Amazon fait des vagues avec un nouveau... client léger ?

L'année aura été intéressante du côté d’Amazon WorkSpaces, surtout après la sortie d'Amazon WorkSpaces Core en 2022. Et encore plus cette semaine.

Il y a quelques mois, Amazon a conclu un accord avec Microsoft pour permettre aux clients d'exécuter Office 365 sur Amazon WorkSpaces. La semaine dernière, Amazon a profité de sa conférence re:Invent pour annoncer un nouveau client léger qui, franchement, est une nouveauté surprenante sur un marché des clients légers par ailleurs morose.

L'appareil, baptisé WorkSpaces Thin Client, est disponible directement sur Amazon.com au prix de 195 dollars américains. Il peut se connecter à un seul écran ainsi qu'à un clavier, une souris et d'autres périphériques USB (casques, micros, etc.), en plus d'un hub optionnel, qui n'est rien d'autre qu'un hub USB 3.0 avec un autre port HDMI, permettant de connecter d’autres écrans. Ce hub fait grimper le prix à 280 $.

L’administration se fait via la console d’AWS et ajoute 6 $ par appareil et par mois. J'ai quelques questions suite à l'annonce, mais avant d'entrer dans le vif du sujet, voici ce que nous savons.

Une base de Fire TV Le nouveau client léger est basé sur une collaboration entre divisions qui combine la troisième génération de Fire TV Cube avec un système d'exploitation de client léger nouvellement développé et appelé Fire TV enterprise edition. Cela se traduit par de plus importantes économies d’échelle et permet à AWS de proposer un appareil peu onéreux et puissant. Il s'agit en fait d'un soulagement de voir qu'ils n'ont pas été attirés par le Fire Stick moins puissant, bien que l'on puisse imaginer voir quelque chose comme cela à l'avenir, au fur et à mesure que ses capacités augmentent. Avec le Fire TV Cube, les utilisateurs bénéficient d'emblée de la meilleure expérience possible avec le matériel Fire TV.

Des bonnes spécifications Si vous connaissez le Fire TV Cube, vous savez que le boîtier lui-même est relativement petit. Il intègre le Wi-Fi, ainsi qu'un port HDMI, USB et Ethernet. Même avec un seul écran, la plupart des utilisateurs auront probablement besoin du modèle avec hub USB, car le cube lui-même n'a qu'un seul port USB A 2.0. Je suppose qu'Amazon a testé cela pour s'assurer que l'USB 2.0 est suffisant pour un moniteur supplémentaire, une webcam et d'autres périphériques. Je ne vois donc pas cela comme un obstacle. Surprise toutefois, le client léger ne prend en charge que la résolution 1080p en sortie du port HDMI, contre 2160p (4K) pour le boîtier multimédia. Il est donc possible que le WorkSpaces Thin Client puisse piloter un écran 4K ou deux écrans 1080p comme son cousin orienté divertissement.

Usages et bénéfices réalistes Historiquement, j'ai vu des entreprises entrer sur le marché des clients légers avec un nouvel appareil qui prétend être la panacée pour tous les défis du poste de travail. Heureusement, Amazon adopte ici une approche mesurée et parle des avantages très réels et tangibles de son appareil, tels que : Réduction des coûts,

Installation rapide,

Livraison rapide,

Administration centralisée,

Absence de données sur le terminal. Ce sont les avantages classiques d'un client léger, et il n'y a vraiment rien de contestable à ce sujet. Il en va de même pour leurs cas d'utilisation tout aussi réalistes, tels que les kiosques, les centres de contact et les utilisateurs de l'administration, ainsi que l'édition de contenu.