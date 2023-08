Des brèches très médiatisées ont démontré, l’an dernier, l’importance de la sécurisation des identités. Un couple mécontent a piraté IHG, propriétaire de grandes marques d’hôtels, en incitant un employé à télécharger un logiciel malveillant par le biais d’un courriel piégé. Le couple a ensuite accédé au coffre-fort des mots de passe d’IHG en utilisant le mot de passe « Qwerty1234 ».

Quelques jours plus tard, un pirate revendiquait une intrusion dans l’environnement d’Uber en utilisant le prompt bombing, un type d’attaque d’ingénierie sociale par lequel le pirate a forcé le système d’authentification multifactorielle (MFA) d’Uber à envoyer de manière répétée des demandes d’authentification au téléphone de la victime. Après avoir bombardé le téléphone de la victime pendant plus d’une heure, le pirate s’est fait passer pour le service informatique d’Uber et a envoyé à la victime un message WhatsApp indiquant que le seul moyen d’arrêter les notifications était d’approuver les demandes de connexion.

Le pirate a pu ensuite accéder au coffre-fort des mots de passe, car Uber avait codé en dur les identifiants de son coffre-fort dans un script PowerShell facilement accessible.

La puissance des coffres-forts à mots de passe Les identités les plus importantes dans votre environnement sont celles qui offrent un accès spécial et des capacités supérieures à celles des utilisateurs normaux. Ces identités de superutilisateur ou de privilégié permettent aux utilisateurs d’accéder à n’importe quel système ou données et de modifier les configurations. Ces identités sont littéralement les clés du royaume. Les coffres-forts pour mots de passe permettent aux organisations de surveiller, de contrôler, de détecter et d’empêcher l’utilisation non autorisée d’identités privilégiées. Comme dans une bibliothèque, les utilisateurs peuvent emprunter une identité privilégiée (ou y avoir accès), souvent pour un temps limité. Avec un coffre-fort à mots de passe, vous pouvez supprimer les privilèges permanents ou l’octroi continu d’un accès spécial. Cette mesure, combinée à un accès privilégié limité dans le temps, réduit considérablement votre surface d’attaque.

Résoudre un problème avec les coffres-forts à mots de passe, mais en introduire un autre Les mots de passe sont des secrets que vous êtes le seul à connaître et qui permettent donc d’authentifier la personne que vous prétendez être. Malheureusement, les mots de passe faciles à retenir sont faibles et peuvent être devinés. En revanche, les mots de passe forts sont difficiles à mémoriser, ce qui entraîne la réutilisation des mots de passe et le risque de compromission de plusieurs comptes. Pour pallier ces faiblesses inhérentes aux mots de passe, le secteur de la cybersécurité a mis au point l’authentification à facteurs multiples (MFA). En plus de ce que vous savez, la MFA utilise ce que vous avez, comme un téléphone portable, et ce que vous êtes, comme des données biométriques. Authentification multifacteurs Les produits de MFA peuvent constituer une solution pour réduire rapidement les risques lorsque les employés utilisent des mots de passe faibles. Cependant, de nombreux types de MFA introduisent de nouveaux problèmes, tels que les attaques de type « prompt bombing » et autres attaques d’ingénierie sociale ou d’hameçonnage. D’autres problèmes liés à la MFA incluent l’utilisation de messages texte facilement compromis comme deuxième facteur, transformant votre téléphone et votre numéro de téléphone en dispositifs d’identité en dehors de leurs critères de conception d’origine. La MFA ajoute également à la pénibilité des processus d’authentification. Près d’un tiers (32 %) des personnes interrogées dans le cadre de l’enquête « Securing the Identity Perimeter with Defense in Depth » de l’Enterprise Strategy Group (ESG) ont déclaré qu’elles rendaient la MFA facultative pour leurs employés, et 27 % l’ont rendue facultative pour leurs sous-traitants.