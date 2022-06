WWDC : Apple joue toujours plus la carte de l’intégration entre ses produits

En ouverture de sa conférence développeurs annuelle, la WWDC, Apple a présenté plusieurs fonctionnalités qui rapprocheront un peu plus d’iPad du Mac, ou encore le Mac de l’iPhone. De quoi renforcer toujours un peu plus sa stratégie d’écosystème.

La version 15 du système d’exploitation des tablettes d’Apple, iPadOS, vient à peine de finaliser, conjointement à la dernière mise à jour de macOS, la fonction permettant de « faire passer » clavier et souris du Mac à l’iPad de manière transparente. Ce n’était qu’une étape supplémentaire d’un rapprochement plus étroit en construction.

De fait, iPadOS 16 va, comme macOS, embarquer une nouvelle interface de gestion du multitâche, dite Stage Manager. Celle-ci vise à faciliter la gestion d’applications multiples à l’écran, sans les perdre des yeux. Sur iPad, cela se traduira notamment par une nouvelle approche de la superposition des fenêtres d’application différentes.

Qui plus est, avec la version 16 de son système d’exploitation, l’iPad pourra pleinement tirer profit d’un écran externe connecté, comme peut le faire un Mac. Une vraie révolution appelée des vœux des utilisateurs avancés de longue date.

Mais cette fonction ne sera pas accessible à tous : seules les tablettes animées par une puce M1 (ou ultérieure) pourront en profiter, à savoir iPad Air et Pro 12.9 pouces à partir de la 5e génération, et iPad Pro 11 pouces à partir de 3e génération. Les modèles Pro concernés sont sortis en 2021, et le modèle Air, en 2022.

Les iPad Air et Pro les plus récents pourront pleinement gérer un écran externe, avec iPadOS 16.

Cette limitation vaut aussi pour la nouvelle fonction dite Display Scaling, qui permet de réduire l’échelle d’affichage des éléments graphiques à l’écran, et donc des fenêtres, afin d’en faire rentrer plus dans une même surface.

Mais la stratégie d’écosystème d’Apple trouve aussi des concrétisations avec l’iPhone : avec macOS Ventura et iOS 16, il sera possible d’utiliser un iPhone (XR ou ultérieur) comme webcam, jusqu’à profiter de la caméra grand-angle (iPhone 11 ou ultérieur) pour assurer le suivi et le centrage automatique de la vidéo sur le sujet lorsqu’il se déplace dans le champ de vision.

La prochaine mouture de macOS mettra également cette capacité à profit pour la fonctionnalité Desk View, permettant de partager… son bureau physique lors d’une vidéoconférence.

Surtout, Stage Manager sera également présent dans Ventura, proposant la même expérience que sur iPad pour l’organisation de son espace virtuel de travail, suivant un modèle potentiellement plus convaincant et plus accessible au plus grand nombre que les bureaux virtuels traditionnels.

Apple a par ailleurs de nombreuses fonctions susceptibles d’améliorer l’expérience des utilisateurs dans un cadre tant personnel que professionnel. La fonction de reconnaissance optique de caractères, Live Text, est ainsi étendue aux vidéos – il suffira de mettre en pause pour en profiter –, sur macOS, iOS et iPadOS.

macOS Ventura embarquera des éléments d'expérience utilisateur communs à iPadOS 16.

De son côté, Mail va s’enrichir de fonctions depuis longtemps présentes dans certains clients de messagerie tiers, comme les rappels pour les courriels déjà lus, mais non traités, ou encore la programmation d’envoi. Le client d’Apple va en outre temporiser 10 secondes l’envoi des courriels afin de permettre d’annuler celui-ci.

Messages va également permettre de corriger/supprimer – pendant 15 secondes – les messages jugés trop hâtifs ou incorrects. De nombreuses fonctions de collaboration sont également au menu, avec le partage de groupes d’onglets de Safari, des invitations à travailler ensemble sur des fichiers, des présentations, des feuilles de calcul, notes, etc. directement depuis Messages. Les RSSI se demanderont probablement comment contrôler cela, voire y poser certaines limites.

Enfin, Apple travaille à contribuer à l’élimination des mots de passe en simplifiant le recours à l’authentification par clé privée/publique, sur les sites Web comme dans les applications, avec des passkeys – un mécanisme basé sur WebAuthn et FIDO2. Ces passkeys sont synchronisées entre appareils via iCloud Keychain. Leur utilisation est sécurisée par Touch ID ou Face ID. Mais scanner un code QR – avec son terminal mobile Apple – permettra également de les utiliser pour s’authentifier, sur des produits tiers (ou un Apple TV).