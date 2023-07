Comparer les capacités d’Office 365 MDM et d’Intune

Microsoft propose deux solutions d’administration des terminaux mobiles : le MDM pour Office 365 et Microsoft Intune.

L’industrie de la mobilité en entreprise a considérablement évolué ces dernières années. Les plateformes de gestion des appareils mobiles (MDM), comme le MDM pour Office 365, étaient autrefois suffisantes pour la plupart des organisations. Avec la prévalence des iPads, des appareils portables et des dispositifs IoT dans l’entreprise, de nombreuses organisations ont eu besoin de capacités de gestion avancées et d’une console unifiée. Des produits de gestion unifiée des points de terminaison (UEM), tels qu’Intune, ont fait leur apparition sur le marché, permettant aux administrateurs IT de gérer toute une gamme de différents appareils à partir d’une seule console.

MDM pour Office 365 offre un jeu de fonctionnalités limité, mais il est inclus dans le prix de nombreux abonnements Office 365. Cet outil intégré offre aux organisations une manière intégrée et peu coûteuse de gérer les appareils mobiles. Microsoft Intune, en revanche, propose un ensemble de fonctionnalités riche et s’accompagne de coûts supplémentaires.

MDM pour Office 365 offre une version allégée de MDM qui n’inclut pas la gestion des applications mobiles ( MAM ). Il fournit aux organisations des politiques et des paramètres MDM qui aideront à contrôler l’accès aux données Office 365 pour les appareils mobiles et les applications pris en charge. Pour les appareils volés ou perdus, il offre la possibilité d’effacer à distance l’appareil afin de supprimer les données d’entreprise.

Capacités de Microsoft Intune

Microsoft Intune est une plateforme UEM qui fournit des fonctionnalités MDM et MAM et qui engendre des coûts supplémentaires, car elle ne fait pas partie des différentes souscriptions Office 365. Elle nécessite qu’une organisation dispose de licences qui incluent les droits d’utilisation de Microsoft Intune. Ces licences comprennent Microsoft Intune en mode autonome, la Enterprise Mobility + Security et les souscriptions Microsoft 365.

Microsoft Intune aide les organisations à fournir des politiques et des paramètres de gestion des appareils mobiles (MDM) et de gestion des applications mobiles (MAM) qui aideront à contrôler l’accès aux données d’entreprise. Cela inclut les données dans Office 365 et presque toutes les données d’entreprise disponibles à partir des applications exposées via Azure Active Directory (AAD). Pour les appareils volés ou perdus, Intune offre la possibilité d’effacer à distance l’appareil ou l’application pour supprimer les données d’entreprise. Il permet également aux organisations de sécuriser et de gérer les appareils mobiles, les applications et les données d’entreprise.

Plateformes supportées

Microsoft Intune fournit un support pour les plateformes suivantes :

iOS et iPadOS 14.0 et plus

macOS 11.0 et plus

Windows 10 et 11, y compris Windows 10 Teams, Windows 10 IoT, et Windows Holographic for Business

Scénarios de contrôle d’accès supportés

Microsoft Intune prend en charge de nombreux scénarios. La principale différence entre le MDM pour Office 365 et Intune est qu’Intune n’est pas limité aux scénarios liés à Office 365. Pour la plupart des organisations, les limites de gestion doivent s’étendre pour inclure toutes les applications et toutes les données qui peuvent être exposées via AAD et toutes les applications sur les appareils qui peuvent utiliser une authentification moderne. Intune s’intègre bien dans un écosystème Microsoft, y compris Office 365.

Microsoft Intune peut faire plus que contrôler l’accès aux applications et données d’entreprise. Les services informatiques peuvent utiliser Intune pour vérifier la conformité des appareils ; déployer des applications ; attribuer des configurations avancées, y compris la configuration Wi-Fi ; pousser des certificats et des configurations VPN ; fournir des informations d’inventaire ; et plus encore. Et il n’y a là que les scénarios de gestion des appareils mobiles (MDM). Intune offre également des scénarios de gestion des applications mobiles (MAM), y compris la limitation de l’accès aux applications et données d’entreprise et l’exécution d’une suppression sélective de l’application uniquement.

Politiques supportées

Microsoft Intune offre de nombreux paramètres de politique et énumérer toutes les possibilités est presque impossible. Il fournit les paramètres de politique disponibles avec MDM pour Office 365 et bien plus encore. Ces paramètres de politique sont catégorisés pour fournir les fonctionnalités nécessaires afin de répondre aux scénarios d’accès pris en charge – par exemple, des politiques pour vérifier les exigences d’accès ; vérifier la conformité ; configurer les paramètres ; configurer les mises à jour ; et la capacité de déployer, configurer et gérer des applications.

Le tableau suivant donne un aperçu des principales capacités du MDM pour Office 365 par rapport à Microsoft Intune.