

Les entreprises qui envisagent de mettre en place des postes de travail virtuels ont aujourd'hui le choix entre de nombreux types de déploiement et fournisseurs, tels que Omnissa Horizon (anciennement VMware Horizon) et Azure Virtual Desktop de Microsoft.

Deux produits sont désormais disponibles : Omnissa Horizon 8 et Omnissa Horizon Cloud Service. Omnissa Horizon 8 est le produit VDI qui permet aux organisations de déployer un environnement sur site. Avec Horizon Cloud Service, les composants de gestion de l'environnement de poste de travail virtuel sont toujours basés sur le Cloud et les clients peuvent choisir d'exécuter les traitement en local ou dans le cloud. Ces deux offres permettent aux organisations de choisir entre un modèle sur site, dans le nuage ou hybride.

En novembre 2023, Broadcom a achevé l'acquisition de VMware et a décidé de vendre la division informatique des utilisateurs finaux. La société d'investissement KKR a alors racheté cette division et l'a réintroduite sous un nouveau nom : Omnissa .

Comparaison entre Azure Virtual Desktop et Omnissa Horizon

Les organisations qui souhaitent utiliser un environnement de poste de travail virtuel doivent comparer ces deux technologies pour savoir laquelle convient le mieux à leurs utilisateurs et à leur personnel informatique.

Sur site ou en Cloud

Pour les utilisateurs finaux, l'emplacement du poste de travail n'a pas d'importance. En fait, les utilisateurs se moquent de savoir s'ils utilisent un poste de travail physique ou un poste de travail virtuel tant qu'ils peuvent faire leur travail. Pour l'organisation, l'emplacement des postes de travail est important. Et ce n'est pas seulement vrai pour les machines virtuelles de bureau, mais aussi pour les machines exécutant des traitements serveur.

Il peut y avoir des raisons réglementaires justifiant que traitements et leurs données restent dans un centre de calcul privé, mais ce ne sont pas les seules. Les entreprises peuvent vouloir exécuter des traitements dans le cadre d'un déploiement sur site, par exemple pour avoir un contrôle total sur la gestion des versions et les options de disponibilité. Certaines organisations peuvent également ne pas être à l'aise avec la disponibilité de l'environnement d'un fournisseur Cloud. Les deux fournisseurs proposent une solution basée sur le cloud et une solution sur site, mais il y a une énorme différence technique parce qu'elles s'appuient toutes deux sur un hyperviseur différent.

Omnissa Horizon 8 fonctionne sur VMware vSphere - un hyperviseur mature qui offre également des options de stockage vSAN - et s'intègre à VMware NSX pour la sécurité. L'intégration avec l'hyperviseur a toujours été un point fort pour Horizon. Le temps de déploiement et les économies de ressources réalisées grâce à la technologie Instant Clone sont sans commune mesure avec les autres hyperviseurs du marché. Pour les clients qui utilisent déjà vSphere, l'ajout d'Horizon est une étape logique. Après la séparation d'avec VMware, l'incertitude porte sur l'intégration future avec l'hyperviseur et les licences vSphere. Mais pour l'instant, les deux sont étroitement intégrés, et pour les déploiements récents et les nouveaux déploiements, la pile logicielle restera prise en charge.

Microsoft propose également une option de déploiement sur site avec l'infrastructure hyperconvergée (HCI) Azure Stack. Celle-ci était déjà disponible pour exécuter des traitements Azure sur du matériel hébergé dans le centre de calcul d'un client depuis 2022. En 2024, elle est également devenue disponible en tant que plateforme pour AVD. Les clients peuvent choisir des plates-formes matérielles parmi plusieurs grands fournisseurs. Dell Apex Cloud Platform for Microsoft Azure est la première technologie pour Azure Stack HCI disponible avec la version 23H2, bientôt suivie par HPE ProLiant, Lenovo ThinkAgile et DataON. Pour les administrateurs qui gèrent déjà un environnement Azure, l'apprentissage de la gestion de l'environnement sur site ne demandera pas trop d'efforts.

Systèmes d'exploitation pris en charge

Microsoft supporte Windows 10 et 11 Enterprise - y compris multi-session - et Windows Server éditions 2016, 2019 et 2022 pour déployer des hôtes de session. Omnissa prend en charge une gamme plus large d'éditions de Windows 10 et 11 avec Enterprise, mais aussi Pro et Education. Windows Server 2016, 2019 et 2022 peuvent fonctionner comme des postes de travail avec Horizon. Horizon prend également en charge l'utilisation de Linux pour les postes de travail virtuels. Horizon prend en charge quelques distributions majeures d'Ubuntu, Red Hat Enterprise et SUSE Linux Enterprise Server.

Cela peut sembler étrange pour un produit de poste de travail virtuel, mais Omnissa Horizon 8 prend en charge l'accès aux ordinateurs physiques. Le service informatique peut installer l'agent Horizon Desktop sur un système physique pour permettre à un utilisateur d'accéder à cet ordinateur à distance. AVD et Horizon Cloud ne prennent pas en charge cette fonctionnalité.

Azure Virtual Desktop se distingue par sa capacité à utiliser Windows Enterprise multi-session. Il s'agit d'un système similaire à Windows Server en tant qu'hôte de session, mais avec une licence de bureau Windows Enterprise et une expérience de bureau Windows familière pour les utilisateurs finaux.

Clients supportés

AVD et Omnissa Horizon prennent tous deux en charge les clients légers. Les mêmes fournisseurs principaux, tels que 10ZiG, Igel, Dell, HP et Stratodesk, supportent les deux. Ils prennent également tous deux en charge les principales plateformes pour installer leur client, telles que Windows, macOS et les appareils mobiles. La seule différence est Linux, pour lequel Omnissa propose un client et Microsoft non.

Protocoles d'affichage

Microsoft AVD utilise le protocole d'affichage à distance (RDP), qui est le protocole de choix pour les environnements Windows depuis de nombreuses années. Omnissa utilise le protocole Blast Extreme, mais en cas de besoin, il peut revenir à l'utilisation de RDP.

RDP n'a pas toujours été le protocole le plus rapide, mais Microsoft a apporté plusieurs améliorations dans ce domaine. Dans le cadre d'AVD, Microsoft l'a enrichi de fonctions avancées telles que RemoteFX pour un encodage efficace des images avec perte. Par rapport à Omnissa Blast Extreme, RDP - anciennement le protocole de VMware - se connecte désormais également via TCP et UDP et, depuis 2023, prend en charge RDP Shortpath. Cette fonctionnalité permet aux clients d'établir une connexion directe avec l'hôte de la session, en contournant les points de relais, ce qui permet aux services informatiques d'améliorer le temps de transit et l'expérience utilisateur. C'était déjà possible avec Blast Extreme. Les deux protocoles sont également capables de s'adapter aux caractéristiques du réseau. VMware le faisait déjà avec le protocole PCoIP et l'a intégré à Blast Extreme dès le départ. Microsoft a ajouté cette fonctionnalité à RDP. Les protocoles surveillent en permanence la bande passante et la latence du réseau et peuvent ajuster la qualité de l'image, les codecs utilisés et la compression pour optimiser l'expérience utilisateur.

Les deux fournisseurs prennent en charge l'utilisation de GPU matériels pour le traitement graphique haut de gamme.

Redirection de périphériques et autres types de redirection

Les utilisateurs connectent des périphériques à leurs ordinateurs et, par conséquent, ces périphériques doivent également se connecter à leurs postes de travail virtuels. Les périphériques les plus courants pour la redirection sont les périphériques USB tels que les disques durs et les lecteurs flash. Les deux fournisseurs prennent en charge cette fonctionnalité, mais Microsoft ne la prend en charge qu'à partir des ordinateurs Windows. Omnissa Horizon prend en charge la redirection USB à partir de tous ses clients et même à partir de sessions basées sur HTML si un pilote à cet effet a été installé sur l'ordinateur client.

Les autres fonctions de redirection telles que le presse-papiers, le disque local, les imprimantes, les scanners et les cartes à puce sont toutes très similaires pour les deux fournisseurs. Les clients ayant des besoins spécifiques en matière de redirection ont intérêt à consulter la documentation du fournisseur pour vérifier ce qui est pris en charge. Le support de Microsoft est simple, mais Horizon et Horizon Cloud Service d'Omnissa ont une documentation qui s'étend sur de nombreuses pages, et son centre de documentation est donc un bon point de départ.

Gestion des profils et des applications

Pour les postes de travail Windows, une certaine forme de gestion des applications et des profils est nécessaire pour gérer l'environnement et satisfaire les utilisateurs. Ceux-ci voudront conserver leurs paramètres d'une session à l'autre et travailler avec les applications dont ils ont besoin. Les deux fournisseurs prennent en charge cette fonction sous une forme ou une autre.

Microsoft AVD utilise des conteneurs de profil FSLogix pour stocker les profils des utilisateurs. Cela fonctionne de la même manière qu'avec des postes virtuels ou physiques ordinaires. Omnissa propose Dynamic Environment Manager, un produit acquis il y a de nombreuses années, qui permet aux administrateurs de définir des paramètres par défaut pour les systèmes d'exploitation et les applications tout en stockant les paramètres de l'utilisateur à travers les sessions.

En ce qui concerne la fourniture d'applications, la première option consiste à les installer dans l'image de base pour les mettre à la disposition de tous les utilisateurs. Cependant, il peut être plus simple de maintenir le paysage des applications en constante évolution lorsqu'elles peuvent être fournies de manière dynamique. Les deux fournisseurs proposent un produit qui permet d'attacher des applications aux postes de travail. Microsoft AVD propose App Attach, qui peut fournir des paquets MSIX aux ordinateurs de bureau. Omnissa propose App Volumes, qui permet d'attacher des paquets d'applications aux postes de travail. Dans les deux cas, les administrateurs doivent créer un paquet d'applications avant de pouvoir l'affecter aux postes de travail des utilisateurs.

Les utilisateurs peuvent accéder à des postes virtuels et exécuter leurs applications dans une session de bureau Windows complète. C'est l'option la plus pratique lorsque l'accès à la session se fait à partir d'un ordinateur de bureau ou d'un ordinateur portable et que l'on utilise plusieurs applications. Mais depuis un appareil mobile, il est souvent difficile d'accéder à un poste virtuel et de naviguer ensuite dans une application Windows. La deuxième méthode de fourniture d'applications prise en charge par les deux fournisseurs est une fonction permettant de diffuser en continu une application unique d'un hôte de session vers un client. L'utilisateur qui accède à une telle application bénéficie d'un accès transparent à cette dernière, comme si elle était exécutée localement. Pour AVD, cela s'appelle RemoteApp et pour Omnissa, cela s'appelle Published Apps.

Abonnements et tarifs

Il n'y a plus de licences perpétuelles pour les offres d'Omnissa Horizon maintenant qu'il s'agit d'une entreprise indépendante. Elle a suivi Broadcom dans sa décision de n'offrir ce logiciel que par le biais d'abonnements. Les deux fournisseurs cités sont donc sur un pied d'égalité. Il existe toutefois des différences dans la manière dont ils proposent leurs abonnements.

Il n'est pas possible de comparer les prix, car trop de facteurs entrent en ligne de compte dans le coût total de possession. Microsoft offre plus d'options avec un plan de paiement à l'utilisation, un plan d'épargne avec un montant minimum fixe à un prix réduit, et une réservation avec un forfait d'un an ou de trois ans pour la réservation d'une instance spécifique. Pour Omnissa, les offres sur site et en ligne sont disponibles avec un abonnement mensuel.