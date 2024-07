Design d’API : inspirez-vous des robinets !

Faire de petits changements à partir d’une API peut parfois s’avérer compliqué. C’est le constat effectué – avec humour – par Lea Verou, consultante, membre du Technical Architecture Group (TAG) du W3C et ex-instructrice au MIT.

« Pour examiner cette question, examinons tout d’abord une citation d’Alan Kay, un célèbre informaticien. Il a dit : “Les choses simples devraient être faciles et les choses complexes devraient être possibles” », relate-t-elle, lors de la dotJS Conference en juin 2024 à Paris. « Cette citation est considérée comme l’un des plus grands principes de conception des API ».

Selon la membre du TAG du W3C, ce précepte peut s’appliquer à tout produit. Et de prendre l’exemple de Google Calendar qui, de manière intuitive, permet de modifier un événement sans forcément manipuler un champ de date.

Entre ces deux extrémités, il y a un ensemble de cas d’usage qui peuvent s’exprimer. « En fait, on peut considérer les cas d’usage comme des tests unitaires de la conception d’API. Plus ils sont diversifiés, plus la conception est robuste, à l’instar d’une véritable suite de tests », déclare Lea Verou.

Dans cette même logique, Lea Verou estime que les concepteurs d’API ne doivent pas imaginer les cas d’usage, mais récolter des informations sur le « point de douleur » à résoudre. Ces cas d’usage peuvent ensuite être classés par niveau, du plus bas au plus haut.

« Les API ne représentent qu’un type différent d’interface utilisateur, où les utilisateurs sont des développeurs et où l’interaction implique l’écriture de code ». Lea Verou Membre du TAG, W3C et Consultante

En clair, la courbe de difficulté d’implémentation connaît un pic. « C’est ce qu’en UI l’on appelle la “falaise de l’utilisabilité” », définit Lea Verou. « Et c’est très courant dans les systèmes qui essaient de rendre les choses simples faciles et les choses complexes possibles en proposant deux API distinctes, l’une, de très haut niveau et l’autre, de très bas niveau ».

« Mais qu’en est-il si nous voulons aller un peu plus loin ? Et si nous voulions ajouter un sélecteur de sous-titres ou un bouton pour ouvrir la vidéo sur YouTube ou pour afficher les moments clés de la vidéo, ou encore pour faire un saut de 10 secondes en arrière ou en avant. Comme Netflix ? » poursuit-elle. « Rien de tout cela n’est “niche”, mais les contrôles par défaut sont quasi inexistants. Dès que vous avez besoin d’ajouter quelque chose ou de modifier le comportement d’un élément, vous devez recréer toute la barre d’outils à partir de zéro ».

« Les robinets les plus récents sont un peu plus complexes à mettre en œuvre en interne, mais ils simplifient les principaux cas d’usage », argue Lea Verou. « Ce n’est pas une coïncidence. Il est bon d’opter pour la cohérence interne plutôt que pour la complexité externe. Cela peut parfois nécessiter de sacrifier la qualité du code , par exemple en utilisant des bidouillages en production. Mais c’est un compromis qui vaut la peine d’être fait », estime-t-elle.

Pour autant, puisqu’ils reproduisent la logique sous-jacente, les robinets mélangeurs peuvent être plus simples à installer. Et il pourrait en être de même pour les API. Selon elle, « les mélangeurs compliquaient l’utilisation et il en va de même pour les API qui présentent de but en blanc leur complexité ».

« Il faut viser une courbe douce où la complexité de l’API augmente graduellement et lentement. Quant aux cas d’usage liés à l’interface utilisateur, plus cette complexité est graduelle, mieux c’est ». Lea Verou Membre TAG W3C, Consultante

« En fait, il faut viser une courbe douce où la complexité de l’API augmente graduellement et lentement. Quant aux cas d’usage liés à l’interface utilisateur, plus cette complexité est graduelle, mieux c’est », recommande-t-elle.

Il faudrait alors, d’après elle, s’inspirer des robinets mitigeurs. Quand les robinets mélangeurs exposent la complexité d’implémentation sous-jacente avec deux valves – la gestion d’un flux d’eau froide et un autre d’eau chaude –, le mitigeur simplifie ce concept avec une seule commande pour piloter finement le débit et la température.

« Si ce n’est pas le cas, il peut être plus sûr de proposer d’abord une API de bas niveau, puis des raccourcis et des abstractions de haut niveau par-dessus. Une fois que vous aurez observé ce que les gens en font ».

En principe, cette méthodologie donne plus de travail aux ingénieurs et pourrait ralentir le rythme de la livraison logicielle.

Ainsi, ce ne sont pas aux usagers de maintenir plusieurs sources de vérité, mais à l’API (et aux systèmes sous-jacents) de gérer la bonne synchronisation des données. Et donc aux profils les plus techniques de s’en assurer.

Il faudrait alors circonscrire la difficulté par groupe d’utilisateurs. « Donnez la priorité aux utilisateurs sur les intégrateurs à tous les niveaux, et donnez la priorité à chaque être humain sur la pureté théorique », souligne la membre du TAG du W3C. « Cela permet à la fois de minimiser la douleur collective et d’attribuer la responsabilité de la gestion de la complexité au groupe le plus technique ».

Les tests font partie de la conception

Pour autant, selon la consultante, il est plus difficile de prévoir l’usage d’une API que de la concevoir. Afin de gagner en prévisibilité, Lea Verou encourage les équipes de développement à tester dès la conception leurs API.

« Les tests utilisateurs sont essentiels, car vous n’êtes pas l’utilisateur et devez comprendre comment les autres utilisent votre API », assure-t-elle.

« Beaucoup pensent que les tests utilisateurs ne concernent que les interfaces visuelles et sont uniquement le travail des designers UX. Cependant, le concept est similaire pour les API ».

Selon elle, il faut impliquer des utilisateurs représentatifs, leur donner des tâches, observer leurs succès et difficultés, et éviter de les influencer. « Il doit être clair que c’est le design qui est testé, et non l’utilisateur. Il suffit de cinq utilisateurs pour découvrir la plupart des problèmes, et cela peut être fait de manière économique, même via un simple appel Zoom », poursuit-elle.

« Si plusieurs utilisateurs rencontrent des difficultés avec l’API, c’est probablement un problème de conception plutôt qu’une erreur de l’usager ».

« Si plusieurs utilisateurs rencontrent des difficultés avec l’API, c’est probablement un problème de conception plutôt qu’une erreur de l’usager ». Lea VerouMembre du TAG, W3C et Consultante

Il faut donc procéder par itération. Développer des API « démo », les tester, rédiger la documentation avant de les déployer. Recommencer.

« Enfin, au-delà de tous les principes de conception, l’objectif le plus important est de développer votre empathie pour les utilisateurs. Montrer que vous vous souciez d’eux est essentiel. Pensez aux personnes qui utiliseront les API que vous concevez, à leurs besoins et cas d’utilisation. Facilitez-leur la vie et réduisez leurs difficultés », conclut Lea Verou.

La littérature consacrée au design d’API étant souvent spécifiques à des types d’interface, par exemple GraphQL, REST ou RESTFUL, l’ancienne instructrice au MIT recommande la lecture des ouvrages « The Essence of Software : Why concepts Matter for Great Design » de Daniel Jackson – le livre où elle puise l’exemple des robinets – et « The Design of Everyday Things » de Don Norman.