MERN ou MEAN : bien choisir la pile technologique de son application Web

Le choix de la bonne pile technologique est une étape cruciale dans la planification d’un projet de développement. En cela, mettre en balance MERN ou MEAN pour soutenir ces efforts est un sujet récurrent – et critique – de cette phase lors de la conception d’une application Web. Les deux piles utilisent MongoDB, Express et Node.js comme éléments fonctionnels de base, mais les équipes logicielles doivent comprendre comment leur emploi respectif de React et Angular affecte leur adéquation à certains types de scénarios de développement.

MERN et MEAN : les éléments communs

Les noms MERN et MEAN sont des acronymes qui font référence aux principaux éléments qui composent chaque pile. MERN signifie MongoDB, Express.js, React et Node.js, tandis que MEAN signifie MongoDB, Express.js, Angular et Node.js. Elles succèdent à LAMP, une stack composée de Linux, Apache, MySQL (ou MariaDB) et PHP (ou Perl, Python).

Examinons les trois principaux éléments partagés par ces deux « stacks ».

MongoDB

MERN et MEAN utilisent MongoDB, une base de données NoSQL réputée pour la souplesse de son schéma et sa grande évolutivité. MongoDB gère habilement JSON et les formats de documents similaires, ce qui en fait une solution de choix pour les projets d’application nécessitant des cycles de développement rapides et des structures de modélisation de données flexibles. Ce SGBD est particulièrement utile lorsqu’il s’agit de déployer des applications en cloud qui doivent évoluer à la demande.

Express.js

Express.js est un autre élément commun aux piles MERN et MEAN. Ce framework d’application Web léger basé sur Node.js contient un ensemble complet de fonctionnalités et gère des tâches back-end telles que le provisionnement des serveurs, l’acheminement des requêtes et la gestion des API. Express.js est hautement configurable et dispose de mécanismes avancés pour l’analyse des corps des requêtes entrantes, le partage des ressources interorigines (CORS) et la journalisation (logging) automatisée. Ces caractéristiques rendent Express.js polyvalent pour le développement d’applications à une ou plusieurs pages.

Node.js

Node.js est un environnement d’exécution pour JavaScript construit sur le moteur V8 de Chrome. Il est événementiel et non bloquant, ce qui en fait une option viable pour les applications réseau à forte intensité de données qui ont besoin d’une grande évolutivité et de capacités en temps réel. Node.js permet aux développeurs d’accéder aux outils de ligne de commande JavaScript et à l’exécution de scripts côté serveur, ce qui permet aux applications de générer du contenu Web dynamique avant de le diffuser sur l’écran de l’utilisateur.