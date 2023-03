Découplage de l’AS/400 : méthode et intérêt pour les entreprises

Standard de gestion et de vente d’une qualité incontestable conçu à la fin des années 80, l’AS/400 est toujours utilisé de nos jours. Cette structure « monolithique » ne permet cependant pas d’avoir une architecture d’entreprise orientée services, alors qu’il s’agit aujourd’hui d’une nécessité pour développer son activité.

Or changer d’outil d’exploitation demeure un défi de taille pour les grandes organisations, surtout lorsqu’il contient les modèles de données et de fonctionnement en transversalité des métiers.

Fort heureusement, il existe des méthodes pour faire la bascule avec succès.

L’architecture de microservices comme cible principale

Comportant notamment une base de données et des éléments de sécurité avancés, la force de l’AS/400 réside dans sa robustesse et le niveau de sécurité qu’il offre. C’est la raison pour laquelle, contrairement à une PME, il est particulièrement délicat pour les grandes organisations de s’en séparer. Elles ont « customisé » leurs métiers, codé leurs transactions dans ce monolithe et ont pu se développer grâce à cela. D’autant plus que l’AS/400 génère moins de dépendance externe (plus on a de logiciels plus il y a des risques). Le « Run » est simple et unique, et tous les systèmes sont cohérents entre eux.

Quel est donc l’intérêt de changer ?

Réponse : développer leur activité en capitalisant sur la problématique métiers, c’est-à-dire en améliorer les processus de contrôle et les façonner en y ajoutant des services en fonction de leur évolution. Autrement dit, la dimension métier sera au cœur de la conception.

Pour y parvenir, les processus ont besoin d’être digitalisés et automatisés (dans le monde des mainframe, il n’est pas possible de les switcher, car ils sont prédéfinis). Ainsi, grâce au gain de temps obtenu, les fonctions métiers vont retrouver la capacité de construire et de faire évoluer facilement et rapidement l’ensemble des caractéristiques qui les compose.