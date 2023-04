Les bases de l’administration d’un cluster Kubernetes

Kubernetes est une technologie d’orchestration de containers créée pour aider les entreprises à exécuter de grandes applications sur internet. Elle comporte de nombreuses pièces mobiles et son champ d’action est vaste. Elle est également réputée pour être difficile à comprendre et à mettre en œuvre.

Kubernetes est un outil permettant d’exécuter et de gérer un groupe de containers Docker. Les containers Docker, outre être des sortes de machines virtuelles ne contenant qu’une application, sans l’environnement d’exploitation sous-jacent tel que l’OS, permettent aux développeurs d’applications d’empaqueter les logiciels pour les déployer, d’abord à des fins de test, puis pour la production. L’équipe d’exploitation doit ensuite parvenir à faire fonctionner les applications en containers Docker sur des serveurs, en cloud, ou à cheval entre des clouds et des datacenters. Kubernetes sert cet objectif.

Les équipes de développement continueront à construire et à empaqueter des applications à l’aide de containers Docker – probablement avec des fichiers « manifestes » de Kubernetes. Les équipes d’exploitation déploieront et géreront les clusters Kubernetes où les containers s’exécutent.

On peut aussi définir un label pour regrouper plusieurs pods qui pourraient être administrés ensemble (mises à jour communes, etc.)

Plusieurs pods, complémentaires ou redondants, sont, de manière purement logique, regroupés au sein d’un service applicatif. D’un côté, un service applicatif est potentiellement exécuté depuis plusieurs serveurs virtuels ou physiques. De l’autre, Kubernetes déploie ces serveurs sur plusieurs clusters physiques. Les clusters physiques qui communiquent entre eux en TCP/IP et les services abstraits qui communiquent via des API coexistent dans l’administration de Kubernetes, mais ils sont indépendants les uns des autres.

Un pod est un groupe de containers complémentaires. Par exemple, un pod peut comprendre le container applicatif et un container qui sert de firewall pour ce container applicatif (dans ce cas précis, le second container est appelé un side-car). Un pod peut aussi n’avoir qu’un seul container applicatif.

Les nœuds de travail sont physiques ou virtuels et ont un système d’exploitation qui servira pour tous les pods qu’ils hébergent. Le logiciel qui orchestre les pods depuis le système d’exploitation local, sorte d’hyperviseur dédié aux containers, s’appelle un CRI (Container Runtime Interface). Il s’agit dans la plupart des cas de Docker. On trouve également sur ce système d’exploitation un agent, appelé Kubelet, qui communique avec les nœuds de contrôle pour écouter leurs directives et les transmettre au CRI.

Un déploiement Kubernetes comprend des serveurs de contrôle, qui exécutent l’orchestrateur Kubernetes et qui sont chacun responsables de la gestion d’un cluster de pods, et des serveurs de travail où s’exécutent pods et containers. Tous ces serveurs sont appelés des nœuds.

Le réseau Mesh permet à divers microservices de se découvrir les uns les autres et limite la communication aux chemins autorisés entre eux. Au-delà des ports TCP/IP qui existent entre des services, les autorisations d’accès se feront plutôt sur le droit d’utiliser ou non certaines API. Toutes les applications sur Kubernetes n’auront pas besoin d’un maillage de services, mais la technologie devient une exigence standard des plateformes Kubernetes.

Cela étant dit, les containers posent des contraintes qui n’existent pas avec les machines virtuelles. Tout d’abord, les containers Docker étaient initialement censés être éphémères (juste une fonction web, un « microservice », dont on active autant de copies en production que la demande à un instant T l’exige), sans données persistantes. Dans les faits, de nombreuses applications d’entreprises ont besoin qu’un stockage persistant , un volume de fichiers, soit attaché aux containers. C’est l’enjeu des pilotes de stockage CSI. Problème, les volumes de données sont plus difficiles à copier ou à déplacer entre les serveurs que les services fonctionnels.

VMware vSphere with Tanzu, par exemple, permet de déployer un cluster de plusieurs machines virtuelles Kubernetes (orchestration) et de plusieurs serveurs de travail, physiques ou virtuels, qui hébergent eux-mêmes plusieurs pods. Il déploie dans les nœuds de travail un Linux minimaliste Photon OS censé être particulièrement optimisé pour servir d’environnement d’exécution aux containers. De plus, la partie vSphere permet de centraliser la maintenance et les mises à jour pour tous les serveurs, de contrôle comme de travail, et tous les pods.

Cette commande a la délicatesse d’afficher les étapes suivantes à effectuer, avec les commandes correspondantes à taper. Sur la machine maître, on copie les fichiers de configuration de Kubernetes dans le répertoire de l’administrateur du cluster. Et, sur chaque serveur de travail, on tape la commande kubeadm join <adresse IP du serveur maître> :<port réseau> pour rejoindre le cluster Kubernetes. La documentation officielle détaille toute la procédure.

Une fois que tous les logiciels sont installés, il faut configurer le cluster. Pour cela, on choisit l’un des serveurs pour en faire le nœud maître et l’on y exécute la commande de configuration suivante, en précisant la plage d’adresses IP dans laquelle se trouvent tous les nœuds :

Il faut ensuite installer sur chaque serveur les logiciels kubeadm (l’agent d’installation de Kubernetes) et kubelet (le démon qui fait l’interface entre les commandes envoyées par les nœuds de contrôle et les containers). On finira en installant la commande kubectl sur chaque machine susceptible de piloter le cluster.

Enfin, le paramètre <flags> active des options facultatives à la commande. Les options varient en fonction de la commande, ce qui signifie que toutes les options ne sont pas disponibles pour toutes les commandes. Par exemple, les options -s (un tiret, notation abrégée) ou --server (deux tirets, notation abrégée) indiquent le port et l’adresse du serveur de l’API Kubernetes. Les fonctions de Kubectl prennent en charge des dizaines d’opérations d’administration. L’aide-mémoire kubectl ci-dessous offre un aperçu des fonctions disponibles, classées par ordre alphabétique. Pour connaître leur syntaxe, il est possible d’utiliser la fonction help suivie du nom de la fonction désirée. Pour plus d’informations, consultez la documentation de Kubernetes.

Le paramètre <type> indique le type de ressource, comme les bindings, les nœuds et les pods. Les désignations des types de ressources utilisent généralement des abréviations pour simplifier la ligne de commande. Par exemple, le type persistentvolumeclaims peut être abrégé en pvc . Le paramètre <type> est puissant, car il existe des dizaines de types de ressources possibles, parmi lesquels des espaces de noms, des contrôleurs de réplication, des quotas de ressources, des services, des travaux, des baux ou encore des événements. Les développeurs et les administrateurs Kubernetes doivent connaître la liste complète des types de ressources.

Le paramètre <fonction> est l’opération qui doit être effectuée sur une ressource. Kubectl prend en charge des dizaines de fonctions, notamment create (créer), get (obtenir), describe (décrire), execute (exécuter) et delete (supprimer).

Dans les deux cas, on pourra vérifier que le pod est actif avec la commande kubectl get pods qui liste tous les pods en cours de fonctionnement. Si la fonction run est bien plus rapide à taper que la procédure avec apply , on notera tout de même qu’avoir un fichier descriptif est utile en cas d’audit et pour automatiser les mises à jour suivantes. La bonne pratique consiste à stocker les fichiers descriptifs sur un dépôt qui gère les versions successives, comme git ou github.

Il est possible de déployer un pod plus directement avec la fonction run suivie de paramètres. Par exemple :

spec contient une série de champs décrivant le pod. Dans cet exemple, il n’y a qu’un container, dont on indique le nom ( web ), le fichier image ( nginx , dans le répertoire courant) et des paramètres supplémentaires propres à ce container, en l’occurrence son port et son protocole sur un réseau TCP/IP, nginx étant un serveur web.

kind indique à Kubernetes le type d’objet que vous souhaitez créer. Ici, nous créons un Pod. On pourrait aussi créer un Deployment, un StatefulSet, une ConfigMap, etc.

On crée une ressource depuis un fichier descriptif (un « manifeste » dans la nomenclature Kubernetes) avec la fonction apply . La commande kubectl apply -f mynewservice.yaml utilise un fichier YAML – format ici spécifié par l’option -f – nommé mynewservice.yaml pour déployer un service. Les utilisateurs peuvent opter pour une commande plus large, telle que kubectl apply -f nameofdirectory , qui déploie tous les services et toutes les ressources définis par les tous les fichiers YAML ou JSON situés dans le répertoire spécifié.

D’autres usages courants de Kubectl

Pour décommissionner des services, on utilise la fonction delete. Ainsi, la commande kubectl delete pods --all supprimera tous les pods. Il est généralement plus souhaitable – et plus sûr – d’utiliser les types et les noms spécifiés dans un fichier YAML séparé pour supprimer un pod.

Par exemple, si un administrateur crée un pod avec le fichier testpod1.yaml, il peut supprimer ce même pod avec la commande kubectl delete -f testpod1.yaml. Kubectl peut également supprimer des pods et des services qui partagent un label spécifique, précédemment assigné avec l’opération kubectl label. Par exemple, la commande kubectl delete pods,services -l name=testbed1 supprime tous les pods et services portant le label testbed1.

Pour exécuter un applicatif au sein d’un pod, ou même d’un container, on utilise la fonction exec. Par exemple, la commande kubectl exec mypod date exécutera la commande date sur le pod appelé mypod et affichera sa sortie. La commande s’exécute par défaut sur le premier container du pod. Autre exemple, la commande kubectl exec mypod -c container1 date exécute la commande date dans le container nommé container1 au sein du pod nommé mypod et affiche ensuite la sortie.

Enfin, on utilise la fonction logs pour afficher les journaux des pods indiqués. Par exemple, la commande kubectl logs pod1 affiche les journaux du premier container du pod nommé pod1. Si le pod exécute plusieurs containers, la commande kubectl logs pod1 --all-containers=true génère des journaux pour tous les containers du pod. La fonction logs permet également aux utilisateurs d’obtenir les journaux des containers qui portent des étiquettes spécifiques. Par exemple, la commande kubectl logs -lapp=tests --all-containers=true renvoie les journaux de tous les containers portant l’étiquette tests, précédemment appliquée avec la fonction label.