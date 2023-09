Trois éléments clés pour éviter l’échec de vos initiatives DevOps

Alors qu’une large majorité des DSI considèrent l’application du DevOps comme clé pour la réussite de leur organisation, Gartner prédisait que 75 % des initiatives DevOps dans les entreprises allaient échouer en 2022. L’important pour comprendre cet écart (et le combler) est :

Devops est l’agilité des opérations techniques. Son objectif est donc d’intégrer les risques de celles-ci dans les processus et la responsabilité des développeurs : sécurité, conformité, performance, continuité de service, délai de déploiement et de mise en place du support.

Les projets logiciels sont complexes et les échecs nombreux. Empiriquement, on constate que la capacité à s’adapter au changement est essentielle dans un processus de livraison de valeur continue, et les opérations en font partie. Le DevOps serait donc une extension des méthodes agiles pour un modèle de développement itératif.

Qu’est-ce que le DevOps ? Pratiquer l’« infrastructure as code », l’intégration continue, l’automatisation des opérations, utiliser des outils spécifiques ? Souvent, les réponses se focalisent sur le « comment » sans aborder le « pourquoi », qui est pourtant essentiel pour établir et piloter les objectifs de l’implémentation du modèle.

Ces démarches sont pourtant toutes valides et doivent être appliquées conjointement : sous-traiter à des plateformes pour se concentrer sur le contrôle du risque au « bon » niveau ; acculturer les équipes d’ops pour les intégrer à une logique de développement et les éloigner du mode client-fournisseur ; faire monter en compétence et en responsabilité les développeurs sur les problématiques d’exploitation.

Mettre en place une plateforme adaptée : du cloud native au DevOps native

La prise de contrôle des développeurs sur une partie des opérations nécessite un haut niveau d’automatisation porté par l’essor des plateformes. Mais l’adoption massive de celle-ci et leur situation de monopole recrée souvent la ségrégation client-fournisseur entre les opérations et le développement.

L’excellence IT des plateformes cloud et la liberté d’action des développeurs sur celles-ci en ont fait des standards. Cela rend acceptable, voire incontournable, un niveau de sous-traitance et de perte de contrôle sur les risques des opérations IT qui peuvent être incompatibles avec les objectifs du DevOps.

Les systèmes conçus nativement autour de ces standards « best of breed » des opérations IT ont leur label : le « cloud native ».

Pour moi, la mise en place réussie du DevOps nécessite donc une approche plateforme construite conjointement autour du principe de Cloud Native et de DevOps, le « DevOps native » :

intégration des processus IT : gestion du changement, gestion des incidents, gestion des capacités transparentes et intégrées entre la plateforme et les systèmes qu’elle héberge,

: gestion du changement, gestion des incidents, gestion des capacités transparentes et intégrées entre la plateforme et les systèmes qu’elle héberge, intégration des compétences : convergence des langages et outils des développements et de la plateforme, pour permettre aux experts des opérations et du développement de participer conjointement à l’amélioration de la solution.

Il est possible d’avoir cette approche en utilisant les plateformes de Microsoft, de Google ou d’Amazon Web Services, mais aussi en créant sa propre plateforme. La solution dépend du cœur de métier de son entreprise et de son adhérence avec les risques des opérations IT.

L’important pour ne pas perdre son agilité est donc la capacité de définir son modèle opérationnel et ses objectifs indépendamment des schémas imposés par les géants du cloud.