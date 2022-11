Axway veut faciliter la prolifération des marketplaces d'API

L’économie des API a longtemps été une promesse. Une promesse qui prend forme, selon Axway.

Persuadé que les API sont des éléments essentiels de l’économie numérique, l’éditeur franco-américain a dévoilé la semaine dernière Amplify Enterprise Marketplace. Cette plateforme s’appuie sur les fondamentaux d’API Management Platform, mais ajoute des briques spécifiques destinées à la commercialisation des API.

Pour ce faire, Enterprise Marketplace doit se connecter à diverses passerelles disponibles sur le marché, dont celle de Google Cloud (Apigee), d’AWS, d’Azure ou encore de MuleSoft. La plateforme serait également agnostique de l’emplacement des données ou des API, qu’elles soient sur site ou dans le cloud.

« Nous avons développé un concept d’agent qui récupère l’ensemble des API depuis ces gateways », rappelle Mourad Jaakou, General Manager de l’offre Amplify chez Axway.

Axway promet de prendre en charge différents modèles d’API tels REST, GraphQL ou les modèles événements.

« Dans les entreprises, il n’y a pas un seul fournisseur de gestion d’API », indique Mourad Jaakou. « Il y a parfois trois, quatre, voire cinq acteurs différents ».

À partir cette détection, Enterprise Marketplace établit un catalogue « virtuel » des API de l’entreprise.

Le gros de la sécurité, le contrôle du trafic des API, se joue au niveau des passerelles sous-jacentes, mais Enterprise Marketplace dispose d'un module de gestion des accès en fonction des rôles (RBAC). Il s’agit alors de rendre visible ou non les API aux différents utilisateurs enregistrés.

La plateforme permet aussi de documenter les interfaces de programmation en fonction des réglementations que le vendeur doit respecter.

En outre, un outil identifie automatiquement les API non gérées et les « services non conformes » aux « politiques de sécurité préétablies ». Suivant les politiques en place, les API suspectes sont mises en quarantaine, avant rectifications.

Penser une collection d’API comme un produit Mais au lieu de se concentrer sur l’API, Enterprise Marketplace vise à penser les assemblages d’API comme des produits. Ainsi, il est possible de « sélectionner, catégoriser, étiqueter » les API pour créer des groupes logiques formant des produits. Ces produits peuvent être publiés sur une place de marché publique ou privée. Le propriétaire des API et de la marketplace peut imposer des enchaînements d’Appel API qui définissent son produit. À la documentation technique, il ajoute des explications fonctionnelles, ainsi que des conditions de vente. « Pour nos clients, il s’agit d’offrir à leurs consommateurs des services fonctionnels complets, par exemple un produit crédit », déclare Mourad Jaakou. « Dans un produit crédit, il y a beaucoup d’étapes à l’intérieur : la collecte d’informations, la simulation du taux, le calcul de risques, le contrôle anti-blanchiment, etc. ». Dans d’autre cas, le propriétaire de la marketplace peut donner accès à une sorte de package dans lequel le consommateur piochera. Cela peut servir à adapter le produit à des processus internes, mais aussi pour combiner ce package avec d’autres services ou des API tierces. Parmi les enjeux identifiés par Postman dans un sondage auprès de 37 000 développeurs - un autre éditeur en partie concurrent d’Axway -, il y a non seulement le manque de documentations, des difficultés pour trouver les API, mais également l’épineuse question de la gestion des versions. Axway aurait pris en compte cet aspect dans Amplify Enterprise Marketplace. « La Marketplace permet de générer plusieurs versions d’un produit et des API. L’on gère la transition d’une version à l’autre sans véritables contraintes pour les consommateurs », assure Mourad Jaakou. Concernant la monétisation, Axway prône la flexibilité. Les entreprises peuvent établir des modèles de souscription, de licences ou encore de paiement à l’usage, en fonction du nombre d’appels des interfaces. « La monétisation peut aussi être indirecte, par exemple à travers les intérêts générés par un crédit », précise le General Manager. Pour ce qui est de la facturation, Axway propose un module embarqué via « un partenaire Fintech », mais les entreprises sont également invitées à utiliser leurs propres systèmes de facturation, par exemple SAP. Des tableaux de bord doivent permettre d’observer la consommation des produits et des API sous-jacentes. Idéalement, les entreprises supervisent la consommation afin de prioriser le développement des API et des produits. Ces éléments détermineront le mode contractuel avec l’éditeur. Axway prévoit un modèle de souscription standard, dont les termes sont définis « gré à gré » avec les clients. L’éditeur peut aussi se rémunérer en demandant un pourcentage déterminé avec son client en fonction du volume des transactions.

Adoption des API : une « troisième phase » pour en extraire un ROI Pourquoi proposer une telle offre maintenant ? Selon Axway, l’on rentrerait dans une troisième phase de l’adoption des API. « Les premiers cas d'usage des API visaient à sortir du concept d’ESB pour pouvoir créer de nouveaux services rapidement et éviter d'avoir un point centralisé qui introduisait de la complexité », se rappelle Mourad Jaakou. Il s’agissait de « fluidifier et simplifier les intégrations internes ». « Puis, nous sommes passés aux intégrations externes. Désormais, nous transitons vers l’étape suivante », affirme-t-il. La deuxième étape, d’ouverture sur l’extérieur, deviendrait essentiel pour les entreprises. Selon Mourad Jaakou, certaines entreprises, dont Tesla, Amazon et Apple, ne proposent pas d’autres formes d’intégrations que l’API. La troisième étape, elle, vise à tirer le bénéfice des API mises sur pied. Il faut tenter de tirer un ROI de la consommation de ces interfaces de programmation. « Certaines entreprises ont développé des centaines, voire des milliers d’API. Maintenant, l’enjeu est de savoir s’il est possible de profiter de ce travail pour générer de nouveaux revenus ». En parallèle, Axway observe « une certaine transformation des modèles économiques », note Mourad Jaakou. « Il y a l’avènement des xTech (FinTech, HealthTech, AssurTech, etc.) qui sont demandeurs de ce modèle [de consommation d’API] ». « Et cela amène finalement les acteurs historiques à se poser la question et à se transformer en proposant des produits numériques », ajoute-t-il. Cela ne veut pas dire que les deux premières phases ont pris fin. « Il y a beaucoup d’entreprises qui travaillent encore sur les chantiers de la phase 1 et de la phase 2, mais nous voyons une véritable évolution depuis le milieu de l’année dernière », indique Mourad Jaakou. « Les entreprises commencent à intégrer les API comme des canaux de vente numériques à part entière ». Axway affirme avoir développé Amplify Enterprise Marketplace avec le concours de ses clients, dont ENGIE, BNP, la Caisse des Dépôts, CommerzBank ou encore Bosch. « Nous nous sommes appuyés sur les retours de notre base existante afin de construire quelque chose qui a du sens pour elle », vante le General Manager. Le premier d’entre eux à l’adopter n’est autre qu’ENGIE. « Une fois déployée, la solution rassemblera un ensemble sélectionné de nos produits d’API provenant de nos différentes unités commerciales – y compris plusieurs Clouds, fournisseurs d'API et équipes de développement », déclare Grégory Wolowiec, CTO chez ENGIE, dans un communiqué de presse. « [Amplify Enterprise Marketplace] clarifiera la valeur commerciale d'un produit d'API, notamment en permettant divers modèles de monétisation ». Par exemple, ENGIE a conçu le produit Weather Standard Solution. Cette API REST récupère « des données météorologiques historiques, actuelles et prévisionnelles au niveau mondial, à partir de différents fournisseurs de données ». Celle-ci permet d’effectuer diverses prévisions pour des activités météosensibles. « ENGIE propose WSS à ses clients depuis une marketplace privée afin de déterminer s’ils doivent acheter de l’énergie maintenant ou dans trois mois parce que les prix seront plus bas si la météo est plus clémente », illustre Mourad Jaakou. « Cela ouvre des possibilités commerciales jusqu’alors insoupçonnées ».