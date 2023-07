La gestion des risques en entreprise devrait orienter les stratégies de cybersécurité

Alors que les dirigeants et les conseils d'administration considéraient autrefois la cybersécurité comme une préoccupation principalement technique, beaucoup la reconnaissent désormais comme un enjeu majeur pour l'entreprise. Toute organisation qui ne parvient pas à protéger ses actifs numériques sensibles des cybermenaces de plus en plus sophistiquées d'aujourd'hui risque de payer un lourd tribut. Une seule violation de données sérieuse peut entraîner des perturbations opérationnelles débilitantes, des pertes financières, des dommages à la réputation et des sanctions réglementaires.

Finalement, les dirigeants d'entreprise ne peuvent plus se permettre de considérer le risque cybernétique de manière isolée, et les RSSI non plus. Au contraire, ils devraient contextualiser les initiatives de sécurité dans le cadre plus large de la gestion des risques d'entreprise à l'échelle de l'organisation. Ce faisant, les RSSI peuvent prendre des décisions plus efficaces, guidées par les affaires, et cohérentes avec les objectifs et les contraintes de l’organisation.

Cybersécurité vs gestion des risques La cybersécurité et la gestion des risques ont des champs d'action distincts mais une intersection significative. La cybersécurité se concentre principalement sur la protection des actifs numériques – tels que les systèmes d'information, les réseaux et les données – contre l'accès non autorisé, la perturbation ou le vol. Elle se concentre sur les contrôles techniques, les politiques et les procédures qui atténuent les risques cyber. La gestion des risques en entreprise, en revanche, est le processus d'identification, d'évaluation et d'atténuation de la multitude de risques divers – stratégiques, financiers, juridiques et opérationnels – auxquels les organisations sont confrontées aujourd'hui. Alors que la cybersécurité traite spécifiquement des menaces numériques, la gestion des risques en entreprise adopte une vision beaucoup plus large, se préoccupant également des menaces dans les sphères économiques, environnementales, financières, judiciaires, réglementaires et sociales. Pour protéger l'organisation de la manière la plus efficace contre les cybermenaces, un RSSI doit comprendre le paysage global du risque. Les dirigeants de la sécurité devraient donc travailler en étroite collaboration avec d'autres cadres de la gestion des risques, parmi eux les directeurs des risques et les directeurs financiers, pour identifier l'appétit pour le risque et les niveaux de tolérance au risque de l'organisation. Après tout, c'est l'entreprise qui détermine quels risques sont acceptables, et non la cybersécurité. Le rôle de la cybersécurité est d'expliquer les risques numériques à l'entreprise et de les atténuer selon les directives de l'entreprise.