Le clustering k-means expliqué avec des exemples

Alors que la data science continue d’évoluer, l’algorithme de clustering k-means reste un outil précieux pour découvrir des indicateurs et des modèles dans des ensembles de données complexes. Comprendre la méthode du coude et de la silhouette vous aidera à prendre une décision éclairée, lorsque vous appliquerez le partitionnement en k-moyennes à des jeux de données réels.

Le clustering est l’action de regrouper des objets ou des points de données similaires. Il s’agit d’une technique essentielle en data science et en machine learning. L’algorithme d’apprentissage non supervisé des k-moyennes est largement utilisé, en raison de sa simplicité et de son efficacité dans l’analyse des données multivariées.

Le clustering k-means consiste à créer un nombre spécifique de grappes (clusters) à partir d’un ensemble de points de données. Les grappes sont étroitement regroupées, ce qui signifie que les données à l’intérieur de chacune d’entre elles sont aussi similaires que possible. Dans le nom de la méthode, k fait référence au nombre de clusters. Les moyennes font référence au fait que les grappes sont situées autour d’un centroïde, c’est-à-dire la moyenne de la grappe.

Quand utiliser l’algorithme de clustering k-means ? Le partitionnement en K-moyennes s’appuie sur un algorithme relativement rapide qui convient aux grands ensembles de données. Exemple ? Le regroupement des valeurs RVB. Les données se présentent sous la forme suivante : R, G et B représentent l’intensité du rouge, du vert et du bleu d’une seule couleur. Il existe 16 millions de combinaisons RVB différentes, mais vous pouvez utiliser l’algorithme des k-moyennes pour réduire un ensemble de valeurs RVB à un plus petit nombre. Par exemple, si vous choisissez une valeur k de 256, 256 groupes de couleurs similaires seront créés. Vous pouvez faire correspondre les 256 groupes à une seule couleur. Vous pouvez ensuite réduire l’ensemble à seulement 256 couleurs.

Le défi de l’algorithme de regroupement des k-moyennes L’algorithme K-means ne peut pas traiter les attributs catégoriels, car il n’y a aucun moyen d’incorporer les données non numériques. La méthode est néanmoins intéressante pour rapprocher des phrases ou des mots de sens similaires. C’est pourquoi en NLP ou dans le domaine plus spécifique de l’IA générative, les données textuelles et audiovisuelles sont vectorisées, c’est-à-dire représentées sous forme de séquences de chiffres, souvent allant de -1 à 1. En outre, les données qui contiennent des grappes de forme irrégulière lui siéent mal. Avec l’illustration 1, vous pouvez voir qu’il existe des grappes circulaires distinctes dans les données. Le regroupement par K-means est bien adapté aux données qui sont regroupées en formes sphériques – du fait du calcul par l’algorithme d’un centroïde qui est la moyenne de tous les points de chaque groupe –, ou qui peuvent être séparées par une ligne droite. Cela veut aussi dire que les clusters en forme de lune ou de spirale ne sont pas correctement identifiés. Illustration 1. Dans cet exemple, il existe des groupes circulaires distincts dans les données. L’illustration 2 montre deux grappes, mais les points de données ne sont pas aussi étroitement regroupés que dans l’illustration 1, et ils ne sont pas tout à fait sphériques. Il est plus difficile pour l’algorithme de percevoir la séparation pourtant visible à l’œil nu pour un humain, puisque le regroupement des données n’est pas sphérique. Illustration 2. Dans cet exemple, les points de cluster ne sont pas sphériques ou étroitement groupés.

Utiliser la méthode du coude pour choisir la valeur k Il est important de choisir la bonne valeur de k pour réussir à appliquer l’algorithme des k-moyennes. Si la valeur de k est trop petite, les grappes contiendront des points qui seraient mieux placés dans des grappes distinctes. Si la valeur de k est trop grande, les grappes seront divisées inutilement. Cela conduit à des grappes distinctes qui sont mieux représentées sous la forme d’une seule grappe. Pour choisir une valeur de k à l’aide de la méthode du coude, vous devez exécuter l’algorithme k-means plusieurs fois avec différentes valeurs de k. Après avoir exécuté l’algorithme sur les données avec une valeur de k comprise entre 1 et 10, calculez une valeur qui vous indique la densité de la grappe pour chaque exécution. La somme des distances au carré, entre chaque point et le centroïde de la grappe qui lui a été attribué, sera calculée et vous donnera une représentation du degré de regroupement des grappes. C’est ce que l’on appelle communément la somme des carrés à l’intérieur des grappes (WCSS). Cette valeur est rapportée à la valeur k, ce qui donne un graphique semblable à celui de l’illustration 3. Illustration 3. Ce graphique représente le WCSS (Within-Cluster Sum of Squares) en fonction de la valeur k. Imaginez que les valeurs tracées représentent un bras et que le point où les valeurs changent brusquement est le coude. La valeur k idéale est celle où la valeur WCSS commence à se stabiliser par rapport au nombre de grappes. Dans le cas de l’illustration 3, une valeur k de 4 ou 5 serait idéale.

Utiliser la méthode de la silhouette pour choisir la valeur k La méthode de la silhouette permet de déterminer le nombre de grappes dans lesquelles les points de données sont les mieux placés et sont bien séparés des autres grappes. Pour chaque point de données, mesurez la distance moyenne entre le point de données et les autres points de la même grappe. Cela représente le degré d’intégration du point de données dans sa propre grappe. Appelons cette valeur b. Pour chaque point de données, calculez la plus petite distance moyenne entre le point de données et les points d’un autre groupe. Cette valeur représente le degré de distinction du point de données par rapport aux autres groupes. Nous appellerons cette valeur c. Introduisez les deux valeurs dans la formule suivante : s = (c − b) ÷ max(b, c) Cette formule permet d’obtenir un score de silhouette. Cela vous permet d’évaluer chaque point en vue d’un regroupement optimal. Si b est beaucoup plus petit que c, le point est bien regroupé et obtient un score proche de 1. Si b et c sont similaires, le point est à la frontière de deux groupes et obtient un score proche de 0. Si b est beaucoup plus grand que c, le point peut se trouver dans le mauvais groupe et obtient un score proche de -1. Pour avoir une idée de la précision des résultats globaux du regroupement, faites la moyenne des scores de silhouette de tous les points de données pour chaque valeur de k. La valeur optimale de k est celle qui donne le score de silhouette moyen le plus élevé. Celui-ci vous indique le nombre de grappes, ou la valeur de k qui donne le meilleur ajustement global pour les données.